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越老通过国防合作进一步巩固团结友谊

越老通过国防合作进一步巩固团结友谊

文章刊登于老挝《人民军队报》的官方脸书账号。图自越通社
文章刊登于老挝《人民军队报》的官方脸书账号。图自越通社

越通社河内——老挝《人民军报》近日刊文指出，由胡志明主席、凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席共同奠基，由革命战士用鲜血和生命铸就，并经过两国历代领导人和人民精心培育的老越伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接，是两国共同的宝贵财富。其中，国防军事合作是维护这一特殊关系长期稳固的重要支柱之一。

据越通社驻老挝记者报道，第三届越老边境国防部长级国防友好交流活动将于7月9日至10日在越南乂安省与老挝波里坎塞省之间的南昂(Nậm On)—清水边境口岸举行。这是一项具有十分重要意义的活动，不仅对两国军队意义重大，也充分体现双方深厚的政治互信和战略互信，彰显越老两国共同建设和平、友好、合作、可持续发展的边界线的坚定决心。

文章指出，从政治层面看，此次交流活动有力彰显了两党、两国和两国军队继续维护、巩固和深化老越特殊关系的坚定承诺。两军领导人会晤交流、分享经验以及加强国防合作和边境管理协调，将有助于提升维护边境安全、应对非传统安全挑战的能力，共同维护两国利益。这也是两国军队进一步拓展人才培养、专业技术交流合作，加强在打击跨国犯罪、毒品犯罪、人口贩运和走私等领域协作的重要契机，从而维护边境地区社会治安，为经济社会发展营造良好环境。

从经济层面看，安全稳定是发展的基础。边境地区保持稳定，将有力促进贸易、投资、运输和旅游等领域的发展。沿边各国际口岸和边境口岸是连接两国经贸往来和交通运输的重要门户。同时，这种稳定也向投资者释放积极信号，表明老挝和越南是稳定可靠、值得信赖的合作伙伴。

从文化社会层面看，老越边境国防友好交流活动为边境两侧官兵和民众搭建了相互交流、增进了解、感受彼此文化魅力的平台。丰富多彩的文艺、体育和群众交流活动，将进一步增进相互了解，巩固互信，深化两国人民之间牢不可破的深厚情谊。

此次活动也是双方相互学习借鉴正规化、精锐化、现代化军队建设经验，加强严明纪律建设，不断提升完成各项任务能力的重要契机，同时继续继承和弘扬两国特殊团结友好的优良传统。

此外，第三届边境国防友好交流活动还向地区和国际社会发出鲜明信号，即老挝和越南始终坚持和平、合作、睦邻友好政策，坚持在相互尊重独立、主权和彼此正当利益的基础上，通过对话解决各类问题。（完）

越通社
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