经济

越南跻身中等偏上收入国家行列：彰显越南经济韧性

世界银行（WB）在越南2025年人均国民总收入（GNI）达到4970美元后，将越南列入中等偏上收入国家行列，反应了越南长期以来的发展努力，但也对新阶段越南经济增长模式提出了新要求。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社河内——世界银行（WB）在越南2025年人均国民总收入（GNI）达到4970美元后，将越南列入中等偏上收入国家行列，反应了越南长期以来的发展努力，但也对新阶段越南经济增长模式提出了新要求。

越南经济的新地位

回顾近5年来（2021~2025年）越南经济增长图景，GNI年均增长约10%是越南经济韧性的最明显证据。

世界银行指出，这一成果取决于出口强劲复苏（2024~2025年增长率超过15%）和国内生产总值（GDP）持续保持较高增速（连续两年分别达到7%和8%）。

Economica（越南）公司首席执行官、经济学家黎维平表示，上述成果既是对越南发展成就给予的认可，又为越南迈向高收入国家目标提出了更为迫切的改革要求。

值得注意的是，两者的关键差异在于衡量指标。世界银行以GNI而非GDP作为分类标准。GDP衡量的是一国境内生产的全部商品和服务总价值，而GNI则更为广泛，涵盖该国公民和企业在境内外创造的全部收入。

这意味着，当GNI超过4636美元门槛时，其表明越南不仅是一个GDP规模达5147亿美元的“加工厂”，而且已开始提高其在全球供应链中的附加值。

改善人民生活水平才是重要

然而，黎维平认为，在扩大GDP规模的同时，越南必须着力夯实发展基础，包括科技能力、创新水平、人力资源质量，并逐步攀升至全球价值链的更高位置。

为可持续发展并符合全球标准，越南还需推动绿色增长，有效利用资源并减少排放。

越南财政部统计局国民经济核算司司长阮氏梅幸表示，收入分组的变化主要是基于世界银行标准的经济分类调整，并不意味着越南已成为发达国家，也不代表越南与发达国家的收入差距已经缩小。下一阶段，越南仍需持续提升劳动生产率、创新能力及经济竞争力。她强调，重要的是提高人民的收入和生活水平。

专家认为，此次“升级”还将对国家地位及国际谈判能力产生积极影响。首先，其有利于提升谈判实力，因为原则上，经济规模更大的国家拥有更大的影响力和更强的“软实力”。这有助于越南在经济谈判中占据优势，争取更有利的条件，从而塑造新一代自由贸易协定。（完）

越通社
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