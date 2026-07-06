金瓯省强化渔船监管与渔业资源修复 推动消除IUU“黄牌”

越通社金瓯——为配合全国推动解除欧盟委员会对越南渔业发出的非法、不报告和不受管制捕捞“黄牌”警告，并建设可持续、负责任的现代渔业，金瓯省各级党委、政府、职能部门及沿海地方正持续协同推进一系列系统性、强有力的措施，坚决遏制、减少并最终杜绝IUU捕捞行为。
与此同时，该省高度重视海洋渔业资源保护与修复工作，将其视为保障沿海数万户居民长远生计、实现可持续发展的重要基础。
金瓯省委常委会深刻认识打击IUU捕捞工作的战略意义，已出台多项指导文件，要求各级党委、政府、各部门及基层政治体系将此项工作作为长期、重点和首要任务加以落实。加强渔船管理，严格监督渔业捕捞活动，依法严厉查处违法违规行为，成为提升渔业管理效能、推动工作取得实效的重要举措。
据金瓯省人民委员会介绍，近年来，当地渔业开发管理和渔业资源保护工作持续有序推进。截至目前，全省共有注册渔船5156艘，总功率超过80.1万千瓦。必须依法安装船舶航程监测设备的所有渔船均已完成安装，并持续与国家渔船监控系统保持稳定联网。与此同时，渔船登记、检验和捕捞许可证发放工作依法及时开展，为渔民生产提供了有力保障。有关部门累计受理并办结渔船管理相关事项934件，签发渔船技术安全证书1256份、渔船设计审定证书267份。
为进一步提升管理水平，金瓯省沿海各地持续开展渔船全面排查，精准掌握各类渔船情况，严格落实渔船登记、检验及捕捞许可管理。同时，大力推进信息技术应用和渔业数字化转型，逐步完善渔船数据库数字化建设，实现各职能部门之间的信息共享和协同监管。
今年以来，金瓯省在渔产品监管和溯源方面取得突出成效。全省实现指定渔港进出港渔船100%检查，共有13544艘次渔船完成进出港手续；通过港口卸载水产品83757吨，占全省海洋捕捞总产量的44.4%；签发138份捕捞水产品原料确认书，涉及合格原料1245吨。特别是，全省未发生渔船非法进入外国海域作业事件，也未出现因航程监测设备断联而受到处罚的情况。
上述成绩得益于金瓯省持续推进渔船档案数字化管理，广泛宣传渔产品溯源制度及欧盟市场有关标准，并投入运行电子渔产品溯源系统和电子捕捞日志。边防部队、渔业部门和渔港管理机构密切协作，实现对渔船100%有效监管，并积极落实欧盟委员会检查团提出的整改建议。
对金瓯省而言，海洋、森林和渔业资源不仅是宝贵的自然财富，更是沿海数万户家庭赖以生存的重要基础，也是当地文化特色的重要组成部分。因此，在打击IUU捕捞的同时，金瓯省持续深入开展落实省委常委会第17号指示的竞赛运动，坚决遏制破坏性、毁灭性捕捞行为。
通过宣传教育、组织签署承诺书以及严格执法等方式，当地渔民的环保意识和守法意识不断增强。目前，已有2.05万多户居民签署承诺书，保证绝不使用炸药、电击、毒物及其他禁用渔具进行捕捞。与此同时，为恢复海洋生态系统，金瓯省已向自然水域投放各类水生种苗超过220万只，持续修复和丰富天然渔业资源。
金瓯省委常委会强调，要充分发挥祖国阵线、各政治社会组织和基层政治体系作用，广泛动员群众积极参与渔业资源保护。同时，不断巩固和推广渔业资源共同管理模式，发动全民利用已公布的举报热线，及时发现并举报非法和毁灭性捕捞行为。
着眼长远发展，金瓯省人民委员会已出台多项海洋经济和沿海经济发展规划，与2026-2030年渔业发展战略及2045年远景目标相衔接。同时，还发布关于严厉打击非法猎捕野生动物、加强渔业资源保护监督检查等系列指导文件，强化重点海域和重点物种禁渔期管理，实施渔业资源和水生生态环境综合调查评估，并严格防控外来入侵物种。
当前，金瓯省正重点推进渔业结构调整政策，推动渔业向可持续、现代化方向发展。核心内容包括逐步淘汰对生态环境破坏较大的捕捞方式，引导渔民转产转业，对低效或不符合条件的渔船实施退出政策。同时，大力发展2026-2030年海上及沿海水产养殖产业。
金瓯省立足实际、主动作为的一系列举措，有望逐步减轻天然渔业资源开发压力，为渔民创造稳定、可持续的生计，推动当地海洋经济朝着高效、文明、现代化方向不断发展。（完）
携手破解IUU“黄牌”难题：海上互助组织成为重要力量
在海上执法力量的支持与配合下，岘港市100多个渔业工会、海上团结互助组织及海上国家主权与安全保护组织正发挥日益重要的作用。这些组织不仅为当地创造了可观的海洋经济价值，也成为落实打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）规定的骨干力量，与各级部门共同推动欧盟委员会早日解除对越南渔业的“黄牌”警告。