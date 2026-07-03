环保

应对一号台风：广宁省暂停海上船只运营

面对第一号台风（美莎克-Maysak）的发展态势，7月3日，广宁省农业与环境厅向各有关厅局及沿海地方人民委员会下发紧急通知，要求暂停为在该省海域活动的各类水上交通工具签发许可，以确保安全。

边防部队协助渔民躲避第一号台风。图自越通社
边防部队协助渔民躲避第一号台风。图自越通社

越通社广宁省——面对第一号台风（美莎克-Maysak）的发展态势，7月3日，广宁省农业与环境厅向各有关厅局及沿海地方人民委员会下发紧急通知，要求暂停为在该省海域活动的各类水上交通工具签发许可，以确保安全。

据广宁省水文气象台预报，7月4日上午，台风将经过海南岛并进入北部湾以北地区，风力强达8级，阵风10级，自然灾害风险等级为3级。在台风登陆前，广宁海域可能出现气象扰动，引发局部龙卷风。

根据农业与环境厅的指示，自7月3日12时起，暂停对在湾内过夜留宿和夜间参观的水上交通工具签发许可。自同日下午17时起，对其他各类水上交通工具的许可签发也暂停。

职能部门可以考虑允许船舶驶往安全避风处所，必须在7月4日7时前完成。暂停签发许可的指令将在收到台风最后一期公报后解除。

农业与环境厅也建议广宁航海港务局根据实际天气演变情况，决定对符合安全运营条件的交通工具签发许可；同时要求各地方和相关单位严格落实各项应对措施，以减少损失。

各沿海地方正紧急呼吁船舶进入锚泊地避风，同时同步部署各项方案，保障人民群众安全以及旅游和水产养殖活动；密切跟踪台风演变，随时准备处置突发情况。

为确保航空运营安全，越南航空局要求各机关、单位实行24小时值班制，并严格执行台风、热带低压应对流程。

特别是，预计将受台风直接影响的有云屯和吉碑机场；内排和寿春机场需要主动更新天气动态。

对于云屯国际机场及受影响区域内的各机场，越南航空局要求检查基础设施、通信联络系统及各项工程，以便及时处理损坏情况，保障运营安全。各单位还必须保持24小时值班，主动制定台风减弱及台风后可能引发强降雨情况下的适当运营方案。（完）

越通社
#Biến đổi khí hậu #BĐKH #一号台风 #广宁省 #海上船只 越南
关注 VietnamPlus

气候变化

相关新闻

更多

7月3日17时1号台风移动路径。图自越通社

全力应对今年第一号台风“美莎克”

7月3日，国家民事防护指导委员会向东北部各省市及清化省人民委员会，国防部、公安部、农业与环境部、建设部、工贸部、外交部、科技部，越南电视台、越南之声广播电台、越南通讯社下发第27/CĐ-BCĐ-BNNMT号通知，要求主动应对今年第一号台风及台风过后的暴雨洪涝灾害。

越南国家民事防护指导委员会、农业与环境部副部长阮煌协发表讲话。图自越通社

国家民事防护指导委员会：应对一号台风不可掉以轻心

7月3日下午，越南国家民事防护指导委员会、农业与环境部副部长阮煌协与海防、宣光、宁平、谅山、兴安、北宁、高平、广宁等8个省市召开线上线下相结合会议，部署一号台风及台风后暴雨洪涝应对工作。他强调决不能掉以轻心，要主动采取各项措施，确保人民群众生命财产安全。

