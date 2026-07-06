经济

夯实基础 加快推动农林水产品出口

尽管全球贸易仍面临诸多不确定因素，2026年上半年越南农林水产品出口仍保持良好增长势头，为下半年出口提速奠定基础。与此同时，该行业在拓展市场和提升附加值方面，也面临着气候变化、国际竞争和贸易壁垒等挑战。

柚子是同奈省五大主产水果之一。图自越通社
柚子是同奈省五大主产水果之一。图自越通社

越通社河内 ——尽管全球贸易仍面临诸多不确定因素，2026年上半年越南农林水产品出口仍保持良好增长势头，为下半年出口提速奠定基础。与此同时，该行业在拓展市场和提升附加值方面，也面临着气候变化、国际竞争和贸易壁垒等挑战。

越南农业与环境部副部长邓玉叠表示，今年上半年农林水产品生产和出口取得了积极成效，预计将超额完成既定目标。按照往年规律，下半年随着主要市场年末消费需求增长，出口将进一步加快，有望实现全年730亿至740亿美元的出口目标。

果蔬仍是增长最快的出口行业之一。榴莲凭借反季节生产优势和对中国出口种植区编码不断扩大，继续发挥主导作用。火龙果、香蕉、芒果、椰子等传统产品出口保持稳定。

值得关注的是，2026年4月，越中双方签署柚子和柠檬出口议定书，为果蔬出口拓展了新的增长空间。同时，越南首批鲜柚成功出口澳大利亚，表明越南企业满足国际标准的能力不断提升。

果蔬出口结构也持续优化，加工果蔬产品出口占比提高至35.82%。据越南果蔬协会，目前超过70%的果蔬仍以鲜果形式出口，发展深加工仍具有较大潜力，有助于提高产品附加值并降低市场波动带来的风险。

与此同时，多地正加快发展农产品加工和物流产业。得乐省新进工业集群吸引了约30家企业投资咖啡、胡椒和榴莲加工项目，为提升出口竞争力提供支撑。

vnanet-1-2-2.jpg
安江省OCOP产品。图自越通社

越南水产品加工与出口协会副秘书长黎姮表示，水产品出口保持增长，但仍面临生产成本上升、技术壁垒、贸易政策调整和国际竞争加剧等压力。越南水产加工与出口协会认为，虾类出口将继续受到高成本、不利天气以及厄瓜多尔以及印度尼西亚和印度等竞争对手的影响，同时还面临部分市场特别是美国贸易救济措施带来的挑战。

预计2026年越南水产品出口仍有望增长8%至10%，出口额超过120亿美元。

为实现上述目标，越南水产业仍需积极认真履行打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞以及美国《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）等要求，进一步提升国际竞争力。

稻米方面，市场前景总体保持稳定。越南稻米行业协会表示，全球大米消费需求预计不会出现明显波动。当前，更重要的是建设稳定的原料产区，提高产品质量，满足原产地追溯、食品安全和可持续发展要求，推进低排放水稻生产，不断增强越南大米国际竞争力。

越南农业与环境部表示，厄尔尼诺现象可能影响中部以南、西原地区和九龙江三角洲等贡献全国80%以上农林水产品产值的重点产区。因此，积极应对气候变化、巩固原料基地、发展深加工和绿色生产，将成为推动越南农林水产品出口持续增长的重要支撑。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #出口 #农林水产品 #农产品出口 #水产品
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

前6个月，越南出口咖啡110万吨，增长9.7%。图自越通社

2026年上半年越南农林水产品出口增长6%

据越南农业与环境部消息，2026年6月，越南农、林、水产品出口额估计达63.4亿美元，环比增长3%，同比增长10.1%。累计2026年前6个月，全行业出口总额约达358.8亿美元，比2025年同期增长6%。

附图 图自越通社

自7月1日起正式启用农林水产品溯源系统

越南农业与环境部正加紧完成最后准备工作，计划于2026年7月1日正式启用农林水产品溯源系统。目前，系统技术基础设施、数据互联及试点运行已取得积极成效，为提升生产管理透明度、管理效率及满足国内外市场要求奠定了基础。

同奈省220吨鲜香蕉启程出口国际市场。图自越通社

2026年前5月越南农林水产品贸易顺差达75亿美元 继续发挥经济“压舱石”作用

2026年前5个月，尽管越南全国贸易逆差扩大至近140亿美元，农林水产品领域仍实现75亿美元贸易顺差，月均净增15亿美元，继续发挥国民经济“压舱石”和“减震器”作用。业内人士预计，随着大米、果蔬等主力产品进入出口旺季，以及全球粮食市场供需变化带来的利好逐步显现，下半年农产品出口有望迎来新一轮增长。

更多

以色列目前是越南在中东地区最大的金枪鱼出口市场。图自越通社。

越以贸易额有望迈向40亿美元新台阶

2026年上半年，越南与以色列经贸关系继续保持积极增长态势，越南对以出口表现亮眼，《越南－以色列自由贸易协定》（VIFTA）实施成效持续显现，为双边经贸合作注入新动力。

2026年上半年加工制造业继续引领越南经济增长。图自越通社

2026年上半年加工制造业继续引领越南经济增长

据越南财政部统计局公布的2026年第二季度和上半年经济社会形势报告，越南工业生产指数（IIP）继续维持两位数增长，为2019年以来最高水平，反映了生产领域的强劲复苏态势，并肯定了加工制造业对经济增长的引擎作用。

越南商品周活动的越南榴莲展位。图自越通社

越南食品征服中国香港消费者

7月4日下午，以“越南食品展”（Vietnam Food Fair）为主题的越南商品周活动在中国香港特别行政区太古城APITA超市正式开幕。

资料图。图自越通社

上半年零售服务业增长近13% 消费继续成为拉动经济增长的亮点

据越南财政部统计局于7月3日上午公布的《2026年二季度及上半年经济社会形势报告》，6月份贸易与消费服务活动继续保持活跃态势。具体的是，6月份消费品零售总额和消费服务收入约达665.6万亿越盾（折合人民币1707亿元），环比增长1.1%，同比大幅增长14.8%。

CPTPP各成员国部长及代表出席会议。多边贸易政策司供图

越南在CPTPP会议上发挥协调作用

据工贸部7月3日下午发布的消息，在2026年《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）轮值主席国年框架下，越南于2026年6月26日主持召开了CPTPP部长级视频会议以及CPTPP委员会第十次会议。

胡志明市盖梅海港系统的Gemalink国际港。图自越通社

2026年第二季度越南国内生产总值增长8.39%

2026年第二季度国内生产总值（GDP）同比增长8.39%。其中，农林渔业增长4.06%，对经济增加值增长的贡献率达5.65%；工业和建筑业增长10.51%，贡献率达50.07%；服务业增长7.87%，贡献率达44.28%。

胡志明市VSIP工业区。图自越通社

第10-NQ/TW号决议：胡志明市由引资迈向构建FDI生态系统

以胡志明主席的名字命名半个世纪以来，胡志明市始终在越南经济发展进程中发挥引领作用。从革新初期侧重吸引外商直接投资（FDI）资金，以发展制造业，到如今转向吸引高质量资本，为国家新一轮增长周期奠定基础。