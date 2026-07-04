☕️越通社新闻下午茶（2026.7.4）

越通社河内——·7月4日上午，越南政府在政府驻地召开2026年6月份政府例行会议暨政府与各地方视频会议，与全国34个省市分会场进行视频连线。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并在会上发表指导性讲话。阅读全文
·7月4日上午，2026年6月份政府例行会议暨政府与各地方视频会议勾勒出了上半年经济社会运行全貌，并重申实现2026年经济两位数增长目标的高度决心。阅读全文
·经济在多个关键领域中实现了蓬勃发展。进出口总额突破5500亿美元大关（增长27.1%）；财政收入达到预算的62%。外商直接投资（FDI）浪潮继续成为亮点，注册资本达346.5亿美元（增长61%），到位资金达130.3亿美元，创下5年来的最高纪录。旅游业也刷新纪录，接待国际游客量1225万人次。阅读全文
·7月4日中午，在2026年6月份政府例行新闻发布会上，就媒体记者关于全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的500个昼夜战役行动取得具体成果的提问时，越南人民军总政治局社会政策局副局长黎文山大校表示，截至目前，该专项行动已搜寻并归葬1300多具烈士遗骸及3处集体墓葬。阅读全文
·越通社记者从委内瑞拉进行报道称，7月3日，委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯（Delcy Rodríguez）在拉瓜伊拉州主持仪式，对各国际救援力量为该国处置于6月24日发生的连环强震开展搜救工作所作出的巨大贡献给予表彰。阅读全文
·据越南财政部统计局于7月3日上午公布的《2026年二季度及上半年经济社会形势报告》，2026年二季度及上半年，越南劳动力市场继续保持复苏和稳定发展态势。全国劳动力和就业人员总量为5260万人，同比增加6725万人；而失业率和就业不足率继续维持在较低水平。
·据越南财政部统计局于7月3日上午公布的《2026年二季度及上半年经济社会形势报告》，6月份贸易与消费服务活动继续保持活跃态势。具体的是，6月份消费品零售总额和消费服务收入约达665.6万亿越盾（折合人民币1707亿元），环比增长1.1%，同比大幅增长14.8%。阅读全文
·自2026年7月1日起，越南农业与环境部正式启用全国农产品溯源系统，标志着越南农业溯源工作由过去分散管理迈向全国统一数据平台。这一平台将提升供应链透明度、食品安全监管水平，并增强农产品出口竞争力。阅读全文
·据工贸部7月3日下午发布的消息，在2026年《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）轮值主席国年框架下，越南于2026年6月26日主持召开了CPTPP部长级视频会议以及CPTPP委员会第十次会议。
·河内市公安局调查警察机关刚刚完成补充调查结论，建议河内市人民检察院对傅德南（Mr Pips）及其同伙“诈骗并侵占财产，洗钱，窝藏或销赃他人犯罪所得财产”案188名涉案人员提起公诉。
·在北宁省嘉平国际机场项目征地拆迁过程中，多个宗教活动场所或民间信仰活动场所被纳入搬迁范围。为全面落实党的主张和国家关于信仰、宗教的政策，北宁省已指示各级各行业优先安排土地基金，制定合理方案，对各个宗教活动场所或民间信仰活动场所进行搬迁和返还，获得神职人员、信教群众和人民的广泛认同和支持，为加快重点项目进度作出贡献。阅读全文
·越南正着力落实科学、技术、工程、数学（STEM）领域高素质人才发展战略。那么，如何培养早就高素质人才，为越南在量子技术和半导体等关键领域上实现“弯道超车”提供人才支撑？（完）