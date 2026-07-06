法国《巴黎竞赛画报》推荐越南深度旅游线路：一趟旅程尽览山海与文化遗产

越通社河内7月6日——据越通社驻法国记者报道，法国知名杂志《巴黎竞赛画报》7月初刊发长篇文章，推荐越南作为兼具海滨风光、文化遗产、山林景观和本土生活体验的理想旅游目的地。从岘港、会安、下龙湾到安子山、宁平，文章勾勒出一个自然景观多元、文化底蕴深厚、国际吸引力不断提升的越南。



文章首先介绍中部海滨城市岘港。曾经作为美军军事基地的岘港，如今已发展成为越南中部重要的旅游中心，拥有众多沿海度假酒店和高端度假村。曾设有军事雷达站的山茶半岛，如今凭借森林与海洋交织的自然景观，成为热门旅游胜地。



杂志认为，完善的度假基础设施推动了岘港旅游业快速发展，并特别推荐当地多家高端度假酒店，赞赏其将现代建筑、自然景观与休闲度假体验有机融合。



离开岘港后，文章带领读者来到被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》的会安古城。会安至今仍较完整地保存着古民居、日本桥、华人会馆等历史建筑，再现了昔日国际商港的繁荣景象。夜幕降临后，数千盏彩灯映照秋盆河，构成令人难忘的浪漫画卷。



文章还特别介绍了法国摄影师雷阿恩在会安创办的“珍贵遗产博物馆”。在越南生活和旅行十五余年的雷阿恩，通过“珍贵遗产”项目记录了越南54个民族的肖像、传统服饰和生活方式。这些作品不仅展现了越南丰富的文化多样性，也彰显了越南人民的美丽与尊严。



随后，文章将目光投向世界自然遗产下龙湾，认为下龙湾凭借数千座石灰岩岛屿、壮观溶洞和独特海上景观，依然是世界最著名的自然奇观之一。同时指出，游客数量持续增长也给这一世界遗产带来一定压力，当地管理部门正采取措施合理调控游客流量，以更好保护遗产价值。



在越南北部，杂志推荐安子山为兼具文化与精神内涵的重要目的地。这里群山环绕、环境清幽，当地酒店建筑融合越南传统建筑风格，与自然环境和谐相融，为游客提供禅修、康养及体验本土文化的独特旅程。



距离安子山不远的宁平，也被誉为“陆龙湾”。石灰岩群峰、稻田和蜿蜒河流共同构成极具特色的自然景观。在东南亚唯一的联合国教科文组织世界文化与自然双遗产——长安名胜群，游客可乘船穿梭于山水与溶洞之间，近距离感受大自然的鬼斧神工。



文章指出，越南的魅力不仅体现在壮丽的自然风光和高品质度假资源，更源于深厚的文化底蕴和丰富的人文体验。正是自然景观、历史遗产、文化传统与本土生活方式的有机融合，使越南成为国际游客心目中极具吸引力的旅游目的地。（完）



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