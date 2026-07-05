社会

青年教师引先进技术入职教课堂的故事

在安江职业学院的实习车间里，39岁的阮德才老师正在指导学生进行自动化系统操作。多年来，他不断努力将原本存在于现代工厂的先进技术引入职教课堂。

阮德才老师（左一）的“三轴平移相机机器人”倡议于2025年荣获越南劳动总联合会颁发的“劳动创新证书”。图自越通社
阮德才老师（左一）的“三轴平移相机机器人”倡议于2025年荣获越南劳动总联合会颁发的“劳动创新证书”。图自越通社

越通社河内——在安江职业学院的实习车间里，39岁的阮德才老师正在指导学生进行自动化系统操作。多年来，他不断努力将原本存在于现代工厂的先进技术引入职教课堂。

将想法转化为现实模型

在意识到教学设备与企业实际技术之间存在较大差距后，阮老师为了节省投资成本，自主研发并设计了多种服务于教学工作的技术模型。

其中，最具代表性的是“三轴平移相机机器人”模型。该模型集成了精密机械、控制编程以及人工智能（AI）图像处理技术，并应用了Jetson Nano、Arduino、Python、OpenCV和YOLO等开放式软硬件平台。该模型有助于学生直接实践计算机视觉和工业自动化技术。

​这种理论联系实际的教学方法使学生能够直接进行机器人编程、利用AI训练图像识别模型并构建完整的自动化系统，从而缩短了教学环境与企业实际需求之间的差距。

“三轴平移相机机器人”倡议于2025年荣获越南劳动总联合会颁发的“劳动创新证书”。此前，他的“自主移动机器人”课题也曾于2022年荣获“劳动创新证书”，他本人亦于2023年荣获“全国先进青年教师”称号。

高职学生掌控人工智能技术

在十多年的教学历程中，阮老师坚持构建教学与科研相结合的学习环境，帮助学生尽早接触AI、机器人和物联网（IoT）。

vnanet-thac-si-nguyen-duc-tai-trong-mot-gio-giang-thuc-hanh-tai-truong-cao-dang-nghe-an-giang.jpg
阮德才老师给学生们讲课。图自越通社

应届毕业生的阮国胜学生就是一个鲜明的例证。在阮老师的指导下，阮国胜掌握了机器人编程、自动化系统设计等现代技术，并凭借“物联网在农业中的应用”课题，荣获“2025年九龙江三角洲中专及高职院校创业大赛”二等奖。

​阮老师指导的其他多名学生也在全国“尤里卡（Eureka）学生科学研究奖”及省级各大比赛中屡获高奖。此外，阮老师还成立了“机电技术创新”俱乐部，将师生的诸多创意转化为服务社区的实用产品。由阮德才老师指导的多届学生已成为各大企业的工程师和技术人员。

数字时代的教师典范

​目前，阮德才老师正在芹苴大学攻读控制工程与自动化专业的博士学位。

​安江职业学院院长阮清海评价称，阮德才老师是学校在科学研究和数字技术应用领域的典范教师代表，他为学生注入了强烈的创新灵感。

阮德才老师的诸多创新举措正助力提高教学质量，为实现建设“绿色、数字、公平与创新创意的职业学校”目标做出贡献，从而满足安江省及整个九龙江三角洲地区对高质量人力资源的需求。（完）

越通社
#青年教师 #技术 #职教课堂 #科学技术 #教育 越南
关注 VietnamPlus

教育培训·国家革新使命

相关新闻

越南语能力考试公布仪式暨日本越南语能力考试委员会成立决定颁发仪式现场。图自越通社

越南语能力考试标准化——越南语走向世界的里程碑

首次按照越南教育培训部统一标准、适用海外学习者的越南语能力考试公布仪式暨日本越南语能力考试委员会成立决定颁发仪式在越南驻日本大阪总领事馆举行，标志着越南语教学标准化及其在国际社会推广方面迈出了重要一步。

