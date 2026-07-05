☕️越通社新闻下午茶（2026.7.5）

第四届岘港亚洲电影节在岘港市闭幕。图自越通社

越通社河内——·7月4日晚，第四届岘港亚洲电影节（DANAFF IV）在岘港市闭幕。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春出席并颁奖。阅读全文



·广治省人民委员会7月4日晚在贤良-滨海两岸国家级特殊历史遗迹区举行了以“从记忆走向未来——广治致力于和平”为主题的2026年和平节日开幕式。政府副总理阮文胜出席。阅读全文



·经越南国防部批准，由戚继光舰（舷号83）和井冈山舰组成的中国海军83舰编队于7月5日至9日对胡志明市进行访问。阅读全文



·越通社驻日本记者报道，7月5日在大阪举行的第18届国际友好文化交流活动框架下，关西地区越南人协会主席黎商女士被国际友好促进组织（IHA）授予“全球公民社区奖”。该奖项旨在表彰在文化交流、社区连接以及促进国际友谊活动中所作出的杰出贡献。阅读全文



VinFast推出微型电动汽车。图自VinFast

·VinFast7月5日正式推出微型电动汽车VF 2，售价为1.88亿越盾（含电池），旨在实现越南汽车普及目标。阅读全文



·7月4日晚，“Crescendo——交响连接”户外音乐会在河内还剑湖周边李太祖雕像花园八角楼空间隆重举行，助力推广河内作为和平之城、创意城市以及国际文化活动目的地的形象。



·7月4日下午，以“越南食品展”（Vietnam Food Fair）为主题的越南商品周活动在中国香港特别行政区太古城APITA超市正式开幕。这是APITA和UNY超市系统（隶属于香港Unicorn Stores集团）首次联合举办该活动，旨在将越南优质农产品和食品推介给更多香港消费者。阅读全文



·广义、广治、得乐和莱州四省困难地区的1.57万多名小学生已获得超94.8万盒豆奶的援助。这是越南红十字会中央委员会同越南豆奶助学基金会及越南豆奶公司（Vinasoy）日前联合举行的2025-2026学年“学校豆奶”计划总结会议上公布的结果。阅读全文



·越南航空港总公司通报，预计莲姜国际航空港自2026年8月19日起恢复运营后，将立即恢复每周往返该机场的91个航班。阅读全文



阮德才老师（左一）的“三轴平移相机机器人”倡议于2025年荣获越南劳动总联合会颁发的“劳动创新证书”。图自越通社

·在安江职业学院的实习车间里，39岁的阮德才老师正在指导学生进行自动化系统操作。多年来，他不断努力将原本存在于现代工厂的先进技术引入职教课堂。



·马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣在日前举行的第39届亚太圆桌会议（39APR）上发表讲话时表示，面对全球的不确定性，扩大贸易与投资联系是一项紧迫任务。马来西亚总理安瓦尔强调，外交政策实质上是创造就业、吸引投资以及为人民扩大机遇的工具。阅读全文（完）