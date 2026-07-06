500个昼夜行动：与时间赛跑，为烈士找回名姓

越通社河内—— 自2026年3月15日启动以来，“500个昼夜加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认”战役已实施111天，取得了积极成效，逐步实现为无名烈士确认身份、找回姓名的目标。



多措并举



6月24日，在全国烈士亲属DNA样本集中采集启动仪式上，越南政府副总理、国家烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认工作指导委员会（515国家指导委员会）主任范氏青茶表示，牺牲半个多世纪后，阮善决、阮仲吉和段文凯三位烈士的身份终于获得成功确认。这不仅为烈士家属带来慰藉，也体现了越南党和国家持续推进烈士寻亲工作的坚定决心。



范氏青茶指出，目前战役正进入关键阶段。全国仍有超过17.5万名烈士尚未找到，有30多万座无名烈士墓。各部门和地方正本着“与时间赛跑”的精神，集中一切资源，加快烈士遗骸搜寻和身份确认工作。



越南国防部总政治局政策与社会局副局长黎文山大校表示，国防部提出了搜寻、迁葬约7000具烈士遗骸的目标。目前全军维持32支烈士搜寻迁葬队，共有约1500名官兵参与执行任务。



搜寻工作采用地图坐标比对、实地勘察、证人证言和地下探测雷达等现代技术相结合的方式，提高搜寻准确率和工作效率。

在嘉莱省德基乡德基烈士陵园开展烈士遗骸发掘、取样工作。图自越通社

与此同时，各军区和地方成立300多个烈士遗骸采样工作组，共有约3500人参与；国防部还组建330支排雷队伍，投入5000多名官兵和1300多台专业设备，对重点区域开展排雷作业，为搜寻工作创造安全条件。



截至目前，全国共搜寻、迁葬了1300多具烈士遗骸，其中包括3处集体安葬点；完成2.7万余座烈士墓样本采集，其中2万余份符合DNA鉴定条件并已移交专业机构检测；累计完成排雷面积7000多公顷，其中渭川县核心区域超过3000公顷，完成总体计划的70%以上。



公安部采集烈士亲属生物样本近9.5万份，其中5万余份完成检测并录入国家数据库。



内务部国家文书与档案局正组织全国档案机构全面梳理、数字化烈士、战役及重点作战地区相关档案，整理数千份档案和约20万页烈士奖励材料，为身份核实和烈士遗骸搜寻提供重要数据支撑。



加快烈士遗骸搜寻和DNA鉴定工作



利用当前有利天气条件，全国多地正加快烈士墓发掘、遗骸采样以及烈士亲属DNA样本采集工作，不断取得积极进展。



在宁平省，当地政府在72座烈士陵园发掘近3000座无名烈士墓，采集遗骸样本2700余份，其中2100多份已送交军队法医研究所进行DNA鉴定。下一阶段，当地还将继续对250座烈士陵园内7800多座无名烈士墓开展采样工作。



在广治省，烈士遗骸采样和信息数字化工作正在加快推进。其中，巴坡烈士陵园完成全部1320座身份信息不完整烈士墓的样本采集。在海防市，公安机关会同地方政府采集烈士亲属DNA样本近1.8万份，约占应采集总数2.5万份的大部分。在胡志明市，黎氏玲公园烈士集体墓考察工作正严格按照专业程序推进，为后续发掘工作做好准备。



各地取得的阶段性成果表明，“500个昼夜”战略正在全国范围内扎实推进，为越来越多无名烈士确认身份、帮助烈士英魂回归故里，也为长期期盼亲人归来的烈士家属带来新的希望。（完）