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河内“Crescendo——交响连接”户外音乐会传递文化交流精神

7月4日晚，“Crescendo——交响连接”户外音乐会在河内还剑湖周边李太祖雕像花园八角楼空间隆重举行，助力推广河内作为和平之城、创意城市以及国际文化活动目的地的形象。

河内“Crescendo——交响连接”户外音乐会传递文化交流精神。图自越通社
河内“Crescendo——交响连接”户外音乐会传递文化交流精神。图自越通社

越通社河内——7月4日晚，“Crescendo——交响连接”户外音乐会在河内还剑湖周边李太祖雕像花园八角楼空间隆重举行，助力推广河内作为和平之城、创意城市以及国际文化活动目的地的形象。

这是2026年Crescendo - 河内国际音乐节的亮点艺术活动，由河内市人民委员会指导，河内市文化与体育局主办，并与升龙歌舞剧院及璀璨艺术音乐表演股份公司共同承办。

据组委会介绍，选择在还剑湖畔开放空间举办活动，旨在让高雅艺术走近公众，为市民和游客打造新的文化活动空间。

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“Crescendo——交响连接”户外音乐会隆重举行。图自越通社

该节目汇聚了众多国内外艺术家，通过知名艺术家和音乐节优秀选手的表演，呈现了经典交响乐作品及越南和国际歌曲。现代化的音响、灯光和投影系统为首都中心营造了独特的艺术空间。

2026年Crescendo - 河内国际音乐节于6月30日至7月5日举行，系列活动包括音乐比赛、艺术表演、工作坊、专题研讨会和学术交流。该活动汇聚了1300多名国内选手、来自9个国家和地区的70多名国际选手，以及50多位国际教授、博士、艺术家和音乐专家参与教学、表演、评审和专业咨询。

河内市文化与体育局局长范俊龙表示，2026年Crescendo - 河内国际音乐节被定位为首都年度国际音乐盛事，有助于推动文化交流与合作，发展文化产业，并推广河内作为联合国教科文组织创意城市的形象。通过“Crescendo - 交响连接”等节目，高雅艺术得以广泛传播至公众，同时彰显河内是区域和国际文化艺术活动的重要目的地。（完）

越通社
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