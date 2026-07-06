从课堂到卫生院：两项重要决议带来的新变化

从大学讲堂到基层卫生院，第71号和第72号决议正在产生积极变化，逐步塑造出身心健康、有技能、有知识的新一代越南公民，为国家的快速、可持续发展奠定坚实基础。

从大学生的科技项目到基层社区保健服务计划，越共中央政治局关于促进教育培训突破性发展的第71-NQ/TW号决议，以及关于加强保护、关怀和改善人民健康水平的第72-NQ/TW号决议，正逐步在现实生活中落地生根。

当知识走出实验室

当河内理工大学人工智能研究与应用研究所（AI4LIFE）大学生团队开发的VietMedX³项目，连续斩获2026年第八届全国学生创新创业大赛（SV-Startup）冠军，并在韩国举行的AI+X全球创业大赛中荣获亚军时，外界看到的是一项科技产品的成功。然而，在这些荣誉背后，更体现出越南高等教育在培养高素质人才、促进创新、将知识融入生活方面的深刻转型。

AI4LIFE在韩国举行的AI+X全球创业大赛中荣获亚军。图自VietMedX³

河内理工大学大三学生、VietMedX³联合创始人之一阮海登表示，人工智能研究与应用研究所所长阮飞黎副教授实验室的研究团队，已研发出基于人工智能技术的应用解决方案，能够自动分析PET/CT影像并生成报告。这一技术有助于解决医学影像诊断流程中的瓶颈，缩短处理时间，提高准确性，并减轻医生的工作负担。

“这项技术在越南仍属较新领域。初步测试结果显示，系统准确率达到90.55%，明显高于现有方法。我们希望该产品能够尽快在实践中推广应用，帮助解决医疗诊断中的瓶颈问题，减轻医生的工作压力和时间负担”，阮海登说。

鲜为人知的是，为取得这一成果，AI4LIFE研究团队经历了多个试验阶段，耗费数月时间不断优化模型并处理复杂的医疗数据。如今，VietMedX³已不再只是一个科研课题，而正逐步发展成为能够满足医疗行业实际需求的解决方案。

为了取得目前的成功，AI4LIFE 的研究团队经历了许多测试阶段，花费数月时间精心优化模型并处理复杂的医疗数据。图自VietMedX³

从实验室中的一个构想到国际舞台上获得认可的产品，VietMedX³表明，当大学生能够接触现代科研环境、与企业建立联系并得到创新激励时，那些原本停留在纸面上的创意完全可以转化为具有社会价值的成果。

阮海登介绍，目前大学生的科研生态系统正在发生积极变化。各类实验室和研究所正不断扩大对大学生的开放程度，许多大型企业也积极参与人才培养、科研支持并提前发掘人才。

与以往不同，现在我们有更多机会参与实际研究，接触专业工作环境，学习团队合作、演讲表达、市场调研、英文科研资料阅读以及数据分析等技能。这些都是学术研究和企业界都高度重视的能力。 河内理工大学大三学生、VietMedX³联合创始人阮海登

这些变化也反映了第71号决议所倡导的精神。该决议明确指出，教育培训是国之大计，决定民族未来，是发展高素质人力资源、促进科技与创新、提升国家竞争力的关键动力。

阮海登（右二）和他的团队在第八届越南全国学生、大学生创业节上介绍了 VietMedX³ 项目。图自VietMedX³

越共中央总书记苏林在河内国家大学建校120周年纪念活动上曾强调：“大学知识不能只停留在课堂、实验室或学术论文中，而必须转化为更优的政策、更有用的技术，更强劲发展的企业、更繁荣发展的地方、更美好的人民生活。”

这一精神正通过高等教育的革新政策逐步落地，包括扩大培训机构自主权、提升教师队伍质量与收入水平，以及推进科技发展和数字化转型。

然而，在这些乐观信号的背后，依然存在巨大挑战。据越南国家计量标准委员会的报告，要实现10%的GDP增速，劳动生产率每年至少需要增长6%至7%。

尽管越南劳动生产率逐年提高，但2021至2025年期间年均增速仅为4.78%，在区域各国中仍处于较低水平。

具体而言，根据越共中央委员会关于《2021-2030年十年经济社会发展战略》五年实施情况的评估报告，2024年越南按购买力平价计算的劳动生产率，仅相当于新加坡的11.6%、韩国的27%、日本的30.6%、马来西亚的37.5%、泰国的66.9%、中国的56.8%。这一差距表明，提高人力资源质量、将培训与劳动力市场需求挂钩已是当务之急。

