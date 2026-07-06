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第57号决议实施18个月：越南完成构建AI生态系统的基础

在越共中央政治局关于推动科技、创新和数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议实施18个月后，人工智能（AI）是体制化和落地速度最快的领域之一。从主要被视为应用技术，AI已逐步被提升到战略基础设施的位置，与数据、计算能力、创新和国家数字主权紧密相连。

在岘港大学理工大学所属的工业机器人与人工智能应用研究开发培训中心进行工业机器人测试。图自越通社
在岘港大学理工大学所属的工业机器人与人工智能应用研究开发培训中心进行工业机器人测试。图自越通社

越通社河内——在越共中央政治局关于推动科技、创新和数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议实施18个月后，人工智能（AI）是体制化和落地速度最快的领域之一。从主要被视为应用技术，AI已逐步被提升到战略基础设施的位置，与数据、计算能力、创新和国家数字主权紧密相连。

在政府总理颁布战略技术目录的第21/2026/QĐ-TTg号决定中，包括人工智能、大数据、数字孪生、云计算、边缘计算、物联网和区块链在内的数字技术组被列为首位。30种战略技术产品名单中，越南语大型语言模型、虚拟助手和行业人工智能（AI）也被列在首位。

人工智能首次被置于国家发展战略的核心位置。在第57号决议中，政治局确定了到2030年越南跻身东南亚AI研发领先国家前三名的目标，同时逐步掌握各项战略技术。

在第57号决议颁布后不久，这一方针迅速通过一系列后续政策得到具体化。与此同时，颁布了《数字化转型法》、《人工智能法》，制定了国家AI战略，并提议成立国家人工智能发展基金。

越南首次形成了相对完善的专门针对AI的政策法律机制。

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在北江越韩技术学院开设的三星创新校园项目人工智能培训班的一堂课。图自越通社

第57号决议实施18个月后，AI的推进方式已发生转变。此前，国内大多数企业主要应用国外的AI模型。第57号决议之后，投资趋势更倾向于核心技术。根据第57-NQ/TW号决议实施一年半的初步总结报告，AI应用已开始在部分部委和地方的管理、调度和服务提供活动中初步展开。

AI发展也得到了一些企业的关注和投入，如FPT与NVIDIA合作投资约2亿美元建设人工智能工厂；Viettel、VNPT、VinAI、Zalo等企业正在开发越南语大型语言模型。

在地方层面，AI已在多项具体活动中得到较为广泛的应用。河内市已与CMC集团签署合作协议，规划在上葛和和乐发展AI、半导体和数字技术领域的教育与研究综合体。

在宁平省，AI迎宾机器人、数字助手和行政审批辅助解决方案已投入省公共行政服务中心使用。

然而，AI发展过程中也出现了一些困难和局限。实施程度不均衡，大部分应用仍集中在查询、汇总和识别方面；行业数据分散，质量未能保证，计算基础设施和深度专业人才仍有限。

近日，科技部颁布了国家层面公务辅助AI平台评估标准集。该标准集明确了人工智能与人类责任之间的界限。AI仅发挥辅助参谋、分析和汇总的作用；所有行政决定仍属于有关干部和公务员，并须承担法律责任。

值得关注的一点是，技术自主要求首次被设为服务于公共领域的AI的强制性条件。根据标准集，不采用由越南企业掌握技术的越南语大型语言模型或训练和推理基础设施未设在越南境内的平台，将不具备参与测试的条件。

可以说，经过18个月实施第57号决议，越南已完成了构建AI生态系统的第一步——打好基础。AI生态系统的根基已逐步形成。下一阶段的挑战是将这些基础转化为真正的竞争力，打造出能够服务国家发展并走向国际市场的AI产品、平台和企业。（完）

越通社
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