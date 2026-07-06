进一步深化越古友好情谊

越通社河内——7月6日，古巴共和国驻胡志明市总领事毛里西奥·亚历杭德罗·马丁内斯·杜克（Mauricio Alejandro Martínez Duque）率工作代表团对位于同海越古友谊医院进行工作访问。



在与同海越古友谊医院领导及广平省越古友好协会举行座谈时，古巴驻胡志明市总领事毛里西奥·亚历杭德罗·马丁内斯·杜克分享了古巴当前面临的困难，同时强调，广平省乃至越南始终与古巴并肩同行，希望未来一段时间，越古两国的国际团结与友好关系将继续得到巩固与发展。

与会代表合影。图自越通社

同海越古友谊医院领导对古巴人民在两国建交65年多来给予越南的深厚情谊与支持表示高度赞赏；同时肯定了继续维护和发扬两国特殊友好关系的决心。未来，医院希望继续维持与在院古巴专家的合作，并协同举办两国友好活动，特别是在古巴主席菲德尔·卡斯特罗诞辰100周年（1926年8月13日 - 2026年8月13日）之际。



值此机会，古巴驻胡志明市总领事与各单位领导前往院内的菲德尔·卡斯特罗主席雕像前献花。



同海越古友谊医院是菲德尔·卡斯特罗主席于1973年访问广平、广治地区时，决定援建并赠予广平省的工程。历经45年的建设与发展，该医院已确立其作为领先医疗机构之一的地位，切实满足了广平省及周边地区人民的就医需求。（完）

Lưu Nữ Vân Uyên