社会

500个昼夜行动：与时间赛跑，为烈士找回名姓

自2026年3月15日启动以来，“500个昼夜加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认”战役已实施111天，取得了积极成效，逐步实现为无名烈士确认身份、找回姓名的目标。

在嘉莱省德基乡德基烈士陵园开展烈士遗骸发掘、取样工作。图自越通社
在嘉莱省德基乡德基烈士陵园开展烈士遗骸发掘、取样工作。图自越通社

越通社河内—— 自2026年3月15日启动以来，“500个昼夜加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认”战役已实施111天，取得了积极成效，逐步实现为无名烈士确认身份、找回姓名的目标。

多措并举

6月24日，在全国烈士亲属DNA样本集中采集启动仪式上，越南政府副总理、国家烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认工作指导委员会（515国家指导委员会）主任范氏青茶表示，牺牲半个多世纪后，阮善决、阮仲吉和段文凯三位烈士的身份终于获得成功确认。这不仅为烈士家属带来慰藉，也体现了越南党和国家持续推进烈士寻亲工作的坚定决心。

范氏青茶指出，目前战役正进入关键阶段。全国仍有超过17.5万名烈士尚未找到，有30多万座无名烈士墓。各部门和地方正本着“与时间赛跑”的精神，集中一切资源，加快烈士遗骸搜寻和身份确认工作。

越南国防部总政治局政策与社会局副局长黎文山大校表示，国防部提出了搜寻、迁葬约7000具烈士遗骸的目标。目前全军维持32支烈士搜寻迁葬队，共有约1500名官兵参与执行任务。

搜寻工作采用地图坐标比对、实地勘察、证人证言和地下探测雷达等现代技术相结合的方式，提高搜寻准确率和工作效率。

vnanet-potal-gia-lai-chay-dua-voi-thoi-gian-trong-chien-dich-500-ngay-dem-xac-dinh-danh-tinh-liet-si-8866940-1.jpg
在嘉莱省德基乡德基烈士陵园开展烈士遗骸发掘、取样工作。图自越通社

与此同时，各军区和地方成立300多个烈士遗骸采样工作组，共有约3500人参与；国防部还组建330支排雷队伍，投入5000多名官兵和1300多台专业设备，对重点区域开展排雷作业，为搜寻工作创造安全条件。

截至目前，全国共搜寻、迁葬了1300多具烈士遗骸，其中包括3处集体安葬点；完成2.7万余座烈士墓样本采集，其中2万余份符合DNA鉴定条件并已移交专业机构检测；累计完成排雷面积7000多公顷，其中渭川县核心区域超过3000公顷，完成总体计划的70%以上。

公安部采集烈士亲属生物样本近9.5万份，其中5万余份完成检测并录入国家数据库。

内务部国家文书与档案局正组织全国档案机构全面梳理、数字化烈士、战役及重点作战地区相关档案，整理数千份档案和约20万页烈士奖励材料，为身份核实和烈士遗骸搜寻提供重要数据支撑。

加快烈士遗骸搜寻和DNA鉴定工作

利用当前有利天气条件，全国多地正加快烈士墓发掘、遗骸采样以及烈士亲属DNA样本采集工作，不断取得积极进展。

在宁平省，当地政府在72座烈士陵园发掘近3000座无名烈士墓，采集遗骸样本2700余份，其中2100多份已送交军队法医研究所进行DNA鉴定。下一阶段，当地还将继续对250座烈士陵园内7800多座无名烈士墓开展采样工作。

在广治省，烈士遗骸采样和信息数字化工作正在加快推进。其中，巴坡烈士陵园完成全部1320座身份信息不完整烈士墓的样本采集。在海防市，公安机关会同地方政府采集烈士亲属DNA样本近1.8万份，约占应采集总数2.5万份的大部分。在胡志明市，黎氏玲公园烈士集体墓考察工作正严格按照专业程序推进，为后续发掘工作做好准备。

各地取得的阶段性成果表明，“500个昼夜”战略正在全国范围内扎实推进，为越来越多无名烈士确认身份、帮助烈士英魂回归故里，也为长期期盼亲人归来的烈士家属带来新的希望。（完）

越通社
#500 ngày đêm #Liệt sĩ #500个昼夜战役 #烈士遗骸 #烈士 #为烈士找回名姓 #无名烈士
关注 VietnamPlus

500 个昼夜行动

相关新闻

宣光省烈士遗骸搜寻归集队队员正在积极搜寻在北部边境保卫战中牺牲的烈士遗骸。图自越通社

500个昼夜行动：同步核查档案资料 服务烈士遗骸搜寻归集

越南内务部国家文书档案局已动员各国家档案中心系统同步开展核查、统计和挖掘与烈士、战役、战斗及重点军事行动地区相关的档案资料。经初步核查，各单位已发现多份含有价值信息的档案和文件，为烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作提供服务。

更多

医务人员为老年人进行体检。图自越通社

越南边境地区开展义诊送药及健康咨询活动

同奈省布亚摩（Bù Gia Mập）乡人民委员会日前与大水镬医院特需医疗科、同奈省林检分局共同开展义诊送药及健康咨询活动，并向当地边境地区的400名群众赠送了慰问品。该活动旨在响应“全民定期健康体检180天攻坚战”行动。

