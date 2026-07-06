同海至金兰航线8月16日起开通

越通社河内——广治省文化体育与旅游厅代表7月6日称，太阳集团（Sun Group）旗下的太阳富国航空（Sun Phu Quoc Airways - SPA）将于2026年8月16日起，正式开通同海至金兰及同海至河内的两条航线。该航线将采用空客A320/A321客机执飞，每班平均载客量约为200人。



按计划，同海至金兰航线每周执飞3个往返班次，分别在周二、周五和周日。预计从同海飞往金兰的起飞时间为12时05分，13时25分抵达；返程航班于14时05分起飞，并于15时30分降落。



对于同海至河内航线，太阳富国航空（SPA）每天执飞1个往返班次。河内至同海航班预计于10时20分起飞，11时25分降落。同海至河内方向，周一、周三、周四和周六的起飞时间为12时05分；至于周二、周五和周日，航班将于16时15分起飞，并于17时20分抵达河内。



同海至金兰航线的开通，有望为扩大广治省与中南部地区的连接作出贡献，为吸引来自南方各省以及国际游客创造条件。同时，形成“河内－同海－金兰”的链条式连接，有利于打造跨区域旅游产品，并与“探索中部遗产之路”的旅游线路紧密结合。



此外，增设同海至金兰航线并增加同海至河内航线的执飞频次，有望为各家航空公司研究开通更多飞往同海机场的新航线注入动力，从而为促进当地旅游及经济社会发展作出贡献，为“2027年广治国家旅游年”做出准备。（完）

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