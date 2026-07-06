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安江省K92队和K93队圆满完成在柬烈士遗骸搜寻归宿任务

7月6日上午，安江省烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会（515指导委员会）举行仪式，欢迎K92队和K93队完成在柬埔寨执行第二十五阶段（2025—2026年旱季）搜寻归集在历次战争中牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸任务后返回祖国。

K92队在柬埔寨贡布省开展搜寻归集在历次战争中牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸工作。图自越通社
K92队在柬埔寨贡布省开展搜寻归集在历次战争中牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸工作。图自越通社

越通社安江省——7月6日上午，安江省烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会（515指导委员会）举行仪式，欢迎K92队和K93队完成在柬埔寨执行第二十五阶段（2025—2026年旱季）搜寻归集在历次战争中牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸任务后返回祖国。

据省军事指挥部政治处报告，尽管随着地形变化、许多区域已被填平以及烈士墓信息日益减少，搜寻工作面临越来越多的困难，但两支队伍的干部、战士们始终发扬高度负责精神，主动克服困难，与柬埔寨地方政府、武装力量和人民密切配合，圆满完成了被交付的各项任务。

在第二十五阶段（2025—2026年旱季）期间，两支队伍共在173个地点开展搜寻工作，开挖、回填土方超过130246立方米，归集烈士遗骸170具，其中在柬埔寨归集128具，在安江省归集42具；同时，确认了1名烈士身份。自2001年至今，K92队和K93队共搜寻归集烈士遗骸6871具，其中在柬埔寨归集4414具（其中368具已确认身份），在安江省归集2457具（其中214具烈士遗骸已确认身份）。

不仅圆满完成专业任务，两支队伍在柬执行任务期间还积极开展民运工作，为800余人次柬埔寨民众免费看病和发放药品，赠送100份慰问品，为进一步增进越柬团结友谊作出了积极贡献。

找到的每一具烈士遗骸，带回祖国的每一捧土，都是今天这一代人对为争取祖国独立、自由和执行崇高国际义务而英勇牺牲者最崇高的缅怀与感恩。因此，搜寻归集烈士遗骸工作不仅是一项极其重要的政治任务，更是发自内心的使命，体现了越南民族“饮水思源”、“知恩图报”的传统美德。

安江省人民委员会副主席、省515指导委员会主任黎文福


安江省人民委员会副主席、省515指导委员会主任黎文福对K92队和K93队干部、战士们在2025—2026年旱季取得的成果给予高度肯定和赞扬；同时强调，找到的每一具烈士遗骸，带回祖国的每一捧土，都是今天这一代人对为争取祖国独立、自由和执行崇高国际义务而英勇牺牲者最崇高的缅怀与感恩。因此，搜寻归集烈士遗骸工作不仅是一项极其重要的政治任务，更是发自内心的使命，体现了越南民族“饮水思源”、“知恩图报”的传统美德。

值此机会，安江省515指导委员会向K92队和K93队干部、战士们赠送鲜花和慰问品；向在第二十五阶段（2025—2026年旱季）赴柬埔寨及安江省执行烈士遗骸搜寻归集任务期间取得优异成绩的集体和个人颁发安江省人民委员会主席的奖状等。（完）

越通社
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