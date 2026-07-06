经济

越南港口体系迈上新台阶

越共第十二届中央委员会2018年10月22日签发关于《至2030年越南海洋经济可持续发展战略和2045年愿景》的第36-NQ/TW号决议设定了充分挖掘海洋资源潜力和优势将越南建设成为海洋强国的目标。

海防港。图自越通社
海防港。图自越通社

越通社河内——越共第十二届中央委员会2018年10月22日签发关于《至2030年越南海洋经济可持续发展战略和2045年愿景》的第36-NQ/TW号决议设定了充分挖掘海洋资源潜力和优势将越南建设成为海洋强国的目标。

部分海洋经济中心的发展实践表明，当港口基础设施、物流体系、产业布局与企业发展实现协同联动时，将产生显著的辐射带动效应，推动区域经济实现跨越式发展，并提升国家整体竞争力。

在国际航运版图上留下越南印记

据世界银行与标普全球联合发布的《集装箱港口绩效指数(CPPI)2025》报告显示，盖梅港和海防港连续第二年在全球航运版图上留下印记，超过区域内许多大型海港跻身全球港口效率二十强。

具体的是，盖梅港以122分位列全球第11位，海防港位居第13位，仅次于中国福州港、大连港、宁波港、香港港，阿曼塞拉莱港及日本神户港等世界领先港口。

海防市是越南少数具备五种交通运输方式的地方之一，包括河内－海防－广宁高速公路；可起降各类宽体客机的吉碑国际机场；正在筹备投建中的老街－河内－海防高速铁路项目；可接纳20万吨级以上船舶，并与欧洲、美洲主要海港实现直航连接的现代化港口体系。
2025年，海防市港口迎来“爆发式”增长。Hateco集团的海防Hateco国际集装箱码头（HHIT）已竣工投运，可同时停靠两艘20万载重吨（超过1.8万标准箱）的大型集装箱船。

海防港股份公司也正式启用位于沥县港区的3号、4号码头，可停靠16.5万载重吨（1.4万标准箱）集装箱船和20万载重吨减载船舶，年集装箱吞吐能力达130万至150万标准箱。

沥县港区正不断迈向国际海洋，成为海防市港口基础设施实现突破性发展的重要标志，并日益成为国际航运版图上的重要“枢纽节点”。

越南航海局和内河航道管理局局长黎杜梅指出，凭借开放政策以及对民间资本的大力吸引，近年来越南航海局和内河航道管理局实现了跨越式发展，在世界航运版图上不断提升自身地位。

2010-2015年，海防港、西贡港和岘港港等主要港口利用外国贷款进一步提升了货物装卸能力。

今年上半年，越南海港与内河港口体系的货物吞吐量约达6.875亿吨，同比增长18%。

根据越南建设部刚发布《2021—2030年海港、码头及泊位组调整规划和2050年愿景》，越南海港体系的投资资金需求预计超过359万亿越盾（折合人民币920亿元）。到2030年，海港体系的总用地需求约为3.4万公顷。

推进多式联运高质量且可持续发展

越南建设部副部长阮春创表示，近年来，丹麦 APMT、新加坡PSA、美国SSA Marine等世界领先集团以及商船三井（MOL）、美国NYK等企业将大力资金投入越南主要港口，逐步形成了从北到南全面覆盖、满足国际标准的现代化港口体系。

目前，越南港口能够接纳全球最大级别的船舶，载重吨位超过20万DWT。以港口为核心枢纽，建设国家物流数据体系，推动绿色转型与数字化转型，正被视为推进多式联运高质量且可持续发展的关键方向。

阮春创表示，越南建设部正在完善五种运输方式的专业规划，确保实现国内生产总值（GDP）两位数增长目标。

正在制定的《越南航海与内河航道法》中提出优先推动多式联运发展的相关政策。

目前，越南全国共有34个港口、320个码头。2025年港口货物吞吐量超过9.6亿吨，使越南跻身区域内增长速度较高的国家行列。

本着以港口为核心枢纽的理念，航海部门确立了未来阶段三大重点方向，即推动港口发展成为国家运输组织中心；将多式联运衔接作为降低物流成本的战略突破口；推进管理模式向一体化、基于数据与物流链方向转型等。（完）

越通社
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