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黎明兴总理：以感恩之心和最高责任感寻找英雄烈士遗骸

7月6日上午，政府总理黎明兴出席在胡志明市和兴坊黎氏莲（Lê Thị Riêng）公园举行的烈士遗骸搜寻归集启动仪式。

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政府总理黎明兴在仪式上发表讲话。图自越通社

越通社胡志明市——7月6日上午，政府总理黎明兴出席在胡志明市和兴坊黎氏莲（Lê Thị Riêng）公园举行的烈士遗骸搜寻归集启动仪式。

该活动由胡志明市人民委员会、第七军区司令部、国家烈士遗骸搜寻归葬和身份确认指导委员会联合举办，标志着从信息核实阶段转向实地搜寻归集阶段，体现了将英雄烈士带回战友和家庭身边的决心。

一同出席的有原国家主席张晋创；原政府总理阮晋勇；原中央书记处常务书记黎鸿英；越共中央政治局委员、胡志明市委书记陈流光；越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶；各位党、国家前领导人；各位中央委员、部分中央部委和地方领导；人民武装力量英雄以及多位历史见证人、老战士、直接提供烈士安葬地点信息的人员。

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黎明兴总理和各位代表在黎氏莲公园向陈富总书记雕像和英雄烈士纪念牌献花、上香，缅怀为祖国独立自由和人民幸福奉献青春的伟大烈士功勋。图自越通社


仪式开始前，黎明兴总理和各位代表在黎氏莲公园向陈富总书记雕像和英雄烈士纪念牌献花、上香，缅怀为祖国独立自由和人民幸福奉献青春的伟大烈士功勋。

据胡志明市烈士遗骸搜寻归葬和身份确认指导委员会报告，通过对国内外图片资料、卫星影像、军事地图和历史文献的研究，初步确定在志和-馆市墓地（今黎氏莲公园）曾发生1975年前西贡政权对1968年戊申春节总进攻和起义中牺牲的解放战士和爱国同胞进行集体埋葬的事件。

黎明兴总理在仪式上动情表示，今天的活动具有神圣的意义；是越南党和国家、人民对为祖国独立自由奉献全部青春和热血儿女们的切实感恩和深切缅怀行动。

黎明兴强调，党和国家始终重视知恩图报工作，关心革命有功人员的物质和精神生活；其中烈士遗骸搜寻归集和身份确认是一项重要的政治任务，是“饮水思源”、“知恩图报”之道，是今世一代对已倒下的英雄烈士的责任和情感。

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政府总理黎明兴在黎氏莲公园将烈士遗骸移送至归葬地。图自越通社

黎明兴要求，“这项使命将持续推进，直到所有烈士遗骸得到充分归集。对许多烈士家庭而言，战争尚未真正远去，失亲之痛仍挥之不去，他们日日夜夜盼望亲人的消息。我们必须以最大努力和决心去搜寻，将英雄烈士带回家庭、故乡。”

怀着最高意志和决心，黎明兴相信将圆满完成黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集任务，其结果将成为各级515指导委员会进一步加快推进重大战役、战斗信息解码工作，抓紧在全国范围内组织搜寻集体墓地的动力和经验。黎明兴呼吁全国同胞、指战员、海外越南儿女以及曾在越南参战的退伍老兵继续同行，提供信息，为寻找祖国优秀儿女创造机会。

仪式结束后，黎明兴总理和各位代表直接在现场进行了烈士遗骸归集仪式。出土的遗骸覆盖国旗，在庄严气氛中送至灵堂，体现对英雄烈士的虔诚和深切感恩之情。本次搜寻归集活动中已确认了烈士黄文棉的身份，其家乡在原隆安省。仪式结束后，烈士遗骸已被送回故乡烈士陵园安葬。

此次活动在“500个昼夜加快推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认行动”的高峰期举行，该战役于2026年4月2日在广治古城发起，面向纪念伤残军人与烈士日80周年（1947年7月27日-2027年7月27日），旨在具体化党和国家及整个政治体系更好地落实革命有功人员政策的政治决心，同时满足全国各地数以万计烈士家庭的期盼。（完）

采集工作组在嘉莱省德基乡德基烈士陵园发掘烈士遗骸并采集样本。图自越通社

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越通社
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