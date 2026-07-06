社会

越南与日本加强教育合作力度

日前，越南-日本文化教育合作促进中心（VJCE）与青山日本语学校在越南驻日本大使馆签署了合作协议，旨在开展两国之间的教育合作活动、加强合作伙伴对接、开发培训项目并推进教育交流计划。

越南-日本文化教育合作促进中心代表与青山日本语学校代表签署合作协议。图自越通社
越南-日本文化教育合作促进中心代表与青山日本语学校代表签署合作协议。图自越通社

越通社河内——日前，越南-日本文化教育合作促进中心（VJCE）与青山日本语学校在越南驻日本大使馆签署了合作协议，旨在开展两国之间的教育合作活动、加强合作伙伴对接、开发培训项目并推进教育交流计划。

越通社驻东京记者报道，双方就加强新时期教育合作的方向进行了交流，重点聚焦日语培训、学术交流、教育机构对接以及高质量人力资源开发。

根据协议，青山日本语学校授权越日文化教育合作促进中心（VJCE）作为其在越南的代表窗口，旨在开展教育合作活动、对接合作伙伴、开发培训项目并推进两国间的教育交流项目。

合作谅解备忘录签署仪式现场。图自越通社

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据越通社驻日本记者报道，6月22日，越南108号中央军队医院与日本东邦（Toho）大学医学部在日本首都东京签署了合作谅解备忘录。



双方还一致同意联合开展面向越南学生的日语普及项目；研究开发面向儿童的日语能力评估系统；同时组织文化与教育交流活动，并促进越南与日本教育机构之间的合作。

越南驻日本大使馆教育处代表武氏莲香在仪式上致辞时，高度评价了各参与机构的努力，并表示期望各项合作项目将为深化越日全面战略伙伴关系做出贡献。

此次签约仪式标志着越日教育合作迈出重要一步，旨在提高人力资源质量、为年轻一代扩大国际学习机会，并增强两国人民之间的情谊。（完）

越通社
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