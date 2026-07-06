经济

越以贸易额有望迈向40亿美元新台阶

2026年上半年，越南与以色列经贸关系继续保持积极增长态势，越南对以出口表现亮眼，《越南－以色列自由贸易协定》（VIFTA）实施成效持续显现，为双边经贸合作注入新动力。

以色列目前是越南在中东地区最大的金枪鱼出口市场。图自越通社。
以色列目前是越南在中东地区最大的金枪鱼出口市场。图自越通社。

越通社河内——2026年上半年，越南与以色列经贸关系继续保持积极增长态势，越南对以出口表现亮眼，《越南－以色列自由贸易协定》（VIFTA）实施成效持续显现，为双边经贸合作注入新动力。

据越通社驻以色列记者援引越南驻以色列大使馆商务处的数据，2026年上半年，越以双边贸易额预计约19.3亿美元，同比增长5.5%。其中，越南对以色列出口约5.55亿美元，大幅增长35.7%；自以色列进口约11.3亿美元，同比小幅下降0.8%。

出口快速增长表明，越南企业正更加有效地利用自2024年11月生效的《越南－以色列自由贸易协定》（VIFTA）带来的关税优惠。若国际市场在今年余下时间未出现重大波动，预计2026年双边贸易额将突破39亿美元，高于2025年约36.5亿美元的水平。值得关注的是，越南对以色列出口额有望首次突破10亿美元大关。

在出口商品结构中，水产品继续保持优势地位。今年上半年，越南对以色列水产品出口额约4000万美元，同比增长30.7%。目前，以色列已成为越南金枪鱼在中东地区最大的出口市场。经历2025年的短暂下滑后，越南对以色列金枪鱼出口明显回升，仅2026年第一季度出口额就接近1000万美元，同比增长33%。

除贸易外，双方投资合作也持续扩大。截至2026年6月底，以色列累计在越南投资46个项目，注册资本约1.56亿美元，其中包括近期新增投资、增资及股权并购项目。与此同时，越南企业累计对以色列投资约7825万美元。其中，VinES向以色列快速充电电池技术企业StoreDot投资4000万美元，获得其5%的股权，成为越南企业在以色列规模最大的投资项目。

日前，越南驻以色列大使阮祺山与以色列经济和工业部长尼尔·巴尔卡特举行工作会谈。双方一致同意推动《越南－以色列自由贸易协定》高效落实，并尽快召开越以政府间联合委员会会议，对现有合作进行评估，并拓展新的合作领域。

以方认为，越南拥有超过1亿人口，市场潜力巨大，正逐步发展成为全球重要制造业中心。双方还将人工智能（AI）、网络安全、农业科技、医疗卫生和创新等领域确定为未来推动双边经贸合作的新增长点。

随着双边贸易持续增长以及《越南－以色列自由贸易协定》红利不断释放，越南与以色列经贸和投资合作有望继续保持强劲发展势头，朝着双边贸易额迈向40亿美元的新目标不断迈进。（完）

越通社
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