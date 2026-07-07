越法加强公共政策制定工作经验交流

越通社巴黎——由越共中央委员、越共中央政策与战略部副部长阮金山率领的越共中央政策与战略部代表团于7月6日在巴黎与法国经济、社会和环境理事会(CESE)举行工作会谈。



越通社驻巴黎记者报道，阮金山在会上向法方介绍了越南革新、发展、社会主义市场经济建设进程，以及国家新发展阶段对战略研究和参谋工作提出的新要求。



越南代表团希望听取并借鉴法国经济、社会和环境理事会在社会协商机制建设、动员各类代表性组织和民众参与公共政策制定过程方面的经验。



法国经济、社会和环境理事会代表向越南代表团介绍了该理事会的地位、组织架构、职能及运行方式。据法国经济、社会和环境理事会官方网站介绍，该理事会担任法国政府和议会在制定经济、社会和环境法律及公共政策过程中的参谋助手。法国经济、社会和环境理事会还致力于促进社会对话，评估公共政策实施成效，加强与地方经济、社会和环境理事会的联系，动员群众更加广泛地参与社会中各领域事务。



通过此次工作会谈，越南代表团有机会参考法国政策咨询机制的相关经验，特别是在凝聚社会智慧，举行不同社会群体之间对话，以及将民众和社会组织的意见纳入政策制定过程等方面的方法。



此次活动同时也进一步加强越法两国在公共政策制定领域的经验交流，并在两国持续推进战略伙伴关系提质升级的背景下，进一步深化双边合作关系。



*在访法期间，越共中央政策与战略部代表团还探访越南驻法国大使馆，同时前往蒙特勒依市蒙特勒公园向胡志明主席雕像献花上香。（完）



越通社