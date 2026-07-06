经济

法媒：越南正成为欧洲战略市场和东南亚重要制造业中心

法国经济资讯网站《Objectif Eco》7月2日刊文指出，越南正日益成为欧洲的战略市场，同时也是东南亚地区重要的制造业中心。

越南与欧洲经济合作前景分析文章，7月2日发表于法国经济信息网站《Objectif Eco》。图自越通社
越南与欧洲经济合作前景分析文章，7月2日发表于法国经济信息网站《Objectif Eco》。图自越通社

越通社河内——法国经济资讯网站《Objectif Eco》7月2日刊文指出，越南正日益成为欧洲的战略市场，同时也是东南亚地区重要的制造业中心。

文章认为，越南与欧洲的经贸关系正迈入新的发展阶段，合作重点已不仅局限于扩大贸易规模，而且是向投资合作、创新发展、绿色转型和可持续供应链建设等领域拓展。欧洲企业在工业技术、食品加工设备、水资源管理、物流、医疗、教育、专业服务、能源、自动化及可持续发展解决方案等优势领域，均可在越南市场获得广阔机遇。

文章还提到，越南与欧盟于2026年初将双边关系提升为全面战略伙伴关系，认为这一新的合作框架将为双方在贸易、投资、数字化转型、绿色转型、能源、气候变化及供应链保障等领域合作注入新动力。

《Objectif Eco》认为，在全球经济充满不确定性的背景下，越欧关系已不仅着眼于扩大商品贸易，更致力于构建安全稳定的供应链，加强工业合作，发展长期伙伴关系。越南与欧洲的合作机遇正比以往任何时候都更加广阔，但要将潜力转化为切实成果，双方企业仍需做好充分准备，深入了解彼此市场，选择合适的合作伙伴，并制定长期发展战略。未来越欧关系的发展，不仅取决于贸易规模的扩大，更取决于合作质量、创新水平以及双方共同创造长期可持续价值的能力。（完）

守德市SOWATCO龙平港。图自越通社

外媒对2026年越南经济增长前景做出评价

2025年是越南经济增长动力和体制改革方面都出现重要转变的一年。在政治层面，2025年以体制改革和治理能力提升承诺为标志。政府开展精简行政机构和权力下放计划，为提升全国各地工作质效与问责水平做出贡献。

越通社
#越南 #欧洲 #法国媒体 #Objectif Eco #越欧关系 #战略市场 #制造业中心 #欧盟 #全面战略伙伴关系 #越欧经贸合作 #投资合作 #绿色转型 #数字化转型 #可持续供应链 #欧洲企业 #东南亚制造业 #可持续发展
关注 VietnamPlus

融入国际

绿色转型/循环经济

数字化转型

相关新闻

守德市SOWATCO龙平港。图自越通社

外媒对2026年越南经济增长前景做出评价

2025年是越南经济增长动力和体制改革方面都出现重要转变的一年。在政治层面，2025年以体制改革和治理能力提升承诺为标志。政府开展精简行政机构和权力下放计划，为提升全国各地工作质效与问责水平做出贡献。

越南提出从现在到2025年底培训4000多名芯片封装测试工程师的目标。图自Vietnam+

外媒：越南是半导体市场的“后起之秀”

俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）发表文章称，越南是全球半导体市场的后起之秀，而亚洲频道（channel news asia）和朝鲜日报（Chosun Ilbo）也认定，越来越多的国际大型半导体企业关注并加大对越南的投资。

更多

在越南Mektec Manufacturing有限责任公司（日本独资）的工厂检查电路板产品。图自越通社

在新发展战略中重新定位外资的作用

据第一太平戴维斯（Savills）越南公司专家分析，越共中央政治局2026年6月8日颁布关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，其突出亮点在于重新定位外商直接投资（FDI）在国家经济发展战略中的作用。

设在越南西宁省的日本札幌啤酒场。图自vietstock.vn

日本札幌啤酒斥资数亿美元 扩大在越业务

据共同社7月6日报道，日本札幌啤酒公司当日表示，将与丹麦啤酒巨头嘉士伯建立战略合作伙伴关系，计划在新加坡成立合资企业，从而将业务拓展至东南亚地区和香港（中国）市场。

兴安省兴越制衣公司生产出口日本市场的服装产品。图自越通社

越南上半年进出口额逼近5500亿美元 出口增长超20%

2026年上半年，越南出口继续保持20%以上的增长，推动进出口总额逼近5500亿美元。然而，在连续多年保持贸易顺差后，今年上半年转为166.5亿美元的贸易逆差。这一变化既反映出企业扩大生产带动进口需求大幅增长，也凸显提升产业自主能力、发展配套工业和提升本土增值率的紧迫性。专家认为，只有逐步降低对进口原材料和零部件的依赖，出口才能真正成为推动经济长期可持续增长的新引擎。

海防港。图自越通社

越南港口体系迈上新台阶

越共第十二届中央委员会2018年10月22日签发关于《至2030年越南海洋经济可持续发展战略和2045年愿景》的第36-NQ/TW号决议设定了充分挖掘海洋资源潜力和优势将越南建设成为海洋强国的目标。

以色列目前是越南在中东地区最大的金枪鱼出口市场。图自越通社。

越以贸易额有望迈向40亿美元新台阶

2026年上半年，越南与以色列经贸关系继续保持积极增长态势，越南对以出口表现亮眼，《越南－以色列自由贸易协定》（VIFTA）实施成效持续显现，为双边经贸合作注入新动力。

柚子是同奈省五大主产水果之一。图自越通社

夯实基础 加快推动农林水产品出口

尽管全球贸易仍面临诸多不确定因素，2026年上半年越南农林水产品出口仍保持良好增长势头，为下半年出口提速奠定基础。与此同时，该行业在拓展市场和提升附加值方面，也面临着气候变化、国际竞争和贸易壁垒等挑战。

资料图。图自越通社

上半年零售服务业增长近13% 消费继续成为拉动经济增长的亮点

据越南财政部统计局于7月3日上午公布的《2026年二季度及上半年经济社会形势报告》，6月份贸易与消费服务活动继续保持活跃态势。具体的是，6月份消费品零售总额和消费服务收入约达665.6万亿越盾（折合人民币1707亿元），环比增长1.1%，同比大幅增长14.8%。

CPTPP各成员国部长及代表出席会议。多边贸易政策司供图

越南在CPTPP会议上发挥协调作用

据工贸部7月3日下午发布的消息，在2026年《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）轮值主席国年框架下，越南于2026年6月26日主持召开了CPTPP部长级视频会议以及CPTPP委员会第十次会议。