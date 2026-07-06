旅游

山林秘境焕新颜：探访广义省腊赫湖—龙溪生态旅游区

位于广义省山西下乡婆花村的腊赫湖—龙溪（Hồ Rà Hách－Suối Ruông）生态旅游区至今仍保持着原始自然风貌，湖水清澈碧绿，四季清凉。这里社区旅游和生态旅游发展与歌侗族（Ca Dong）族文化特色保护结合潜力巨大。

歌侗族族同胞在山西下乡腊赫湖—龙溪生态旅游区表演传统乐器。图自越通社
歌侗族族同胞在山西下乡腊赫湖—龙溪生态旅游区表演传统乐器。图自越通社

越通社广义省——位于广义省山西下乡婆花村的腊湖—龙溪（Hồ Rà Hách－Suối Ruông）生态旅游区至今仍保持着原始自然风貌，湖水清澈碧绿，四季清凉。这里社区旅游和生态旅游发展与歌侗族（Ca Dong）族文化特色保护结合潜力巨大。

山西下乡人民委员会主席阮氏情表示，经过两个月的建设，山西下乡人民委员会完成了腊湖—龙溪生态旅游区内各项工程（首期）建设并正式开门迎客。

山西下乡党委书记高国进表示，腊湖—龙溪生态旅游区正式投入运营，是山西下乡党委2025—2030年经济社会发展决议落实期间所取得的阶段性成果。其中，一项重要任务就是充分挖掘当地自然景观资源优势赋能旅游业发展，并将歌侗族传统文化特色转化为经济社会发展的重要资源。另一方面，该乡也多措并举落实广义省委关于旅游业发展的决议。

现阶段，山西下乡正整合各类资源，建设腊湖—龙溪生态旅游区游客服务站和生态旅游景点，组建民间文艺演出队，恢复歌侗族传统乐器——水琴。未来，当地将继续挖掘旅游资源潜力，加大历史遗迹和自然风景名胜的宣传推广力度，吸引更多投资资金流入，为实现地方经济社会可持续发展注入新动力。

vnanet-potal-quang-ngai-khai-truong-diem-du-lich-sinh-thai-ho-ra-hach-son-tay-ha-8863513.jpg
从高处俯瞰的腊赫湖美景。图自越通社


湖的水源发源于海拔1000多米的阿丁（A Din）山，流经丝绸瀑布（Thác Lụa）后，形成蜿蜒曲折的龙溪。溪流穿行于岩石峡谷之间，在郁郁葱葱的原始森林掩映下，景色清幽秀美。

每个季节腊湖—龙溪生态旅游区都展现出不同的魅力。雨季时，水流丰沛奔腾，气势磅礴。旱季时，湖水碧绿清澈，倒映着群山与森林，营造出宁静而富有诗意的自然景观，是休闲度假、亲近自然的理想之地。

来到这里，游客不仅可以在炎炎夏日畅游于清凉澄澈的湖水中，感受大自然的惬意，还能聆听原始森林的天籁之音，品尝山区独具特色的民族美食，并参与生态环境保护和民族文化传承工作。

婆花村的丁因先生表示，歌侗族同胞世世代代生活在阿丁山脚下和丝绸瀑布一带，与自然和谐共生。当地居民世代从事山地耕作，始终坚持不破坏上游源头森林，因此森林不仅为他们提供了生计，也涵养了宝贵的水源。如今，当地群众正与政府携手，共同推进腊湖—龙溪生态旅游区的建设和发展，希望家乡实现更好的发展。（完）

探寻广义省丝绸瀑布原始壮美之景

探寻广义省丝绸瀑布原始壮美之景

广义省山西下乡巴赫村的丝绸瀑布，至今仍保留着原始而壮丽的自然风貌。瀑布高约300米，层层叠落，最上方的水流如白练般倾泻而下，宛如一条飘落山间的丝绸。

越通社
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #山林 #秘境 #焕新颜 #广义省 #腊赫湖 #龙溪 #生态旅游区 广义省
关注 VietnamPlus

文化之光

相关新闻

重2.5公斤的爪哇穿山甲。图自越通社

广义省：四只珍稀野生动物被放归自然

6月22日，朱莫雷（Chư Mom Ray）国家公园生态旅游与生物多样性保育中心联合职能部门及地方政府，成功将四只珍稀野生动物放归自然。其中包括一只巨蜥、一只穿山甲、一只缅甸陆龟和一只凹甲陆龟。

广义省东山乡燕岛海域的马尾藻生态系统。图自 越通社

广义省携手守护马尾藻生态系统

由于长期无序、过度开发，广义省万祥乡和东山乡沿海海域的马尾藻资源正面临严重退化，不仅威胁当地渔业资源的可持续发展，也对海洋生物多样性平衡构成挑战。

更多

广治省同海航空港。图自越通社

同海至金兰航线8月16日起开通

广治省文化体育与旅游厅代表7月6日称，太阳集团（Sun Group）旗下的太阳富国航空（Sun Phu Quoc Airways - SPA）将于2026年8月16日起，正式开通同海至金兰及同海至河内的两条航线。该航线将采用空客A320/A321客机执飞，每班平均载客量约为200人。

2026年岘港国际烟花节为当地旅游增长注入动力。图自越通社

2026年岘港国际烟花节为当地旅游增长注入动力

2026年岘港国际烟花节（DIFF）继续彰显其作为岘港特色旅游产品的地位，过夜游客超过55.7万人次，对服务、贸易和目的地形象推广等活动产生了显著的连锁效应，促进夏季旅游旺季的增长，同时巩固了岘港作为该地区节庆活动举办城市的领先地位。