更多

会议现场。图自越通社

1.5万多名困难地区学生获得营养援助

广义、广治、得乐和莱州四省困难地区的1.57万多名小学生已获得超94.8万盒豆奶的援助。这是越南红十字会中央委员会同越南豆奶助学基金会及越南豆奶公司（Vinasoy）日前联合举行的2025-2026学年“学校豆奶”计划总结会议上公布的结果。

众多企业和学生积极参加2026年招聘会。图自越通社

越南统计局：劳动力市场趋于活跃 就业形势总体改善

据越南财政部统计局于7月3日上午公布的《2026年二季度及上半年经济社会形势报告》，2026年二季度及上半年，越南劳动力市场继续保持复苏和稳定发展态势。全国劳动力和就业人员总量为5260万人，同比增加6725万人；而失业率和就业不足率继续维持在较低水平。

在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。图自越通社

制定黑婆山黑腿白臀叶猴保护战略

在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。近期调查结果提供了重要科学依据，为制定这一珍稀灵长类动物长期保护战略奠定了基础。

遇难者卡米拉母亲向越南救援队表示感谢。图自越通社

委内瑞拉地震：废墟中的尾声

从加勒比海吹向拉瓜伊拉州普拉亚格兰德（Playa Grande）住宅区的海风，未能吹散空气中由骨灰、混凝土和死气交织而成的窒息感。自那场将这片土地无情撕裂的惨烈地震发生以来，一周的时间已过去了。七天，随着救护车警笛的一次次鸣响，奇迹生还的希望正一点点幻灭。然而，在一栋完全坍塌的五层居民楼废墟现场，越南救援队的队员们依旧默默地在与时间赛跑。

医护团队在芒通乡卫生院流动检查点为民众进行健康检查。图自越通社

奠边省将诊所“送”到边境村寨

通过开展为民众提供免费体检和健康咨询计划，奠边省卫生厅正逐步将医疗保健服务更贴近民众，尤其是高山、偏远、边远和边境地区的乡村。

在西澳大利亚州科廷大学就读的越南留学生。图自越通社发

澳大利亚对越南等东盟公民实施留学签证费优惠政策

澳大利亚政府日前宣布调整多类签证的费用，其中包含留学签证。值得关注的是，在新的费用方案中，澳大利亚继续对越南等东盟成员国公民实施优惠政策，彰显了该国吸引东盟地区留学生及高质量人力资源的导向。

22名嫌疑人被立案侦查。图自越通社

跨国走私钻石案：22名嫌疑人被立案侦查，缴获1100颗钻石

越南清化省公安厅警察调查机关7月2日称，该机关刚成功侦破一起由外籍人员操控的跨国走私钻石大案。截至目前，调查机关已对22名犯罪嫌疑人立案侦查，缴获各类钻石1100颗以及大量相关文件和电子数据。初步调查结果显示，自2024年至今，该走私网络已向越南境内非法走私并销售逾2.8万颗钻石，估计营业额约达2800亿越盾（约合1100万美元）。

医生在免费健康体检与咨询活动中为儿童检查耳鼻喉。图自越通社

奠边省将各乡级卫生院交由乡级政府管理

越南奠边省日前解散部分卫生点，并将隶属于省卫生厅的45所乡、坊级卫生院正式交由乡级人民委员会管理。这是落实《地方政府组织法》关于建立两级地方政府模型规定的一项重要部署。

芹椰——能源转型的“绿色实验室”

芹椰——能源转型的“绿色实验室”

按照越共中央政治局关于新时代胡志明市建设与发展的第09号决议精神，胡志明市正步入一个崭新的发展阶段，致力于打造成为绿色、现代且智能的全球性大都市。在这一战略中，作为该市唯一临海区域的芹椰正脱颖而出，成为一个全新的发展空间。这里汇聚了海洋经济、可再生能源、生态保护以及应对气候变化等诸多核心要素。

5000台AI摄像头助力河内交通管理。图自越通社

5000台AI摄像头助力河内交通管理

经过6个月将1837台AI摄像头投入运行，河内在交通组织方面发生了显著变化。从设置“绿波带”、根据实时流量调控信号，到辅助处理违法行为，AI正在改变首都交通的管理方式。