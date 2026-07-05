1.5万多名困难地区学生获得营养援助

越通社河内——广义、广治、得乐和莱州四省困难地区的1.57万多名小学生已获得超94.8万盒豆奶的援助。这是越南红十字会中央委员会同越南豆奶助学基金会及越南豆奶公司（Vinasoy）日前联合举行的2025-2026学年“学校豆奶”计划总结会议上公布的结果。



越南红十字会中央委员会副主席武青流在会上发言时强调：“学校豆奶”计划是该会自2022年发起的“贫困儿童及残疾儿童营养”计划旗下的一项活动，旨在为偏远地区及特困地区的儿童筑牢健康防线、改善营养条件并助力其体质发展。



值得一提的是，这不仅体现在所动员的社会资源上，还体现在各地方取得的初步转变。通过实际跟踪观察，许多学校记录显示，学生们上学时的兴致更高了，学习精神更加积极；在部分困难的教学点，该计划还为维持学生人数、减少旷课或辍学现象作出了贡献。



据越南红十字会中央委员会称，该计划是在2024-2027阶段合作协议框架下开展的，旨在为处境困难的儿童提供营养援助和健康照顾。



会上，各地方代表分享了计划实施过程中所积累的经验。（完）



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