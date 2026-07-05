越通社广宁省——受1号台风外围环流影响，7月4日下午至5日凌晨，广宁省多个地方出现大到暴雨并伴有强阵风，造成财产损失并破坏了电网系统。



灾情发生后，该省各职能力量和地方政府立即紧密部署应对与灾后重建方案，以尽早稳定群众生活。



在姑苏特区，由于距离陆地60多公里，该地区受到了9至10级强阵风和2.25至4米高海浪的严重影响。受台风影响，该特区自7月4日19时起全面停电。预计在7月5日上午，广宁省电力公司将立即开展系统抢修，恢复对全岛的电力供应。



得益于主动且紧密地部署各项应对方案，截至目前，姑苏特区尚未收到人员伤亡报告。在岛上滞留的近3000名游客（包括14名国际游客）均获得绝对的安全保障。尽管目前还没有关于财产损失的详细统计，但初步记录显示，大风导致许多树枝折断，部分广告牌被刮落至路面。



7月5日清晨起，姑苏特区领导及各职能力量已直接对各船只锚泊区、酒店、港口工程及各险要区域进行全面检查。岛上各边防哨所始终保持力量和装备严阵以待，随时应对一切突发情况。 （完）

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