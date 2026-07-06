经济

在新发展战略中重新定位外资的作用

据第一太平戴维斯（Savills）越南公司专家分析，越共中央政治局2026年6月8日颁布关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，其突出亮点在于重新定位外商直接投资（FDI）在国家经济发展战略中的作用。

在越南Mektec Manufacturing有限责任公司（日本独资）的工厂检查电路板产品。图自越通社
在越南Mektec Manufacturing有限责任公司（日本独资）的工厂检查电路板产品。图自越通社

越通社河内——据第一太平戴维斯（Savills）越南公司专家分析，越共中央政治局2026年6月8日颁布关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，其突出亮点在于重新定位外商直接投资（FDI）在国家经济发展战略中的作用。

从成本优势转向制度优势

第一太平戴维斯（Savills）越南公司投资咨询部高级总监史玉姜认为，第10号决议体现了从吸引资本思维向构建国家竞争力思维的转变，面向以技术、知识和创新为基础的增长模式。在新阶段，目标不仅是吸引外资，更是为经济吸引技术、知识和附加值。

史玉姜指出，随着全球最低税和供应链重构使成本竞争空间日益收窄，投资者将更加关注投资环境的透明度、政策的可预见性、法律执行效率和国家治理质量。

他强调，可持续的竞争优势不再在于比对手提供更高的优惠，而在于通过政策的稳定性和一致性以及保护企业合法权益来建立投资者信心。关于知识产权保护、财产所有权保护、投资资本保护以及不溯及既往做出不利于企业规定的承诺，被评为国际投资界特别关注的重点。

执行将是决定性因素

第10号决议最突出的亮点之一，是明确将重点从吸引资金流转向吸引能为经济创造长期生产力的资源。优先领域清单包括半导体、人工智能、大数据、云计算、生物技术、能源技术、现代物流等多个高科技行业；同时面向吸引跨国集团的研发中心、数据中心、创新中心和区域运营中心。

史玉姜认为，这一导向反映了提升越南在全球价值链中地位的目标，将重心从生产和组装转向研究、设计、数据管理和产品开发等高附加值活动。

决议还设定了到2030年约有1万家越南企业参与外资部门价值链和供应链的目标，从而增强对国内企业的溢出效应。

史玉姜表示，为实现这一目标，越南需要继续改革行政手续，提高人力资源质量，发展现代化基础设施，并确保各级管理部门之间政策执行的一致性，为吸引战略技术项目和跨国集团奠定基础。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #新发展战略 #外资 #Savills #越南经济 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越共中央委员、河内市委副书记、市人民委员会主席武大胜。图自越通社

越南各地方与外资企业建言献策 助推经济发展

越共中央政治局在河内召开全国贯彻落实中央政治局2026年6月8日关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议的研究、学习、贯彻与实施会议，6月30日上午，各部委、行业及地方代表在河内进行专题发言。

在位于顺化市思夏工业园区的金树（越南）食品有限责任公司（100%中资）的工厂内。图自越通社

化解越南吸引外资面临的双重压力

越共中央政治局第10-NQ/TW号决议提出了充满挑战的“双重压力”：一方面必须通过吸引高科技、半导体、人工智能等领域的投资来提升外资质量；另一方面必须在2026-2030年阶段实现注册外资2000亿至3000亿美元。

更多

2026年上半年加工制造业继续引领越南经济增长。图自越通社

2026年上半年加工制造业继续引领越南经济增长

据越南财政部统计局公布的2026年第二季度和上半年经济社会形势报告，越南工业生产指数（IIP）继续维持两位数增长，为2019年以来最高水平，反映了生产领域的强劲复苏态势，并肯定了加工制造业对经济增长的引擎作用。

设在越南西宁省的日本札幌啤酒场。图自vietstock.vn

日本札幌啤酒斥资数亿美元 扩大在越业务

据共同社7月6日报道，日本札幌啤酒公司当日表示，将与丹麦啤酒巨头嘉士伯建立战略合作伙伴关系，计划在新加坡成立合资企业，从而将业务拓展至东南亚地区和香港（中国）市场。

兴安省兴越制衣公司生产出口日本市场的服装产品。图自越通社

越南上半年进出口额逼近5500亿美元 出口增长超20%

2026年上半年，越南出口继续保持20%以上的增长，推动进出口总额逼近5500亿美元。然而，在连续多年保持贸易顺差后，今年上半年转为166.5亿美元的贸易逆差。这一变化既反映出企业扩大生产带动进口需求大幅增长，也凸显提升产业自主能力、发展配套工业和提升本土增值率的紧迫性。专家认为，只有逐步降低对进口原材料和零部件的依赖，出口才能真正成为推动经济长期可持续增长的新引擎。

海防港。图自越通社

越南港口体系迈上新台阶

越共第十二届中央委员会2018年10月22日签发关于《至2030年越南海洋经济可持续发展战略和2045年愿景》的第36-NQ/TW号决议设定了充分挖掘海洋资源潜力和优势将越南建设成为海洋强国的目标。

以色列目前是越南在中东地区最大的金枪鱼出口市场。图自越通社。

越以贸易额有望迈向40亿美元新台阶

2026年上半年，越南与以色列经贸关系继续保持积极增长态势，越南对以出口表现亮眼，《越南－以色列自由贸易协定》（VIFTA）实施成效持续显现，为双边经贸合作注入新动力。

柚子是同奈省五大主产水果之一。图自越通社

夯实基础 加快推动农林水产品出口

尽管全球贸易仍面临诸多不确定因素，2026年上半年越南农林水产品出口仍保持良好增长势头，为下半年出口提速奠定基础。与此同时，该行业在拓展市场和提升附加值方面，也面临着气候变化、国际竞争和贸易壁垒等挑战。

资料图。图自越通社

上半年零售服务业增长近13% 消费继续成为拉动经济增长的亮点

据越南财政部统计局于7月3日上午公布的《2026年二季度及上半年经济社会形势报告》，6月份贸易与消费服务活动继续保持活跃态势。具体的是，6月份消费品零售总额和消费服务收入约达665.6万亿越盾（折合人民币1707亿元），环比增长1.1%，同比大幅增长14.8%。

CPTPP各成员国部长及代表出席会议。多边贸易政策司供图

越南在CPTPP会议上发挥协调作用

据工贸部7月3日下午发布的消息，在2026年《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）轮值主席国年框架下，越南于2026年6月26日主持召开了CPTPP部长级视频会议以及CPTPP委员会第十次会议。