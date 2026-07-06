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2026年前6月越南GDP同比增长8.18%

026年上半年，越南全国经济社会发展总体保持积极向好态势，各行业、各领域均取得积极成效。2026年上半年，国内生产总值（GDP）同比增长8.18%，高于2025年同期7.63%的增幅。

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#2026 年 GDP 增速 #GDP #越南经济
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越南—新纪元

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