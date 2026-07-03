应对1号台风：越南北部各省市及清化省全力保障堤防安全

越通社河内—— 7月3日中午，越南农业与环境部向广宁、海防、兴安、宁平及清化等省市人民委员会下发文件，部署开展堤防系统安全保障工作，以应对1号台风及台风后引发的暴雨洪涝灾害。



据国家气象水文预报中心的消息，7月3日上午，热带低压已升级为今年第1号台风（国际命名为“美莎克”，MAYSAK）。3日10时，台风中心位置在距离中国海南岛以南约90公里处。台风中心附近最大风力达8至9级（时速62-88公里），阵风11级。预计台风将移入越南北部湾，并在未来几天影响东北部地区，可能在7月4日至7月7日期间引发该地区各河流流域的一轮洪涝汛情。



2026年7月3日13时1号台风路径及中心位置。图自越通社

为此，各省市须抓紧检查、梳理并实地落实防汛护堤方案，重点保护险工险段、尚未完成修复的险情隐患点以及在建堤防工程以确保安全，特别是要高度关注直面海洋的防潮堤和沿海险段。



*面对1号台风的复杂发展态势，兴安省人民委员会刚下发紧急通知，决定自7月3日16时起实施禁海令；同时要求各机构及地方政府根据“四个就地”方针，主动开展防台抗台方案。该省严禁船只出海，暂停在河口、沿海及近海区域的一切捕捞、水产养殖及其他活动。



各地方须主动疏散危险区域的群众，在重点地区部署抢险力量和工具以随时开展搜救工作，同时采取措施保护基础设施、仓储和财产。省民防指挥部同时要求保障电力供应通畅，以确保排涝泵站正常运行，坚决保护农业生产、各工业园区及集中式城市区的安全。（完）

