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政府副总理范氏清茶检查烈士遗骸搜寻归葬行动启动仪式准备工作

7月5日下午，越共中央书记处书记、政府副总理、国家烈士遗骸搜寻归葬和确认指导委员会主任范氏清茶检查了将于7月6日上午在胡志明市和兴坊黎氏莲文化公园举行的烈士遗骸搜寻归葬行动启动仪式的准备工作。

政府副总理范氏清茶检查烈士遗骸搜寻归葬行动启动仪式准备工作。图自越通社
政府副总理范氏清茶检查烈士遗骸搜寻归葬行动启动仪式准备工作。图自越通社

越通社河内——7月5日下午，越共中央书记处书记、政府副总理、国家烈士遗骸搜寻归葬和确认指导委员会主任范氏清茶检查了将于7月6日上午在胡志明市和兴坊黎氏莲文化公园举行的烈士遗骸搜寻归葬行动启动仪式的准备工作。

在检查整个流程和各环节准备工作后，范氏清茶强调该仪式具有特殊意义，要求第七军区司令部、胡志明市人民委员会及各相关机构仔细核查、周全准备，确保仪式安全、庄重举行，体现“饮水思源”传统以及党、国家对英雄烈士及其家属的责任。

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范氏清茶副总理要求仪式必须准备周全和充分。图自越通社

她要求仪式必须准备周全和充分；上香、悼念感恩英雄烈士和爱国同胞的环节要庄严肃穆，严格按照传统文化习俗进行。

对于启动仪式后的工作，范氏清茶指示第七军区和胡志明市烈士遗骸搜寻归葬和确认指导委员会制定详细的流程，涵盖遗骸挖掘、起取、归集；取样进行身份确认；遗骸和遗物保管；在追悼安葬烈士于陵园前举行悼念等环节。各有关单位被要求调动专业力量，以谨慎、科学、准确的方式开展工作，不遗漏任何细节，并定期向国家指导委员会报告进展情况。

关于烈士身份确认工作，范氏清茶要求扩大与有能力机关、单位的协调配合，以核实来自遗物及相关史料来源的信息，同时与地方配合及早采集烈士家属的DNA样本。此外，各有关单位需加强对黎氏莲文化公园烈士遗骸搜寻归葬成果的宣传报道，以此体现党、国家和军队对英雄烈士为民族解放和国家统一事业所作贡献和牺牲的感恩之情。（完）

采集工作组在嘉莱省德基乡德基烈士陵园发掘烈士遗骸并采集样本。图自越通社

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越通社
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500 个昼夜行动

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