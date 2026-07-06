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黎明兴总理将胡志明市和兴坊黎氏莲公园发现的烈士遗骸送往集中安葬地点。图自越通社
黎明兴总理将胡志明市和兴坊黎氏莲公园发现的烈士遗骸送往集中安葬地点。图自越通社
黎明兴总理在胡志明市和兴坊黎氏莲公园进香。图自越通社
黎明兴总理在胡志明市和兴坊黎氏莲公园进香。图自越通社
政府总理黎明兴在胡志明市和兴坊黎氏莲公园，与搜寻和归集烈士遗骸工作队伍一同开展工作。图自越通社
政府总理黎明兴在胡志明市和兴坊黎氏莲公园，与搜寻和归集烈士遗骸工作队伍一同开展工作。图自越通社
政府总理黎明兴在胡志明市和兴坊黎氏莲公园，与搜寻和归集烈士遗骸工作队伍一同开展工作。图自越通社
政府总理黎明兴在胡志明市和兴坊黎氏莲公园，与搜寻和归集烈士遗骸工作队伍一同开展工作。图自越通社
政府总理黎明兴在胡志明市和兴坊黎氏莲公园，与搜寻和归集烈士遗骸工作队伍一同开展工作。图自越通社
政府总理黎明兴在胡志明市和兴坊黎氏莲公园，与搜寻和归集烈士遗骸工作队伍一同开展工作。图自越通社
政府总理黎明兴在胡志明市和兴坊黎氏莲公园，与搜寻和归集烈士遗骸工作队伍一同开展工作。图自越通社
政府总理黎明兴在胡志明市和兴坊黎氏莲公园，与搜寻和归集烈士遗骸工作队伍一同开展工作。图自越通社
黎明兴总理检查胡志明市和兴坊黎氏莲公园烈士遗骸搜寻和归集工作。﻿图自越通社
黎明兴总理检查胡志明市和兴坊黎氏莲公园烈士遗骸搜寻和归集工作。﻿图自越通社
黎明兴总理检查胡志明市和兴坊黎氏莲公园烈士遗骸搜寻和归集工作。图自越通社
黎明兴总理检查胡志明市和兴坊黎氏莲公园烈士遗骸搜寻和归集工作。图自越通社
2026年7月6日上午，越南政府总理黎明兴出席在胡志明市和兴坊黎氏莲公园举行的烈士遗骸搜寻和归集工作启动仪式。图自越通社
2026年7月6日上午，越南政府总理黎明兴出席在胡志明市和兴坊黎氏莲公园举行的烈士遗骸搜寻和归集工作启动仪式。图自越通社
2026年7月6日上午，越南政府总理黎明兴以及其他原党和国家领导人出席在胡志明市和兴坊黎氏莲公园举行的烈士遗骸搜寻和归集工作启动仪式。图自越通社
2026年7月6日上午，越南政府总理黎明兴以及其他原党和国家领导人出席在胡志明市和兴坊黎氏莲公园举行的烈士遗骸搜寻和归集工作启动仪式。图自越通社
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黎明兴总理出席在胡志明市举行的烈士遗骸搜寻和归集工作启动仪式

2026年7月6日上午，越南政府总理黎明兴出席在胡志明市和兴坊黎氏莲公园举行的烈士遗骸搜寻和归集工作启动仪式。

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