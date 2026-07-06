时政

国会主席陈青敏：创新思维提升参谋水平，果断行动提高工作效率

7月6日下午，越南国会主席陈青敏主持召开国会领导与国会各机构、国会办公厅之间的工作交班会，总结2026年上半年工作并部署下半年任务。

越南国会主席陈青敏主持召开国会领导与国会各机构、国会办公厅之间的工作交班会。图自越通社
越南国会主席陈青敏主持召开国会领导与国会各机构、国会办公厅之间的工作交班会。图自越通社

越通社河内——7月6日下午，越南国会主席陈青敏主持召开国会领导与国会各机构、国会办公厅之间的工作交班会，总结2026年上半年工作并部署下半年任务。

陈青敏主席在会上要求，各机构必须创新思维提升参谋水平；果断行动提高工作效率；严明纪律巩固信任；以结果为衡量标准，以人民为服务目标。

在概括上半年取得的成果时，国会主席强调，国会继续肯定了其在完善体制和执行战略任务中的支柱作用，为破除瓶颈、为发展注入新动力作出了贡献。

国会主席指出，过去6个月来的一项突出成果是，国会在领导、指导和组织实施方式上取得了明显的转变。参谋质量、协调配合及执行任务显著提升，在国会活动中形成了新的工作方式、新的规范和新的气象。立法工作有多项创新，加强了数字化转型与人工智能的应用，确保了及时性和准确性。

vnanet-man2.jpg
会议现场。图自越通社

从上半年的实践出发，国会主席陈青敏要求全系统继续贯彻始终：组织创新必须与思维创新并重；完善体制必须与提高执行质量相结合；纪律必须与责任同行；最终的效率必须用具体的结果、用服务国会代表、选民和人民的质量来衡量。

国会主席强调，完善体制是核心任务，同时要求大力创新监督活动，向务实方向发展，加强事后检查并追责到底。

国会主席建议，要在数字化转型和建设“数字国会”方面取得明显转变。数字化转型不仅是技术的应用，还要成为一种全新的治理方式；必须有效开发利用数据，加大人工智能的应用力度，最大程度减少中间环节，缩短工作处理时间，提高服务国会活动的质量。

此外，需要严明纪律、整顿纲纪，并提高一把手的责任意识。各项任务必须按照“明确人员、明确任务、明确责任、明确进度、明确产品、明确结果”的原则严格开展，以确保及时解决实践中提出的问题。

国会主席强调，重点不在于做更多的工作，而在于做更正确、更迅速、更高效且创造更多价值的工作。他要求每个机构、每位领导同志和每一名干部必须将决心转化为行动，将工作计划转化为具体成果；用工作结果来彰显能力，用服务效率来体现责任，并将国会代表、选民和人民的满意度作为最高衡量标准。

国会主席相信，凭借团结的传统、本领以及高度的责任精神，国会各机构将圆满完成2026年的各项任务，从而创造新气象、树立新信心，与全党、全民、全军一道，胜利实现国家发展的各项目标。（完）

越通社
#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #陈青敏 #参谋效率 #体制核心 #数字国会 #明确六个原则 #人民满意度标准
关注 VietnamPlus

体制机制与法律突破口

越南—新纪元

相关新闻

越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏6日上午在国会大厦主持召开国会党委常务委员会会议。图自越通社

隶属于国会党委的专题研究部门成立

越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏6日上午在国会大厦主持召开国会党委常务委员会会议，通过了关于成立隶属于国会党委的专题研究部门的决定。

更多

工作会议现场。图自越通社

进一步深化越古友好情谊

7月6日，古巴共和国驻胡志明市总领事毛里西奥·亚历杭德罗·马丁内斯·杜克（Mauricio Alejandro Martínez Duque）率工作代表团对位于同海越古友谊医院进行工作访问。

K92队在柬埔寨贡布省开展搜寻归集在历次战争中牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸工作。图自越通社

安江省K92队和K93队圆满完成在柬烈士遗骸搜寻归宿任务

7月6日上午，安江省烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会（515指导委员会）举行仪式，欢迎K92队和K93队完成在柬埔寨执行第二十五阶段（2025—2026年旱季）搜寻归集在历次战争中牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸任务后返回祖国。

宣光省烈士遗骸搜寻归集队队员正在积极搜寻在北部边境保卫战中牺牲的烈士遗骸。图自越通社

500个昼夜行动：同步核查档案资料 服务烈士遗骸搜寻归集

越南内务部国家文书档案局已动员各国家档案中心系统同步开展核查、统计和挖掘与烈士、战役、战斗及重点军事行动地区相关的档案资料。经初步核查，各单位已发现多份含有价值信息的档案和文件，为烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作提供服务。

医生为病人看病。图自越通社

越南《人口法》：出台针对具体人群的更多扶持政策

越南《人口法》自2026年7月1日起正式生效，出台针对年轻家庭、孕妇、儿童、老年人等不同群体的扶持政策。这些新规定不仅旨在保持适度生育水平，还为人民能够更加安心地生育、抚养孩子，并不断提高生活质量创造更多便利条件。

2026年和平节日开幕。图自越通社

2026年和平节日开幕

广治省人民委员会7月4日晚在贤良-滨海两岸国家级特殊历史遗迹区举行了以“从记忆走向未来——广治致力于和平”为主题的2026年和平节日开幕式。

采集工作组在嘉莱省德基乡德基烈士陵园发掘烈士遗骸并采集样本。图自越通社

政府新闻发布会：“500个昼夜”专项行动烈士遗骸搜寻归葬超1300具

7月4日中午，在2026年6月份政府例行新闻发布会上，就媒体记者关于全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的500个昼夜战役行动取得具体成果的提问时，越南人民军总政治局社会政策局副局长黎文山大校表示，截至目前，该专项行动已搜寻并归葬1300多具烈士遗骸及3处集体墓葬。

作为迎接美国建国250周年系列庆典活动的一部分，“自由250”（Freedom 250）标志与地球图案闪耀亮相华盛顿纪念碑灯光秀。图自越通社

越南领导人向美国领导人致国庆贺电、贺信

值此美利坚合众国国庆250周年（1776年7月4日 - 2026年7月4日）之际，7月4日，越共中央总书记、国家主席苏林向美利坚合众国总统唐纳德·特朗普致贺信，越南政府总理黎明兴向唐纳德·特朗普总统致贺电。