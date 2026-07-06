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隶属于国会党委的专题研究部门成立

越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏6日上午在国会大厦主持召开国会党委常务委员会会议，通过了关于成立隶属于国会党委的专题研究部门的决定。

越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏6日上午在国会大厦主持召开国会党委常务委员会会议。图自越通社
越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏6日上午在国会大厦主持召开国会党委常务委员会会议。图自越通社

越通社河内——越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏6日上午在国会大厦主持召开国会党委常务委员会会议，就发布成立隶属于国会党委的专题研究部门决定以及成立国会办公厅数字化转型局等事项进行审议并提出意见。

会上，国会党委常务委员会通过了关于成立隶属于国会党委的专题研究部门的决定。

该专题研究部门的成立是落实越共中央政治局、中央书记处路线的必要举措，旨在汇聚并发挥由越共中央政治局、中央书记处决定调动、分工和安排参与专题研究工作的干部队伍作用，增强研究能力，总结实践经验，并就重大、新兴、复杂及跨领域问题和国会、国会常务委员会及国会各机构的组织与运行机制的创新提供深度咨询。

该部门还有助于提升立法质量、最高监督效果并决定国家重大问题；加强民愿工作、选民接触活动以及对选民和人民意见建议办理情况的监督；推进数字化转型、数据库建设、人工智能应用、国际融入及议会外交；按分工对重大项目、规划、计划及报告提出意见、评议和建议，并履行主管部门交办的其他任务。

另外，在会议上，国会常务委员会还通过关于成立隶属于国会办公厅的数字化转型局的决议。

数字化转型局的成立符合推进科技、创新和数字化转型取得突破性进展的要求，满足建设数字国会，数据治理、人工智能应用、保障数字基础设施与数字平台和信息安全等要求，在数字环境中提供国会活动的信息来源；同时设立具备相应权限、能力和组织条件的专责机构，以提供参谋意见，管理与实施国会各机关系统内的数字化转型任务。

数字化转型局为隶属于国会办公厅的二类局，具有法人资格、独立印章，并按规定开设账户。（完）

越通社
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