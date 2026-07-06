越共中央总书记、国家主席苏林：建设公安部业务技术力量成为科技领域一流专家



越通社河内——值此人民安全力量传统日80周年（1946年7月12日—2026年7月12日）暨业务技术力量传统日72周年（1954年7月1日—2026年7月1日）之际，7月6日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内走访公安部业务技术中心并与该中心举行工作会谈。



苏林在工作会谈上发表指导性讲话时明确指出，保卫国家安全、维护社会安全秩序的斗争历史已证明了业务技术工作极其重要的地位和作用。近年来，业务技术工作按照革新、现代化、更全面的精神取得了新的进展；不仅积极参与各专案、案件的侦办，维护国家主权、网络空间主权和边境安全，并为国家经济社会发展贡献力量。



越共中央总书记、国家主席苏林与公安部业务技术中心干部、战士合影。图自越通社

苏林强调，世界和地区形势正在发生快速变化，机遇、挑战和风险并存，要求集中最高资源，以现代、深入、有力的投资方案推进业务技术工作，确保在任何情况下都具备主动有效防范和应对的能力。业务技术工作必须真正成为保卫国家安全、维护社会安全秩序的耳目和神经中枢，在战斗中发挥重要作用，战胜各种情况，发现、阻止和化解一切敌对反动势力和罪犯的活动阴谋；与各力量紧密配合，主动部署阵势；稳步推进人工智能、大数据应用，提升主动发现、打击犯罪、查处违法行为以及防范危害国家安全活动的能力和成效。



苏林要求，业务技术工作必须成为钢铁长城、公安业务智慧中枢，保障国家科技突破发展、创新发展和国家数字化转型进程，主动及早预防敌对势力和罪犯利用有关活动危害国家安全的各类风险；必须拓展业务技术工作的新领域、新空间，主动消除安全风险，增强保卫国家安全的能力。



苏林强调，必须集中建设一支纪律最严明、最忠诚、最贴近人民的业务技术力量，使其成为科技领域的顶尖专家。



苏林同时强调，今后业务技术工作任务十分繁重，相信，全体人民公安力量特别是业务技术力量发扬光荣传统，本着为共同利益敢想、敢干、敢于突破、勇于创新的责任精神，出色完成党、国家和人民信赖交付的任务。（完）