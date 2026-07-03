环保

全力应对今年第一号台风“美莎克”

7月3日，国家民事防护指导委员会向东北部各省市及清化省人民委员会，国防部、公安部、农业与环境部、建设部、工贸部、外交部、科技部，越南电视台、越南之声广播电台、越南通讯社下发第27/CĐ-BCĐ-BNNMT号通知，要求主动应对今年第一号台风及台风过后的暴雨洪涝灾害。

7月3日17时1号台风移动路径。图自越通社
7月3日17时1号台风移动路径。图自越通社

越通社河内——7月3日，国家民事防护指导委员会向东北部各省市及清化省人民委员会，国防部、公安部、农业与环境部、建设部、工贸部、外交部、科技部，越南电视台、越南之声广播电台、越南通讯社下发第27/CĐ-BCĐ-BNNMT号通知，要求主动应对今年第一号台风及台风过后的暴雨洪涝灾害。

通知称，预计未来几天台风将进入北部湾，并影响越南东北地区。预计自7月3日夜间至7月5日，东北地区和清化省将出现大范围强降雨，降雨量普遍为100—200毫米，其中东北地区北部降雨量可达150—250毫米，局地超过350毫米。

为主动应对台风及台风过后的暴雨洪涝灾害，国家民事防护指导委员会建议各省市人民委员会及各部门、机关采取有力措施，全力抓实防汛防台风工作。

继续做好船舶清点统计工作，及时向正在海上作业的船主、船长通报台风的位置、移动方向和发展变化情况，从而主动采取防范措施，避开危险海域，不进入危险区域，或及时驶入“避风港”；确保人员、船只和财产安全，特别是做好受台风影响地区旅游景点、水产养殖区、渔业捕捞作业区以及海上、岛屿和沿海各类工程设施的安全保障工作。各地要根据实际情况，主动决定实施禁海措施；同时，做好救援力量和装备准备，确保在有需要时能够及时开展搜救工作。

对于平原地区，要全面排查风险隐患，做好群众转移准备，及时将居住在危旧房屋、低洼易涝地区、河口及沿海危险区域的群众转移至安全地带；加强海堤、河口堤防安全保障工作；全力保障电网信息通信系统平稳运行，主动抢收农作物和水产养殖产品等。

对于山区，各地坊要组织应急抢险力量开展检查排查，主动做好沿江、沿河、沿溪以及低洼易涝、存在山洪、泥石流和山体滑坡风险地区群众的转移疏散工作，确保人员安全；及时疏通河道行洪梗阻 ；做好就地救援力量准备，在发生灾情时及时协助群众开展灾后恢复工作；随时组织力量值守引导交通，确保道路交通安全。同时，确保矿山井下巷道和采矿设施、水库及下游地区安全等。

越南电视台、越南之声广播电台、越南通讯社、沿海通信电台系统以及中央至地方各级新闻机构，及时向各级政府，特别是乡级政府、海上作业船舶船主及广大民众发布台风和暴雨洪涝灾害动态信息，以主动做好防范和应对工作。

各部门、有关行业要根据自身职责、任务主动指导并与地方密切配合做好台风及暴雨洪涝灾害应对工作等。（完）

越通社
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气候变化

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