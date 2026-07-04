☕️越通社新闻下午茶（2026.7.4）

从加勒比海吹向拉瓜伊拉州普拉亚格兰德（Playa Grande）住宅区的海风，未能吹散空气中由骨灰、混凝土和死气交织而成的窒息感。自那场将这片土地无情撕裂的惨烈地震发生以来，一周的时间已过去了。七天，随着救护车警笛的一次次鸣响，奇迹生还的希望正一点点幻灭。然而，在一栋完全坍塌的五层居民楼废墟现场，越南救援队的队员们依旧默默地在与时间赛跑。