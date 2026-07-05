青年教师引先进技术入职教课堂的故事

越通社河内——在安江职业学院的实习车间里，39岁的阮德才老师正在指导学生进行自动化系统操作。多年来，他不断努力将原本存在于现代工厂的先进技术引入职教课堂。

​将想法转化为现实模型

在意识到教学设备与企业实际技术之间存在较大差距后，阮老师为了节省投资成本，自主研发并设计了多种服务于教学工作的技术模型。

其中，最具代表性的是“三轴平移相机机器人”模型。该模型集成了精密机械、控制编程以及人工智能（AI）图像处理技术，并应用了Jetson Nano、Arduino、Python、OpenCV和YOLO等开放式软硬件平台。该模型有助于学生直接实践计算机视觉和工业自动化技术。

​这种理论联系实际的教学方法使学生能够直接进行机器人编程、利用AI训练图像识别模型并构建完整的自动化系统，从而缩短了教学环境与企业实际需求之间的差距。

“三轴平移相机机器人”倡议于2025年荣获越南劳动总联合会颁发的“劳动创新证书”。此前，他的“自主移动机器人”课题也曾于2022年荣获“劳动创新证书”，他本人亦于2023年荣获“全国先进青年教师”称号。

高职学生掌控人工智能技术

在十多年的教学历程中，阮老师坚持构建教学与科研相结合的学习环境，帮助学生尽早接触AI、机器人和物联网（IoT）。

阮德才老师给学生们讲课。图自越通社

应届毕业生的阮国胜学生就是一个鲜明的例证。在阮老师的指导下，阮国胜掌握了机器人编程、自动化系统设计等现代技术，并凭借“物联网在农业中的应用”课题，荣获“2025年九龙江三角洲中专及高职院校创业大赛”二等奖。

​阮老师指导的其他多名学生也在全国“尤里卡（Eureka）学生科学研究奖”及省级各大比赛中屡获高奖。此外，阮老师还成立了“机电技术创新”俱乐部，将师生的诸多创意转化为服务社区的实用产品。由阮德才老师指导的多届学生已成为各大企业的工程师和技术人员。

​数字时代的教师典范

​目前，阮德才老师正在芹苴大学攻读控制工程与自动化专业的博士学位。

​安江职业学院院长阮清海评价称，阮德才老师是学校在科学研究和数字技术应用领域的典范教师代表，他为学生注入了强烈的创新灵感。

阮德才老师的诸多创新举措正助力提高教学质量，为实现建设“绿色、数字、公平与创新创意的职业学校”目标做出贡献，从而满足安江省及整个九龙江三角洲地区对高质量人力资源的需求。（完）