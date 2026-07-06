📝时评：从版权保护到遗产经济：激发越南文化力量

越通社河内——越共中央政治局颁布关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议明确指出，文化是社会的精神基础，是推动国家实现快速、可持续发展的重要动力。围绕这一目标，保护著作权、弘扬遗产价值、高效开发文化资源被确立为重点方向，以充分释放文化潜力，将其转化为国家发展的强劲资源。



著作权保护——文化产业发展的基础



近日，社会舆论和公众高度关注有关在咖啡馆、餐厅、酒店、卡拉OK、超市等经营场所为顾客提供音乐服务时需履行音乐版权义务的规定。许多人对保护著作权表示赞同，但也有不少经营主体对收费标准、收费方式及政策合理性存在疑问。



相关信息显示，支付音乐版权费并非新规定，该义务早在《知识产权法》及其实施细则中得到明确规定。当前的变化主要源于第134/2026/NĐ-CP号法令自2026年7月1日起按新的基础工资标准对版权费用计算和分配机制进行调整。收费标准根据经营类型、经营规模、使用面积及地理区域确定，确保其适用于每个类别，避免“一刀切”。



从国家管理和文化发展角度看，落实著作权规定被视为保护创作者合法权益的必然要求。专家和艺术界人士认为，在经营活动中使用音乐并支付版权费用是国际通行做法，类似于支付其他基本服务费用。版权费不仅具有经济意义，更是对创作活动的尊重与认可，有助于激励艺术家继续投入创作并服务社会。



实践表明，音乐使用费用的征收和著作权的保护工作取得了积极进展。然而，部分经营场所仍然存在拖延履行或规避版权义务的现象。因此，除加强监督、检查和违规处理外，专家认为，应加大宣传普法力度，公开收费流程、收费标准及著作权管理组织的运作情况，以凝聚社会共识。



尊重和保护著作权被视为构建健康创作环境、推动文化产业发展、提升越南文化产品国际竞争力的重要条件之一，从而助力实现第80-NQ/TW号决议提出的文化发展目标。目前，各部委正继续要求各家媒体机构加强宣传工作，让所有组织、经营场所和公民都能更清楚地了解相关规定。



文化遗产——可持续发展的内生动力



如果说著作权是促进当代创新的动力，那么文化遗产则是连接过去与现在，为未来可持续发展奠定基础的重要内生资源。胡志明市不仅成为全国经济发展的火车头，而且保存着历代越南人的宝贵文化遗产。每一处遗迹、博物馆、节庆活动及城市记忆都是历史脉络的重要组成部分，塑造了城市独特的文化特色，并成为新时代发展的重要资源。



滨城市场是胡志明市旅游业的象征。图自越通社

在全球化与数字化转型背景下，遗产日益被视为特殊的文化资本。历史、艺术、建筑、生活方式及城市记忆等价值共同构成胡志明市的独特吸引力，提升该城市竞争力并推动创意经济发展。有效开发文化资源将有助于胡志明市既保护文化特色，又创造新的增长动力。



然而，快速城市化也对各类遗产尤其是非物质文化遗产的保护工作带来诸多挑战。许多传统艺术形式、社区文化空间及城市记忆正面临消失的风险。因此，胡志明市正在完善《特殊都市法》草案中的法律框架，补充保护城市文化社会资本的机制。特殊都市不仅体现在经济规模或现代基础设施，而且体现在保护文化特色、弘扬历史价值以及将人置于发展过程的中心。



目前，胡志明市拥有丰富的文化遗产体系，共有321处被列级的历史文化遗迹和名胜景区，其中包括4处国家级特别遗迹、99处国家级遗迹和218处市级遗迹。全市共有25座博物馆，保存23件国家宝物，同时拥有3项被联合国教科文组织列入非物质文化遗产名录和15项国家级非物质文化遗产。



为更好发挥文化资源优势，各专家建议胡志明市继续完善遗产保护的机制和政策，加快文化领域的数字化转型进程，发展文化旅游、文化产业和创意经济，加强国际合作，并提升公众对遗产保护的意识。同时，在《特殊都市法》中补充具体规定，保护文化资本、城市记忆及非物质文化遗产价值，在全球性超级都市建设过程中实现保护与发展的协调统一。



跨区域遗产带来的新增长动力



在地方层面保护和弘扬遗产价值的基础上，基于联合国教科文组织认可的遗产的区域连接趋势正在为全国许多地区开辟新的发展空间，并创造增长动力。



联合国教科文组织对下龙湾—吉婆群岛和安子、永严、昆山-劫泊遗迹与名胜群等跨区域遗产的认定为东北地区遗产经济发展战略开辟重要机遇。这些荣誉不仅提升这些目的地在世界旅游版图中的地位，也推动各地方形成以文化、旅游和优质服务之间的对接为基础的发展模式。



下龙国际港口。图自越通社

初步成果显示，遗产经济已产生积极效应。获得联合国教科文组织的认可后，上述遗产游客到访量显著增长，文化旅游、宗教旅游及深度体验产品日益受到游客的青睐。与此同时，下龙湾与兰夏湾旅游线路形成统一旅游空间，延长游客停留时间并提高消费水平。



这一模式的突出特点在于区域对接思维。各地不再单独发展，而是逐步打破行政壁垒，构建统一管理机制，实现资源共享并推广统一形象。遗产经济因此不仅局限于旅游开发，还迈向综合治理、绿色发展和可持续发展模式。这被认为是将文化、历史和自然价值转化为新增长动力的有效路径，有助于实现越南下一阶段文化发展目标。



联合国教科文组织对包括下龙湾—吉婆群岛及安子、永严、昆山-劫泊遗迹与名胜群在内的跨区域遗产链的认定为海防—广宁发展轴开辟了新空间，同时彰显东北地区文化、历史与自然空间的普世价值。这些遗产不仅有助于保护和传播民族文化价值，也成为推动旅游和地方经济发展的重要动力。



可以看出，目前各部委、地方、研究机构及专家学者已贯彻落实越共中央政治局第80-NQ/TW号决议的核心内容。除著作权保护、遗产保护和遗产经济发展外，所有努力都指向同一个目标，即激发越南文化的软实力，使之成为推动国家在新纪元快速、可持续发展并保持文化特色的重要动力。（完）