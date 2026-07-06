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越南公安部长梁三光会见日本大和控股集团董事长长尾丰

7月6日下午，越共中央政治局委员、公安部长梁三光在河内会见了来访的日本大和控股集团（Yamato Holdings）董事长长尾丰（Nagao Yutaka）。

双方代表合影。图自越通社
双方代表合影。图自越通社

越通社河内——7月6日下午，越共中央政治局委员、公安部长梁三光在河内会见了来访的日本大和控股集团（Yamato Holdings）董事长长尾丰（Nagao Yutaka）。

梁三光在会见中，对越日全面战略伙伴关系，特别是在安全、国防、经济合作和创新等领域的积极发展表示高兴。

梁三光强调了将嘉平国际机场发展成为区域领先航空运输枢纽的目标，并要求，大和集团对机场的仓储和货物运输系统投资进行调研和评估，同时建议，在机场正式投入运营后，大和集团与越南合作伙伴开展合作运营。

与此同时，梁三光支持并高度评价大和集团与越南FPT集团合作在越南建立人工智能（AI）实验室，专注于研究并将人工智能和大数据技术应用于供应链管理、运输调度和物流领域，为越南正在优先发展的高科技产业，特别是半导体产业提供服务。

梁三光同时建议，大和集团继续扩大对越南的投资力度，在越南各重点经济区建设大规模、快节奏、应用先进技术的物流中心、金融中心及后勤基础设施。

梁三光强调，越南公安部将始终支持并营造透明、有利的投资环境，为大和集团安全、高效、合法合规地运营提供一切便利条件。

大和控股集团董事长长尾丰对越南的发展潜力印象深刻，并表示，大和集团将继续研究和部署重点合作项目，为深化两国关系做出贡献。（完）

苏林总书记(右）会见前越日关系特别大使杉良太郎。图自越通社

苏林总书记会见前越日关系特别大使杉良太郎

20日下午，越共中央总书记苏林在河内会见了前越日关系特别大使杉良太郎，建议杉良太郎继续关注，向越南偏远地区卫生和教育等领域人道主义援助活动做出积极贡献，援助越南在日本各媒体推广旅游形象。

越通社
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