越南与日本加强教育合作力度

越通社河内——日前，越南-日本文化教育合作促进中心（VJCE）与青山日本语学校在越南驻日本大使馆签署了合作协议，旨在开展两国之间的教育合作活动、加强合作伙伴对接、开发培训项目并推进教育交流计划。



越通社驻东京记者报道，双方就加强新时期教育合作的方向进行了交流，重点聚焦日语培训、学术交流、教育机构对接以及高质量人力资源开发。



根据协议，青山日本语学校授权越日文化教育合作促进中心（VJCE）作为其在越南的代表窗口，旨在开展教育合作活动、对接合作伙伴、开发培训项目并推进两国间的教育交流项目。





双方还一致同意联合开展面向越南学生的日语普及项目；研究开发面向儿童的日语能力评估系统；同时组织文化与教育交流活动，并促进越南与日本教育机构之间的合作。



越南驻日本大使馆教育处代表武氏莲香在仪式上致辞时，高度评价了各参与机构的努力，并表示期望各项合作项目将为深化越日全面战略伙伴关系做出贡献。



此次签约仪式标志着越日教育合作迈出重要一步，旨在提高人力资源质量、为年轻一代扩大国际学习机会，并增强两国人民之间的情谊。（完）