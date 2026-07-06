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嘉莱省全力推进烈士身份确认工作

连日来，在嘉莱省德基烈士陵园，第二采样工作组所属8个作业小组正紧张有序地开展专项行动。各小组由军队、医疗部门和地方政府人员组成，从遗骸发掘、样本采集、信息登记到墓穴恢复，每一个环节都严格按照规范、细致完成。经排查，目前全省约有近1.2万座烈士墓尚未确认身份信息，需要采集样本进行DNA鉴定。

嘉莱省德基乡人民委员会副主席郑国寿: “乡人民委员会已移交所有相关档案和需采样的坟墓名单。此外，我们完成了1556座需采集遗骸样本墓葬的核查确认工作。截至目前，已采集300多份样本。按照计划，预计7月12日前可完成德基烈士陵园全部烈士遗骸样本采集工作。”

DNA样本采集是一项需要高度细致和军医密切配合的工作。每一份生物样本都必须严格按照规范进行采集、保存和管理，随后移交专业机构开展DNA鉴定。对于不少医务人员而言，这是一次特殊任务，也是他们首次直接参与烈士遗骸样本采集工作。

嘉莱省德基乡医疗中心艾滋病防控科主任阮氏秋河医生：“这是我第一次参加烈士遗骸样本采集工作，刚开始时心情比较紧张，也有些忐忑，但后来慢慢适应了。大部分采样工作都在户外进行，天气条件带来不少困难，不过大家都努力克服，力争圆满完成任务。”

不仅在德基，嘉莱省东部多个烈士陵园也同步开展DNA样本采集工作。由于各陵园地质条件不同，许多墓葬历经多次整修，加之遗骸经过数十年安葬已严重降解，使寻找并获取符合鉴定条件的样本面临诸多困难。

嘉莱省军事指挥部K52队成员陈黄南少校：“有些遗骸因年代久远已经严重腐化。遇到这种情况，K52队会扩大搜索范围。由于历史原因或陵园规划调整，有些墓葬位置可能发生偏移。我们会尽最大努力扩大搜索、仔细查找，确保不遗漏任何一座墓葬。”

据嘉莱省烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作指导委员会介绍，截至7月1日，全省已发掘1000多座烈士墓，采集到585份符合DNA鉴定条件的样本，另有456份样本暂不符合鉴定条件。目前已有4座烈士陵园完成样本采集，其余地区正加快推进相关工作。（完）

越通社
#嘉莱省 #烈士陵园 #采集样本
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500 个昼夜行动

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