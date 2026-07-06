法媒：越南正成为欧洲战略市场和东南亚重要制造业中心

越通社河内——法国经济资讯网站《Objectif Eco》7月2日刊文指出，越南正日益成为欧洲的战略市场，同时也是东南亚地区重要的制造业中心。



文章认为，越南与欧洲的经贸关系正迈入新的发展阶段，合作重点已不仅局限于扩大贸易规模，而且是向投资合作、创新发展、绿色转型和可持续供应链建设等领域拓展。欧洲企业在工业技术、食品加工设备、水资源管理、物流、医疗、教育、专业服务、能源、自动化及可持续发展解决方案等优势领域，均可在越南市场获得广阔机遇。



文章还提到，越南与欧盟于2026年初将双边关系提升为全面战略伙伴关系，认为这一新的合作框架将为双方在贸易、投资、数字化转型、绿色转型、能源、气候变化及供应链保障等领域合作注入新动力。



《Objectif Eco》认为，在全球经济充满不确定性的背景下，越欧关系已不仅着眼于扩大商品贸易，更致力于构建安全稳定的供应链，加强工业合作，发展长期伙伴关系。越南与欧洲的合作机遇正比以往任何时候都更加广阔，但要将潜力转化为切实成果，双方企业仍需做好充分准备，深入了解彼此市场，选择合适的合作伙伴，并制定长期发展战略。未来越欧关系的发展，不仅取决于贸易规模的扩大，更取决于合作质量、创新水平以及双方共同创造长期可持续价值的能力。（完）

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