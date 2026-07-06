夯实基础 加快推动农林水产品出口

越通社河内 ——尽管全球贸易仍面临诸多不确定因素，2026年上半年越南农林水产品出口仍保持良好增长势头，为下半年出口提速奠定基础。与此同时，该行业在拓展市场和提升附加值方面，也面临着气候变化、国际竞争和贸易壁垒等挑战。



越南农业与环境部副部长邓玉叠表示，今年上半年农林水产品生产和出口取得了积极成效，预计将超额完成既定目标。按照往年规律，下半年随着主要市场年末消费需求增长，出口将进一步加快，有望实现全年730亿至740亿美元的出口目标。



果蔬仍是增长最快的出口行业之一。榴莲凭借反季节生产优势和对中国出口种植区编码不断扩大，继续发挥主导作用。火龙果、香蕉、芒果、椰子等传统产品出口保持稳定。



值得关注的是，2026年4月，越中双方签署柚子和柠檬出口议定书，为果蔬出口拓展了新的增长空间。同时，越南首批鲜柚成功出口澳大利亚，表明越南企业满足国际标准的能力不断提升。



果蔬出口结构也持续优化，加工果蔬产品出口占比提高至35.82%。据越南果蔬协会，目前超过70%的果蔬仍以鲜果形式出口，发展深加工仍具有较大潜力，有助于提高产品附加值并降低市场波动带来的风险。



与此同时，多地正加快发展农产品加工和物流产业。得乐省新进工业集群吸引了约30家企业投资咖啡、胡椒和榴莲加工项目，为提升出口竞争力提供支撑。

安江省OCOP产品。图自越通社

越南水产品加工与出口协会副秘书长黎姮表示，水产品出口保持增长，但仍面临生产成本上升、技术壁垒、贸易政策调整和国际竞争加剧等压力。越南水产加工与出口协会认为，虾类出口将继续受到高成本、不利天气以及厄瓜多尔以及印度尼西亚和印度等竞争对手的影响，同时还面临部分市场特别是美国贸易救济措施带来的挑战。



预计2026年越南水产品出口仍有望增长8%至10%，出口额超过120亿美元。



为实现上述目标，越南水产业仍需积极认真履行打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞以及美国《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）等要求，进一步提升国际竞争力。



稻米方面，市场前景总体保持稳定。越南稻米行业协会表示，全球大米消费需求预计不会出现明显波动。当前，更重要的是建设稳定的原料产区，提高产品质量，满足原产地追溯、食品安全和可持续发展要求，推进低排放水稻生产，不断增强越南大米国际竞争力。



越南农业与环境部表示，厄尔尼诺现象可能影响中部以南、西原地区和九龙江三角洲等贡献全国80%以上农林水产品产值的重点产区。因此，积极应对气候变化、巩固原料基地、发展深加工和绿色生产，将成为推动越南农林水产品出口持续增长的重要支撑。（完）