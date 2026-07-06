中国海军舰艇编队访问胡志明市 深化越中海军交流合作

越南海军第二海区副参谋长范进勇大校（中）迎接中国海军第83舰艇编队指挥组。图自越通社

越通社胡志明市——经越南国防部批准，中国海军第83舰艇编队于7月5日至9日对越南胡志明市进行友好访问。该编队由训练舰“戚继光”号（舷号83）和登陆舰“昆仑山”号（舷号998）组成。

7月5日上午，“戚继光”号训练舰抵达胡志明市莲花港。与此同时，“昆仑山”号登陆舰因技术安全原因，在头顿0号锚地进行技术性锚泊。

访问期间，中国海军第83舰艇编队指挥组计划前往胡志明主席纪念碑敬献花圈，并礼节性拜会胡志明市领导、越南第七军区司令部及越南海军第二海区司令部。编队官兵还将与越南海军第二海区第125旅官兵举行体育友谊赛，并参观胡志明市部分历史文化遗迹和景点。

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此次访问是落实越中两党、两国、两军高层重要共识的具体举措，有助于持续深化两国防务合作，增进两国海军及军队之间的互信与了解，为推动越中全面战略合作伙伴关系不断走深走实作出积极贡献。（完）



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