金瓯省强化渔船监管与渔业资源修复 推动消除IUU“黄牌”

越通社金瓯——为配合全国推动解除欧盟委员会对越南渔业发出的非法、不报告和不受管制捕捞“黄牌”警告，并建设可持续、负责任的现代渔业，金瓯省各级党委、政府、职能部门及沿海地方正持续协同推进一系列系统性、强有力的措施，坚决遏制、减少并最终杜绝IUU捕捞行为。



与此同时，该省高度重视海洋渔业资源保护与修复工作，将其视为保障沿海数万户居民长远生计、实现可持续发展的重要基础。



金瓯省委常委会深刻认识打击IUU捕捞工作的战略意义，已出台多项指导文件，要求各级党委、政府、各部门及基层政治体系将此项工作作为长期、重点和首要任务加以落实。加强渔船管理，严格监督渔业捕捞活动，依法严厉查处违法违规行为，成为提升渔业管理效能、推动工作取得实效的重要举措。



据金瓯省人民委员会介绍，近年来，当地渔业开发管理和渔业资源保护工作持续有序推进。截至目前，全省共有注册渔船5156艘，总功率超过80.1万千瓦。必须依法安装船舶航程监测设备的所有渔船均已完成安装，并持续与国家渔船监控系统保持稳定联网。与此同时，渔船登记、检验和捕捞许可证发放工作依法及时开展，为渔民生产提供了有力保障。有关部门累计受理并办结渔船管理相关事项934件，签发渔船技术安全证书1256份、渔船设计审定证书267份。



为进一步提升管理水平，金瓯省沿海各地持续开展渔船全面排查，精准掌握各类渔船情况，严格落实渔船登记、检验及捕捞许可管理。同时，大力推进信息技术应用和渔业数字化转型，逐步完善渔船数据库数字化建设，实现各职能部门之间的信息共享和协同监管。



今年以来，金瓯省在渔产品监管和溯源方面取得突出成效。全省实现指定渔港进出港渔船100%检查，共有13544艘次渔船完成进出港手续；通过港口卸载水产品83757吨，占全省海洋捕捞总产量的44.4%；签发138份捕捞水产品原料确认书，涉及合格原料1245吨。特别是，全省未发生渔船非法进入外国海域作业事件，也未出现因航程监测设备断联而受到处罚的情况。



上述成绩得益于金瓯省持续推进渔船档案数字化管理，广泛宣传渔产品溯源制度及欧盟市场有关标准，并投入运行电子渔产品溯源系统和电子捕捞日志。边防部队、渔业部门和渔港管理机构密切协作，实现对渔船100%有效监管，并积极落实欧盟委员会检查团提出的整改建议。



对金瓯省而言，海洋、森林和渔业资源不仅是宝贵的自然财富，更是沿海数万户家庭赖以生存的重要基础，也是当地文化特色的重要组成部分。因此，在打击IUU捕捞的同时，金瓯省持续深入开展落实省委常委会第17号指示的竞赛运动，坚决遏制破坏性、毁灭性捕捞行为。



通过宣传教育、组织签署承诺书以及严格执法等方式，当地渔民的环保意识和守法意识不断增强。目前，已有2.05万多户居民签署承诺书，保证绝不使用炸药、电击、毒物及其他禁用渔具进行捕捞。与此同时，为恢复海洋生态系统，金瓯省已向自然水域投放各类水生种苗超过220万只，持续修复和丰富天然渔业资源。



金瓯省委常委会强调，要充分发挥祖国阵线、各政治社会组织和基层政治体系作用，广泛动员群众积极参与渔业资源保护。同时，不断巩固和推广渔业资源共同管理模式，发动全民利用已公布的举报热线，及时发现并举报非法和毁灭性捕捞行为。



着眼长远发展，金瓯省人民委员会已出台多项海洋经济和沿海经济发展规划，与2026-2030年渔业发展战略及2045年远景目标相衔接。同时，还发布关于严厉打击非法猎捕野生动物、加强渔业资源保护监督检查等系列指导文件，强化重点海域和重点物种禁渔期管理，实施渔业资源和水生生态环境综合调查评估，并严格防控外来入侵物种。



当前，金瓯省正重点推进渔业结构调整政策，推动渔业向可持续、现代化方向发展。核心内容包括逐步淘汰对生态环境破坏较大的捕捞方式，引导渔民转产转业，对低效或不符合条件的渔船实施退出政策。同时，大力发展2026-2030年海上及沿海水产养殖产业。



金瓯省立足实际、主动作为的一系列举措，有望逐步减轻天然渔业资源开发压力，为渔民创造稳定、可持续的生计，推动当地海洋经济朝着高效、文明、现代化方向不断发展。（完）



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