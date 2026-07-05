百年传统手工艺村丰富体验项目吸引游客

越通社岘港市——广南省并入岘港市后，岘港市旅游发展空间进一步拓展，传统手工艺村之间的联动也得到加强，为打造特色鲜明、具有市场竞争力和游客吸引力的旅游线路创造了有利条件。

目前，岘港市拥有近70个工艺村和传统手工艺村、约3000家工艺生产经营单位，其中五行山山脚下的山水石雕村、南乌鱼露村、清河陶艺村、金蓬木工村和茶桂蔬菜村等已成为知名旅游目的地，每年接待数百万名游客前来参观体验。近日，岘港市旅游促进中心还联合有关单位，对会安古城周边工艺村开展考察，计划串联各工艺村资源，打造面向会奖旅游游客和国际邮轮游客等客源市场的专题旅游线路。

位于秋盆河畔的清河陶艺村已有近500年历史，以传统制陶工艺和陶器、陶土制品闻名。2000年以前，当地主要生产日用陶器；自2011年起，陶艺村开始发展旅游业，逐渐成为深受游客欢迎的体验型旅游景点。

清河陶艺村魏忠厚陶艺作坊负责人魏氏蓓介绍，清河制陶业始于16世纪，过去主要制作日常生活用品。随着旅游业的发展，当地逐步转向生产工艺品和旅游纪念品，并不断丰富游客体验项目。游客来到清河陶艺村，不仅可以参观传统陶艺村，还可亲手体验拉坯制陶，制作属于自己的陶艺作品。这不仅提高了游客参与度，也使陶艺匠人的收入更加稳定，为传统技艺传承提供了保障。

来自顺化的游客阮庆全表示，这是他第一次来到清河陶艺村，浓厚的体验氛围令人印象深刻，这里的环境质朴自然，保留着浓郁的传统乡村风貌。

会安西坊人民委员会主席裴文勇介绍，目前清河陶艺村共有32家生产经营单位，其中4家专门从事传统陶艺制作，约有70名工匠直接从业。旅游业的发展有效促进了陶艺村保护，为当地居民通过现场技艺展示和销售旅游纪念品创造了稳定收入来源。近日，清河陶艺村内河旅游码头正式投入运营，为接待游客带来了新的发展机遇。

清河陶艺村与会安的金蓬木工村、锦金草席村、茶桂蔬菜村等共同构成环绕会安古镇的传统手工艺村带，与会安古代商港和城市商业发展密不可分。当前，在恢复传统工艺和发展旅游的背景下，清河陶艺正不断推出更多面向游客的工艺美术品和纪念品。

位于岘港市会安西坊清河陶瓷村的手工修坯工序。图片来源：越通社

位于五行山脚下的山水石雕村被列入越南国家级非物质文化遗产名录，也是岘港历史最悠久的传统手工艺村。经过400多年的发展，当地石雕产品不断适应国际市场需求，并深受国内外游客喜爱。

出映石雕作坊主陈文出表示，其工坊主要生产和经营天然石雕产品，每天都会接待大量游客前来参观和购物。目前，制约石雕村发展的最大问题是生产场地面积有限，难以满足扩大生产规模和开展游客体验活动的需求。

近日，五行山坊举办了“山水石魂·岘港印记”石雕比赛，旨在弘扬传统石雕技艺，提升地方旅游吸引力，同时激励石雕技艺的保护与传承。

此前，岘港市人民委员会还批准实施《到2030年保护和弘扬国家级非物质文化遗产山水石雕技艺艺术价值与促进旅游产品开发和推广实施方案及展望2045年》，提出将文化遗产保护与旅游发展相结合，拓展产品市场，提高工匠和劳动者收入。

岘港市文化、体育与旅游局副局长文伯山表示，大多数传统手工艺村都具有鲜明而独特的文化特色。发展旅游不仅有助于保护和弘扬传统手工艺文化，也能促进当地产品销售。将新岘港市范围内各传统手工艺村串联起来，打造特色旅游线路，是推动旅游业可持续发展的重要方向。未来，各手工艺村将依据文化、历史、空间布局及特色产品等优势实现联动发展。

近年来，岘港部分工艺村旅游开发水平仍未充分发挥其资源优势。未来，要使工艺村旅游成为新阶段城市旅游发展战略的重要支柱，还需要企业积极参与、社区共同推动，进一步释放传统手工艺村的发展潜力。（完）