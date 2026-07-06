西宁省主动打击跨境贩卖人口犯罪

越通社河内——在贩卖人口犯罪持续利用网络空间、出入境活动和边境地区实施犯罪行为的背景下，越南西宁省实施了多项同步解决方案，旨在主动预防、打击这一犯罪，切实保护人民安全。



西宁省政府已将防范和打击人口贩卖列为一项常态化重点任务，并与维护边境安全秩序、加强出入境管理及防范高科技犯罪紧密结合。近期，越南公民通过社交网络被诱骗，随后被转移至柬埔寨非法场所强迫劳动的现象仍然复杂严峻。与此同时，国内仍存在滋生人口贩卖团伙的潜在风险，部分不法分子正试图借助敏感服务业的经营活动，将受害者运送出境以牟取非法暴利。

涉案嫌疑人及随案赃物被职能力量抓获。图自越通社



面对上述形势，西宁省颁布了2026-2030阶段及展望至2035年防范和打击贩卖人口犯罪计划；同时加强公安、边防、海关与基层政府之间的协同配合，共同做好地区管理、加强出入境管控，并坚决打击跨境犯罪网络。



2026年上半年，职能部门共发现案件3起，抓获犯罪嫌疑人11名，成功解救受害者9名，同时对3起案件的11名被告人提起公诉。这些案件的作案手法均十分隐蔽，主要利用年轻人的求职需求进行诱骗，并将其拐卖至柬埔寨。在边境管理工作方面，职能部门还接收了由柬方驱逐出境并移交回越南的1001名越南公民（共分11批次），并开展了严格的筛查与身份核实工作。



西宁省人民委员会表示，由于取决于国际协调机制和双方之间的法律程序，目前针对境外非法场所受害者的解救工作仍面临诸多困难。为进一步提高打击成效，该省下一步将继续加强出入境和居住管理；主动识别网络空间贩卖人口犯罪的新方式和新手段；同时扩大与柬埔寨职能部门的配合，做好信息交换、受害者解救工作，并坚决摧毁跨国犯罪网络。（完）