坐落于秋盆河畔的清河陶瓷村拥有近500年历史，以陶瓷、陶土制品闻名，其传统制陶技艺代代相传，至今仍得到完整保留与传承。图片来源：越通社

百年传统手工艺村丰富体验项目吸引游客

广南省并入岘港市后，岘港市旅游发展空间进一步拓展，传统手工艺村之间的联动也得到加强，为打造特色鲜明、具有市场竞争力和游客吸引力的旅游线路创造了有利条件。

2026年上半年越南接待国际游客增长近15%。图自越通社

2026年上半年越南接待国际游客增长近15%

据越南国家旅游局旅游信息中心发布的数据显示，2026年6月，越南接待国际游客约170万人次，同比增长14.7%。累计今年上半年，国际游客到访量达近1230万人次，同比增长14.9%，完成今年既定目标的近50%。

老街左万（Tả Van）美景。图自越通社

老街省吸引高消费国际游客

据老街省文化体育旅游厅统计，2026年前6个月，全省旅游总收入大幅增长，达25.3万亿越盾，接近年度计划的50%。这一数字不仅反映了老街旅游对国内外游客的吸引力，更体现了游客消费行为的显著变化——尤其是外国游客愿意为当地富有吸引力的体验支付更高费用。

国内外游客在广南省会安古邑观光游览。图自越通社

旅游业成为促进经济增长的重要引擎

从20世纪90年代初一个规模有限的服务领域起步，越南旅游业历经了令人瞩目的增长历程。游客到访量与营业收入屡创新高，不仅彰显了该目的地的强大吸引力，更确立了旅游业作为推动国家经济增长重要引擎的地位。

芹椰——能源转型的“绿色实验室”

芹椰——能源转型的“绿色实验室”

按照越共中央政治局关于新时代胡志明市建设与发展的第09号决议精神，胡志明市正步入一个崭新的发展阶段，致力于打造成为绿色、现代且智能的全球性大都市。在这一战略中，作为该市唯一临海区域的芹椰正脱颖而出，成为一个全新的发展空间。这里汇聚了海洋经济、可再生能源、生态保护以及应对气候变化等诸多核心要素。

发表于法国电子杂志《海外法国人》（*Journal des Français à l'étranger*）的相关文章。图自越通社

法国媒体称岘港为“越南的迈阿密”

据越通社驻巴黎记者报道，法国网络媒体《海外法国人杂志》近日刊文称，凭借合理的生活成本、日益完善的基础设施和宜居环境，越南中部沿海城市岘港正迅速成为国际数字游民青睐的新兴目的地，并将岘港誉为“越南的迈阿密”，认为其正逐渐成为巴厘岛和泰国等传统热门目的地的有力替代选择。

资料图。越捷航空公司供图

越捷航空计划今年8月起恢复5条直飞大叻航线

越捷航空公司（Vietjet Air）将在林同省莲姜机场预计于2026年8月19日恢复启用后随即恢复飞往大叻的航线。按计划，越捷航空将恢复河内、胡志明市、海防市、荣市和岘港市至大叻的5条航线，为民众和游客前往“千花之城”提供更丰富的出行选择。

国际游客参观胡志明市。图自越通社

散客游热起 越南旅游业前景可期

世界旅游业正经历结构性变革。跟团游正逐渐让位于追求个性化体验和深厚文化底蕴的新一代游客。自由行散客（FIT）正成为全球旅游业增长最快、价值最高的细分市场之一。

得农UNESCO世界地质公园中的瀑布。图自越通社

保护得农UNESCO世界地质公园遗产

考察团对得农UNESCO世界地质公园内41处具有地质、旅游及文化价值的地点进行了考察，并指出需进一步完善和调整多项内容，以保护和传承地质公园的核心价值。

庆和省公安厅交通警察对外国游客进行酒精浓度检测。图自越通社

法律面前 在越外国人违法无“例外”

庆和省正步入夏季旅游高峰期，游客到访量快速增长。芽庄沿海街区外国游客络绎不绝，旅游服务一派红火。近期，有关治安秩序、暂住管理以及部分外国人遵守法律意识的问题，对职能部门提出紧迫要求。

游客在专美螺钿镶嵌手工艺村参观体验。图自越通社

通过OCOP标准提升社区旅游价值

越南政府总理日前签发关于颁布“一乡一品”（OCOP）产品评级标准体系及流程的第26/2026/QĐ-TTg号决定。值得注意的是，社区旅游、生态旅游服务及旅游景点继续被确定为参与评级的六大类产品之一。

昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区内如诗如画的瀑布景观。图自越通社

完善昆何农高原世界生物圈保护区品牌视觉识别系统

6月30日下午，嘉莱省文化体育与旅游厅举行昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区标志与口号设计大赛颁奖仪式。该标志和口号的正式启用，标志着这一获联合国教科文组织（UNESCO）评定的生物圈保护区品牌视觉识别系统进一步完善服务于当地的宣传推广、投资促进以及绿色旅游业开发工作。

莱州省少数民族的传统服饰。图自越通社

以独特本色赋能旅游业焕新发展

既要精准识别发展瓶颈，又要通过新举措、新思维打造差异化优势。这正是莱州省当下正在付诸实践的蓝图。2026年被寄予厚望，将成为莱州旅游业实现突破、确立其在西北地区旅游版图上坚实地位的关键里程碑。

国际游客参观会安古镇。图自越通社

越南巩固东南亚首选目的地地位

东南亚地区长期以来以性价比高的大众旅游目的地著称。然而，据美国《财富》杂志评价，越南正转向发展高质量旅游，面向消费水平高、停留时间长的游客群体，从而逐步巩固其在区域旅游版图上的地位。