越南海警第四区司令部与干好乡联合举办“海警与渔民同行”框架下的社区宣传活动，旨在提升对打击非法、不报告和不受管制捕捞的认识。图自越通社。

金瓯省强化渔船监管与渔业资源修复 推动消除IUU“黄牌”

为配合全国推动解除欧盟委员会对越南渔业发出的非法、不报告和不受管制捕捞“黄牌”警告，并建设可持续、负责任的现代渔业，金瓯省各级党委、政府、职能部门及沿海地方正持续协同推进一系列系统性、强有力的措施，坚决遏制、减少并最终杜绝IUU捕捞行为。

涉案嫌疑人在组织他人偷越国边境时被木牌国际口岸边防不对当场抓获。图自越通社

西宁省主动打击跨境贩卖人口犯罪

在贩卖人口犯罪持续利用网络空间、出入境活动和边境地区实施犯罪行为的背景下，越南西宁省实施了多项同步解决方案，旨在主动预防、打击这一犯罪，切实保护人民安全。

越南-日本文化教育合作促进中心代表与青山日本语学校代表签署合作协议。图自越通社

越南与日本加强教育合作力度

日前，越南-日本文化教育合作促进中心（VJCE）与青山日本语学校在越南驻日本大使馆签署了合作协议，旨在开展两国之间的教育合作活动、加强合作伙伴对接、开发培训项目并推进教育交流计划。

越南公民荣获“全球公民社区奖”。图自越通社

越南公民荣获“全球公民社区奖”

7月5日在大阪举行的第18届国际友好文化交流活动框架下，关西地区越南人协会主席黎商女士被国际友好促进组织（IHA）授予“全球公民社区奖”。该奖项旨在表彰在文化交流、社区连接以及促进国际友谊活动中所作出的杰出贡献。

阮德才老师（左一）的“三轴平移相机机器人”倡议于2025年荣获越南劳动总联合会颁发的“劳动创新证书”。图自越通社

青年教师引先进技术入职教课堂的故事

在安江职业学院的实习车间里，39岁的阮德才老师正在指导学生进行自动化系统操作。多年来，他不断努力将原本存在于现代工厂的先进技术引入职教课堂。

会议现场。图自越通社

1.5万多名困难地区学生获得营养援助

广义、广治、得乐和莱州四省困难地区的1.57万多名小学生已获得超94.8万盒豆奶的援助。这是越南红十字会中央委员会同越南豆奶助学基金会及越南豆奶公司（Vinasoy）日前联合举行的2025-2026学年“学校豆奶”计划总结会议上公布的结果。

众多企业和学生积极参加2026年招聘会。图自越通社

越南统计局：劳动力市场趋于活跃 就业形势总体改善

据越南财政部统计局于7月3日上午公布的《2026年二季度及上半年经济社会形势报告》，2026年二季度及上半年，越南劳动力市场继续保持复苏和稳定发展态势。全国劳动力和就业人员总量为5260万人，同比增加6725万人；而失业率和就业不足率继续维持在较低水平。

遇难者卡米拉母亲向越南救援队表示感谢。图自越通社

委内瑞拉地震：废墟中的尾声

从加勒比海吹向拉瓜伊拉州普拉亚格兰德（Playa Grande）住宅区的海风，未能吹散空气中由骨灰、混凝土和死气交织而成的窒息感。自那场将这片土地无情撕裂的惨烈地震发生以来，一周的时间已过去了。七天，随着救护车警笛的一次次鸣响，奇迹生还的希望正一点点幻灭。然而，在一栋完全坍塌的五层居民楼废墟现场，越南救援队的队员们依旧默默地在与时间赛跑。

医护团队在芒通乡卫生院流动检查点为民众进行健康检查。图自越通社

奠边省将诊所“送”到边境村寨

通过开展为民众提供免费体检和健康咨询计划，奠边省卫生厅正逐步将医疗保健服务更贴近民众，尤其是高山、偏远、边远和边境地区的乡村。

在西澳大利亚州科廷大学就读的越南留学生。图自越通社发

澳大利亚对越南等东盟公民实施留学签证费优惠政策

澳大利亚政府日前宣布调整多类签证的费用，其中包含留学签证。值得关注的是，在新的费用方案中，澳大利亚继续对越南等东盟成员国公民实施优惠政策，彰显了该国吸引东盟地区留学生及高质量人力资源的导向。

22名嫌疑人被立案侦查。图自越通社

跨国走私钻石案：22名嫌疑人被立案侦查，缴获1100颗钻石

越南清化省公安厅警察调查机关7月2日称，该机关刚成功侦破一起由外籍人员操控的跨国走私钻石大案。截至目前，调查机关已对22名犯罪嫌疑人立案侦查，缴获各类钻石1100颗以及大量相关文件和电子数据。初步调查结果显示，自2024年至今，该走私网络已向越南境内非法走私并销售逾2.8万颗钻石，估计营业额约达2800亿越盾（约合1100万美元）。