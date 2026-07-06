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GAM Esports将代表越南参加2026年电子竞技世界杯

越南电子竞技娱乐协会（VIRESA）7月3日表示，GAM Esports俱乐部将代表越南参加自7月6日至8月23日在法国巴黎举行2026年电子竞技世界杯（EWC 2026）。

GAM Esports将代表越南参加2026年电子竞技世界杯。图自越南电子竞技娱乐协会
GAM Esports将代表越南参加2026年电子竞技世界杯。图自越南电子竞技娱乐协会

越通社河内——越南电子竞技娱乐协会（VIRESA）7月3日表示，GAM Esports俱乐部将代表越南参加自7月6日至8月23日在法国巴黎举行2026年电子竞技世界杯（EWC 2026），比赛项目包括《英雄联盟》（League of Legends）和《绝地求生：大逃杀》（PUBG Battlegrounds）。

2026年电子竞技世界杯吸引来自100多个国家的2000多名选手及200多家俱乐部和代表参加，总奖金高达7500万美元。在电子竞技日益被视为数字体育经济重要组成部分的背景下，越南代表参加2026年电子竞技世界杯有助于向国际社会展示一个充满活力、富有创造力并积极参与高水平国际赛事的越南形象。

《英雄联盟》和《绝地求生：大逃杀》均为竞争激烈的项目，汇集世界顶级俱乐部和选手。越南代表持续参与这些项目体现了多年来在国际经验积累、运动员队伍建设以及专业能力提升方面所取得的进展。

越南电子竞技娱乐协会秘书长高氏秋芳表示，越南俱乐部多次参加国际高级赛事对越南电子竞技整体发展具有重要意义。电子竞技世界杯等赛事不仅提供专业竞技交流机会，还帮助越南的俱乐部、选手及运营团队达到有关赛事组织、传播、版权、商业运作、队伍管理及社区建设等方面的国际标准。

她希望选手们以责任感、奉献精神和荣誉感参赛，在全球舞台上展现越南电竞的风采。

近年来，越南电子竞技在区域、洲际及国际赛场上取得了显著进展。从历届东南亚运动会、亚洲锦标赛、亚运会预选赛到大型国际电竞赛事，越南正逐步确立其作为东南亚重要电竞市场和竞技力量的地位。

除竞技成绩外，越南电子竞技娱乐协会强调电子竞技在数字体育经济、数字内容产业、互动传播、赛事旅游、品牌商业以及青年人才发展中起着重要作用。越南代表参加国际赛事时还有利于向世界推广越南风土人情形象、文化和创造力。（完）

越通社
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