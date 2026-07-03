应对一号台风：广宁省暂停海上船只运营

越通社广宁省——面对第一号台风（美莎克-Maysak）的发展态势，7月3日，广宁省农业与环境厅向各有关厅局及沿海地方人民委员会下发紧急通知，要求暂停为在该省海域活动的各类水上交通工具签发许可，以确保安全。



据广宁省水文气象台预报，7月4日上午，台风将经过海南岛并进入北部湾以北地区，风力强达8级，阵风10级，自然灾害风险等级为3级。在台风登陆前，广宁海域可能出现气象扰动，引发局部龙卷风。



根据农业与环境厅的指示，自7月3日12时起，暂停对在湾内过夜留宿和夜间参观的水上交通工具签发许可。自同日下午17时起，对其他各类水上交通工具的许可签发也暂停。



职能部门可以考虑允许船舶驶往安全避风处所，必须在7月4日7时前完成。暂停签发许可的指令将在收到台风最后一期公报后解除。



农业与环境厅也建议广宁航海港务局根据实际天气演变情况，决定对符合安全运营条件的交通工具签发许可；同时要求各地方和相关单位严格落实各项应对措施，以减少损失。



各沿海地方正紧急呼吁船舶进入锚泊地避风，同时同步部署各项方案，保障人民群众安全以及旅游和水产养殖活动；密切跟踪台风演变，随时准备处置突发情况。



为确保航空运营安全，越南航空局要求各机关、单位实行24小时值班制，并严格执行台风、热带低压应对流程。



特别是，预计将受台风直接影响的有云屯和吉碑机场；内排和寿春机场需要主动更新天气动态。



对于云屯国际机场及受影响区域内的各机场，越南航空局要求检查基础设施、通信联络系统及各项工程，以便及时处理损坏情况，保障运营安全。各单位还必须保持24小时值班，主动制定台风减弱及台风后可能引发强降雨情况下的适当运营方案。（完）

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