FPT大学讲师阮氏芳鸾认为，教育培训与劳动力市场实际需求之间的差距，仍是当前面临的主要挑战之一。

“人工智能和数字化转型正在迅速改变就业结构。未来，人力资源的竞争优势不仅体现在专业知识上，还体现在终身学习能力、在国际环境中工作的能力，以及对技术快速变化的适应能力”，氏芳鸾强调。

在越南迈入数字化转型、发展绿色经济并日益深度融入全球价值链的背景下，对高素质人力资源的需求愈发迫切。这也正是第71号决议被寄予厚望、有望在未来几年为越南教育带来新突破的重要原因。

当基层医疗机构成为老百姓就医首选

如果说第71号决议着眼于为未来打造高素质人力资源，那么第72号决议则聚焦于同样重要的基础——提升全民健康服务质量。

五月底的一个上午，河内相梅坊黄文树卫生院比往常更加热闹。呼叫患者姓名的声音、老人们的谈笑声、医护人员忙碌的身影，以及一排排坐满耐心等候就诊群众的座椅，共同构成了基层医疗的生动图景。这是卫生院与河内眼科医院联合为当地居民开展的免费眼病筛查与早期发现活动。

黄文树卫生院与河内眼科医院为当地居民联合开展免费眼病筛查与早期发现活动。图自越通社

一早就到场的阮氏盛表示，她是通过居民区的Zalo群接到通知并报名参加的。

“有医院的医生到卫生院来检查，非常方便。我在这里就能测血压、检查眼睛，还能得到咨询并在现场领药”，她高兴地说。

近年来，定期健康体检、免费疾病筛查以及各类社区健康服务模式在全国多地逐渐普及。这些充满人文关怀的变化背后，是健康服务理念的一次深刻转变：从治疗转向预防，从“有病才医”转向“主动健康管理”。这正是第72号决议的重要核心内容之一。

该决议明确将人民健康确立为优先战略，要求从“治已病”向“防未病”转变，巩固与提高基层医疗能力，发展高素质医疗人才队伍，并大力推动科技应用和医疗领域的数字化转型。

相梅坊卫生院经理黎明俊医生表示，第72号决议的一项重要突破在于将基层医疗保健确立为医疗保健体系的基础。作为最贴近群众、最了解社区健康状况和风险因素的医疗层级，卫生院不仅承担初步的医疗检查和治疗任务，也是人们需要医疗保健时的第一联系点。

目前，相梅坊卫生院正在实施30多个社区健康项目，涵盖老年人和残疾人健康检查、妇幼保健、慢性病管理等领域，均以居民为中心。

相梅坊卫生院经理黎明俊医生。图自越通社

“往年，社区健康检查活动分散举行，参与人数有限。而今年年初以来，在上级医院的支持与合作下，相关活动开展得更早、规模更大，使得项目实施更加持续有效，并吸引了更多人参与”，黎明俊说。

世界卫生组织驻越南首席代表安吉拉·普拉特表示，第72号决议是一份强有力的战略性文件，反映了越南将医疗卫生置于发展中心的承诺。她指出，将重心转向疾病防控和加强基层医疗的举措，符合疾病谱变化和人口老龄化趋势。



据国际社会评价，越南目前是实现医疗卫生发展目标的亮点。然而，随着人民预期寿命不断提高，新挑战也随之显现。越南卫生部报告显示，越南是亚洲老龄化速度最快的国家之一，预计到2038年，即十多年后，越南将正式进入人口老龄化阶段。此外，心血管疾病、高血压、糖尿病、癌症等非传染性疾病已占全部疾病负担的70%至80%。

黎明俊表示，尽管越南人均预期寿命显著提高，但“寿命”与“健康寿命”之间仍存在较大差距。

人们的预期寿命虽然延长了，但健康状况不佳，许多人在生命的最后十年左右都饱受疾病折磨。因此，当今医疗行业的目标不仅是帮助人们延长寿命，还要帮助他们拥有更健康的生活。我们越能缩小预期寿命与患病年限之间的差距，就越能迈向一个健康的社会。 相梅坊卫生院经理黎明俊医生

​这也正是第72号决议所要破解的关键问题。该决议旨在建设一个现代、公平、高效、以人民为中心的医疗体系，让所有公民都能获得优质的医疗保健服务，拥有健康长寿的生活，并主动预防疾病。

从大学讲堂到基层卫生院，由第71号和第72号决议所引发的积极变化，正逐步塑造未来健康、有知识、具备融入能力的新一代越南公民，为国家在新时代快速、稳步发展打下坚实基础。（完）

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