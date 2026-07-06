☕️越通社新闻下午茶（2026.7.6）

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越共中央总书记、国家主席苏林在河内走访公安部业务技术中心。图自越通社

越通社河内——·值此人民安全力量传统日80周年（1946年7月12日—2026年7月12日）暨业务技术力量传统日72周年（1954年7月1日—2026年7月1日）之际，7月6日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内走访公安部业务技术中心并与该中心举行工作会谈。全文

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·越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏6日上午在国会大厦主持召开国会党委常务委员会会议，就发布成立隶属于国会党委的专题研究部门决定以及成立国会办公厅数字化转型局等事项进行审议并提出意见。全文

·越共中央政治局颁布关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议明确指出，文化是社会的精神基础，是推动国家实现快速、可持续发展的重要动力。围绕这一目标，保护著作权、弘扬遗产价值、高效开发文化资源被确立为重点方向，以充分释放文化潜力，将其转化为国家发展的强劲资源。 全文

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·老挝《人民军报》近日刊文指出，由胡志明主席、凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席共同奠基，由革命战士用鲜血和生命铸就，并经过两国历代领导人和人民精心培育的老越伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接，是两国共同的宝贵财富。其中，国防军事合作是维护这一特殊关系长期稳固的重要支柱之一。全文

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·经越南国防部批准，中国海军第83舰艇编队于7月5日至9日对越南胡志明市进行友好访问。该编队由训练舰“戚继光”号（舷号83）和登陆舰“昆仑山”号（舷号998）组成。全文

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·7月6日上午，安江省烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会（515指导委员会）举行仪式，欢迎K92队和K93队完成在柬埔寨执行第二十五阶段（2025—2026年旱季）搜寻归集在历次战争中牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸任务后返回祖国。全文

附图 图自越通社

·林同省人民委员会领导近日批准了总投资额超过5.7万亿越盾（约合人民币14.6亿元）的两个太阳能发电项目的投资主张和投资方，预计每年为国家电力系统补充280兆瓦装机容量和超过5.4亿千瓦时清洁电力。这被视为实施《第八个电力规划》的重要一步，有助于保障能源安全，推动经济结构向绿色方向转型，并为地方实现未来几年两位数经济增长目标注入动力。全文

·2026年上半年，越南出口继续保持20%以上的增长，推动进出口总额逼近5500亿美元。然而，在连续多年保持贸易顺差后，今年上半年转为166.5亿美元的贸易逆差。这一变化既反映出企业扩大生产带动进口需求大幅增长，也凸显提升产业自主能力、发展配套工业和提升本土增值率的紧迫性。专家认为，只有逐步降低对进口原材料和零部件的依赖，出口才能真正成为推动经济长期可持续增长的新引擎。全文

·自2026年3月15日启动以来，“500个昼夜加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认”战役已实施111天，取得了积极成效，逐步实现为无名烈士确认身份、找回姓名的目标。 全文

拥有1000张床位规模的守德区域综合医院已于2025年4月落成并投入使用。图自越通社

·在打造区域性的深度专科医疗系统发展战略中，胡志明市正集中重大资源建设并完善门户医院系统。这被视为缓解中心城区医院超负荷运转问题的根本性举措，同时旨在建立起稳固的跨区域急救与治疗网络。全文

·越共第十二届中央委员会2018年10月22日签发关于《至2030年越南海洋经济可持续发展战略和2045年愿景》的第36-NQ/TW号决议设定了充分挖掘海洋资源潜力和优势将越南建设成为海洋强国的目标。

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越南与欧洲经济合作前景分析文章，7月2日发表于法国经济信息网站《Objectif Eco》。图自越通社

·法国经济资讯网站《Objectif Eco》7月2日刊文指出，越南正日益成为欧洲的战略市场，同时也是东南亚地区重要的制造业中心。全文

·日前，位于比利时布鲁塞尔市中心的Cinema Aventure电影院迎来了越南文化主题国际短纪录片电影节（Viet Culture in Motion）最后一站的开幕式。在先后走过法国巴黎、洛里昂和捷克布拉格之后，从 7月3日至5日在布鲁塞尔举行的三场免费放映活动为横跨欧洲三座城市14场放映活动画上圆满句号。



·同奈省布亚摩（Bù Gia Mập）乡人民委员会日前与大水镬医院特需医疗科、同奈省林检分局共同开展义诊送药及健康咨询活动，并向当地边境地区的400名群众赠送了慰问品。该活动旨在响应“全民定期健康体检180天攻坚战”行动。



GAM Esports将代表越南参加2026年电子竞技世界杯。图自越南电子竞技娱乐协会

·越南电子竞技娱乐协会（VIRESA）7月3日表示，GAM Esports俱乐部将代表越南参加自7月6日至8月23日在法国巴黎举行2026年电子竞技世界杯（EWC 2026），比赛项目包括《英雄联盟》（League of Legends）和《绝地求生：大逃杀》（PUBG Battlegrounds）。全文

·据越通社驻法国记者报道，法国知名杂志《巴黎竞赛画报》7月初刊发长篇文章，推荐越南作为兼具海滨风光、文化遗产、山林景观和本土生活体验的理想旅游目的地。从岘港、会安、下龙湾到安子山、宁平，文章勾勒出一个自然景观多元、文化底蕴深厚、国际吸引力不断提升的越南。( 完)

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