得农UNESCO世界地质公园中的瀑布。图自越通社

保护得农UNESCO世界地质公园遗产

考察团对得农UNESCO世界地质公园内41处具有地质、旅游及文化价值的地点进行了考察，并指出需进一步完善和调整多项内容，以保护和传承地质公园的核心价值。

附图。图自越通社

E10生物汽油在全国推行1个月实现良好开局

在全国推行销售E10生物汽油1个月后，市场释放出诸多积极信号，特别是社会各界对可持续能源转型主张达成了高度共识，消费者对生物质汽油质量的信任度也显著提升。

芹椰红树林。图自越通社

越南碳市场加速成型 新机遇不断涌现

自6月29日起，越南国内碳市场正式进入试点运营阶段。这是越南发展绿色金融，推动企业绿色转型，提升越南作为先行应对气候变化国家的国际地位，助力践行到2050年实现净零排放（Net Zero）目标的重要里程碑。

研讨会场景。图自越通社

增强农村老年人生计以应对气候变化

6月26日，越南科学社会翰林院旗下人类、家庭与性别研究所与各合作伙伴配合，在河内以线上线下相结合方式，共同举办了“增强农村老年人生计：基于权利的路径以及老年人在恢复湄公河下游地区生物多样性、气候韧性和可持续农业-食品系统中的作用”研究项目启动仪式暨数据收集工具开发研讨会。

在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。图自越通社

制定黑婆山黑腿白臀叶猴保护战略

在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。近期调查结果提供了重要科学依据，为制定这一珍稀灵长类动物长期保护战略奠定了基础。

预计2026年最后几个月的月均气温比多年平均水平有偏高趋势，高温天气的出现天数可能多于多年平均水平并多于2025年。图自越通社

强化防灾减灾预警能力助力实现可持续发展

越南农业与环境部气象水文局23日上午同联合国开发计划署（UNDP）驻越代表机构配合举办了“2026年水文气象形势预报预警”会议。此次活动由加拿大政府通过UNDP实施的“越南沿海社区适应气候变化”项目提供资助。

塔省鸟栖国家公园里的赤颈鹤。图自越通社

越泰携手为赤颈鹤保护注入新动力

越通社驻泰国记者报道，6月22日，越泰保护合作计划框架内2026年第二批6只赤颈鹤交接仪式在泰国那空叻差是玛省那空叻差是玛动物园举行。这是2022—2032年阶段同塔省鸟栖国家公园赤颈鹤保护与发展项目中的第二次移交。

资料图：越南绿皮柚子已正式进军澳大利亚市场。图自越通社

越南农产品出口遭遇极端天气考验

越南农业部门设定2026年农产品出口额为730亿至740亿美元的目标。然而，受厄尔尼诺现象影响，年末数月的天气变化和自然灾害风险形势令人担忧，可能对这一目标的实现产生直接影响。

重2.5公斤的爪哇穿山甲。图自越通社

广义省：四只珍稀野生动物被放归自然

6月22日，朱莫雷（Chư Mom Ray）国家公园生态旅游与生物多样性保育中心联合职能部门及地方政府，成功将四只珍稀野生动物放归自然。其中包括一只巨蜥、一只穿山甲、一只缅甸陆龟和一只凹甲陆龟。

宁平省海盛乡防灾工程正逐步得到完善。图自越通社

筑牢防灾减灾人民防线 提高自然灾害防范应对能力

据越南农业与环境部堤防与防灾管理局的统计数据显示，2020—2025年阶段，全国各地自然灾害频发，造成的损失程度日益严重。平均每年因灾死亡失踪人数超过300人，经济损失超过45万亿越盾，较2015—2019年阶段增长约167%。特别是2024年，因灾死亡失踪人数为519人，创下自2007年以来的最高纪录；2025年的经济损失预计达104.733万亿越盾，为有史以来最高水平。

全国在用电动汽车超37万辆。图自Vietnam+

全国在用电动汽车超37万辆

截至2026年5月底，全国在用电动汽车总数已达374816辆。这一转型在私家车和公共旅客运输领域的表现最为明显。

附图。图自越通社

清洁能源发展战略迈出新步伐

越南已正式在全国推广E10生物汽油，标志着国家清洁能源发展战略迈出了新的一步。针对公众关心的发动机耐久性、油耗及车辆兼容性等问题，专家及汽车、摩托车制造商均已作出说明和回应。