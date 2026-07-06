越南救援队驰援委内瑞拉：搜救生命 传递温暖

截至目前，越南救援队已从废墟中搜寻并移出54具遇难者遗体，并移交委内瑞拉有关部门。这一成果离不开警犬队——这些“四足战士”的重要贡献。在复杂的灾害现场，警犬凭借灵敏的嗅觉准确探测生命气息和遗体气味，帮助救援人员迅速锁定重点区域，科学制定搜救方案，大幅提升了搜救效率。

委内瑞拉临时政府领导人高度评价越南警犬队的表现，认为其是参加此次救援行动的国际警犬队伍中表现最出色的力量之一。每次完成搜救任务后，这些“四足战士”都会得到训导员的悉心照料，同时也收获了旅居委内瑞拉越南侨胞的关爱与慰问。

在持续开展搜救工作的同时，越南救援队还利用间隙前往拉瓜伊拉州普拉亚格兰德灾民安置点，向受地震影响的当地民众发放生活必需品。

越南人民军总参谋部救援与搜救局副局长、越南救援队队长**范文巳少将代表救援队表示：“我们对委内瑞拉人民遭受的巨大损失感同身受。这些微薄的物资凝聚着越南救援队对你们的深情厚谊。越南人民也曾经历过诸多艰难困苦，因此我们深知你们此刻所面临的一切。我们相信，凭借委内瑞拉人民坚强不屈的意志，一定能够早日战胜当前困难，重建家园。”

越南救援队在开展搜救行动的同时积极实施人道主义援助，不仅赢得了委内瑞拉政府和人民的高度赞誉，也进一步展现了越南负责任、富有人文关怀、始终愿与国际社会携手共克时艰的良好国家形象。（完）

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