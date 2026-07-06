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进一步深化越古友好情谊

7月6日，古巴共和国驻胡志明市总领事毛里西奥·亚历杭德罗·马丁内斯·杜克（Mauricio Alejandro Martínez Duque）率工作代表团对位于同海越古友谊医院进行工作访问。

Lưu Nữ Vân Uyên
工作会议现场。图自越通社
工作会议现场。图自越通社

越通社河内——7月6日，古巴共和国驻胡志明市总领事毛里西奥·亚历杭德罗·马丁内斯·杜克（Mauricio Alejandro Martínez Duque）率工作代表团对位于同海越古友谊医院进行工作访问。

在与同海越古友谊医院领导及广平省越古友好协会举行座谈时，古巴驻胡志明市总领事毛里西奥·亚历杭德罗·马丁内斯·杜克分享了古巴当前面临的困难，同时强调，广平省乃至越南始终与古巴并肩同行，希望未来一段时间，越古两国的国际团结与友好关系将继续得到巩固与发展。

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与会代表合影。图自越通社

同海越古友谊医院领导对古巴人民在两国建交65年多来给予越南的深厚情谊与支持表示高度赞赏；同时肯定了继续维护和发扬两国特殊友好关系的决心。未来，医院希望继续维持与在院古巴专家的合作，并协同举办两国友好活动，特别是在古巴主席菲德尔·卡斯特罗诞辰100周年（1926年8月13日 - 2026年8月13日）之际。

值此机会，古巴驻胡志明市总领事与各单位领导前往院内的菲德尔·卡斯特罗主席雕像前献花。

同海越古友谊医院是菲德尔·卡斯特罗主席于1973年访问广平、广治地区时，决定援建并赠予广平省的工程。历经45年的建设与发展，该医院已确立其作为领先医疗机构之一的地位，切实满足了广平省及周边地区人民的就医需求。（完）

胡志明市友好组织联合会主席何清向古巴驻胡志明市总领事阿里亚德娜·费奥·拉布拉达颁授“致力于各民族和平友谊”的纪念章。图自越通社

维持与弘扬越古两国人民之间团结和特殊友谊

胡志明市越古友好协会不断发挥着两国人民之间可靠桥梁的作用，与古巴驻胡志明市总领事馆密切配合，并开展了形式多样和内容丰富且富有意义的活动，如文化交流、青少年教育、友好见面会、展览、座谈会、少儿绘画比赛以及人道主义慈善活动等。

Lưu Nữ Vân Uyên
越通社
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