经济

2026年上半年加工制造业继续引领越南经济增长

据越南财政部统计局公布的2026年第二季度和上半年经济社会形势报告，越南工业生产指数（IIP）继续维持两位数增长，为2019年以来最高水平，反映了生产领域的强劲复苏态势，并肯定了加工制造业对经济增长的引擎作用。

2026年上半年加工制造业继续引领越南经济增长。图自越通社
2026年上半年加工制造业继续引领越南经济增长。图自越通社

越通社河内——据越南财政部统计局公布的2026年第二季度和上半年经济社会形势报告，越南工业生产指数（IIP）继续维持两位数增长，为2019年以来最高水平，反映了生产领域的强劲复苏态势，并肯定了加工制造业对经济增长的引擎作用。

2026年第二季度，越南工业生产指数估计同比增长11.2%；其中，加工制造业增长11.3%；电力生产与分配增长12.4%；供水、废物和废水处理增长10.3%；采矿业增长7%。

累计上半年，加工制造业增长11.4%，为整个工业行业总体增长贡献了8.9%。电力生产与分配增长9.6%；采矿业在2025年同期下降后，实现了5.8%的增长。

多个二级工业行业实现高增长，如金属生产增长21.5%；机动车增长17.7%；饮料增长15.4%；其他运输工具增长15%；非金属矿物制品增长14.9%；化工增长14.8%；预制金属制品增长13.9%。与此同时，皮革及相关制品生产仅增长4%，而硬煤和褐煤开采则下降5.7%。

工业生产指数在全部34个省市均实现增长。加工制造业增幅较高的地方包括：广宁省增长37.8%；河静省增长30.7%；宁平省增长27.7%；富寿省增长25.8%；乂安省增长25%。在电力生产与分配领域，河静省增长48.3%；富寿省增长18.3%；奠边省增长15.6%。

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加工水海产品增长21.6%。图自越通社

在生产的同时，多个重点工业产品也实现强劲增长，如摩托车增长32.9%；汽车增长26.9%；轧钢增长23.3%；加工水海产品增长21.6%；精制糖增长16.8%；啤酒增长14.4%；化工涂料增长14%；开采原油增长13.1%。

与此同时，消费市场持续改善，加工制造业消费指数增长10.8%；平均库存率降至82.2%，低于去年同期的85.7%。工业企业用工增长3.1%，其中加工制造业增长3.2%，反映了企业对扩大生产前景的信心。

越南统计局工业与建设统计委员会主任费氏香娥介绍，接受调查的加工制造企业中，近80%评估第二季度经营状况有所改善或保持稳定，83.4%预计第三季度继续向好。然而，94.6%的企业表示生产成本仍上涨或维持在高位，原因是地缘政治动荡导致物流链中断，推高了原材料价格和海运运费。近47%的企业建议继续稳定原材料和能源价格，并维持合理的利率水平。

统计总局认为，为保持增长势头，需要确保稳定的投入原料供应，同时畅通生产输出渠道，从而继续发挥工业部门在2026年经济增长中的引擎作用。（完）

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