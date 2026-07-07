📝时评：新时代越南外交：以“实力之钟”奏响“时代之音”

越通社河内——继承越南民族崇尚和平的外交传统，秉承胡志明主席“对于一个独立国家而言，外交仅次于国防，是不可或缺的事业”的思想，越南正以坚定的战略定力迈入民族奋发图强的新纪元。



2026年5月19日，越共中央政治局颁布《关于贯彻落实党的十四大对外路线的第06-NQ/TW号决议》，首次将对外工作确立为“重中之重、长期经常性任务”，与国防、安全并重。决议提出“让越南与世界同频共振，与时代同呼吸，共同创造和平、培育繁荣，为国家和民族建设更加崇高、更加牢固的国际地位”。



第06-NQ/TW号决议与2025年1月24日颁布的《关于新形势下国际一体化的第59-NQ/TW号决议》相互衔接，共同构成新时代越南对外工作的总体战略。对外工作转变为引领发展的重要动力，直接服务于到2030年国家发展目标和到2045年建成高收入发达国家的战略愿景。



为将这一战略构想转化为现实成果，越南成立中央对外与国际一体化指导委员会。6月30日下午，越共中央总书记、国家主席、指导委员会主任苏林主持召开第一次会议，政府总理黎明兴、国会主席陈青敏、中央书记处常务书记陈锦秀等共同出席。全新的统筹协调机制正式启动，旨在实现全政治体系对外工作的统一领导和跨部门协同。



会议明确了新时代越南外交工作的重点方向：政府总理黎明兴强调要大力推进服务国家发展的外交，努力实现经济两位数增长，巩固传统市场，吸引高质量投资，增强国家战略自主能力。国会主席陈青敏要求尽快完善规范党际外交、国家外交和民间外交三大支柱协调运行的法律文件，同时充分发挥议会外交的桥梁作用。中央书记处常务书记陈锦秀则要求进一步提高党际外交实效，以切实成果不断深化同各合作伙伴之间的政治互信。



越共中央总书记、国家主席主持召开中央对外与国际一体化指导委员会第一次会议。图自越通社





为彻底摒弃形式主义和拖延作风，苏林总书记、国家主席要求全面落实“六个明确”工作原则，即明确责任人、明确任务、明确时间、明确责任、明确成果、明确权限，并强调指导委员会必须立即行动，坚持“说了就做、马上就做、做就做对、做就做到底、做出实效”的工作作风。



新机制的顺利运行，为越南外交实现新时代思维转型提供了坚实保障——由过去的“参与、适应、接受”转向“主动塑造、主动建设、主动贡献”。原外交部副部长范光荣指出，如今的越南已不再被动应对国际局势变化，而是主动融入时代主流，与世界同频共振、同呼吸共命运。



这种主动塑造体现在发展思路的转变上，即由单纯吸引投资转向精准选择战略资源，优先发展高科技、半导体、人工智能等领域外资项目，加强与世界一流创新中心合作，并积极参与数据治理、数字贸易等国际新规则制定。这正是对胡志明主席“实力如钟，外交如声；钟强则声远”这一外交思想的创造性实践，通过不断增强国家综合实力和战略自主能力，使越南真正从内部强起来。



越南主动塑造国际规则的重要体现，是2026年6月18日，阮氏兰英副教授在纽约联合国总部成功当选2026-2035年任期国际海洋法法庭法官。她在亚太地区首轮投票中即以最高票当选，成为越南历史上首位进入这一重要国际司法机构的法官。这一历史性突破不仅体现出国际社会对越南法律专家专业能力的高度认可，更标志着越南已由国际法规则的遵守者成长为国际法治建设的重要参与者，为构建公平、公正、透明、以规则为基础的国际秩序贡献越南智慧。



越南国际影响力的提升不仅体现在多边法治领域，也体现在积极承担国际责任、参与全球治理方面。正如苏林总书记、国家主席在香格里拉对话会上所指出的，越南曾饱受战争之苦，因此比任何国家都更加珍视和平，也始终愿意同国际社会一道应对共同挑战。



这一责任担当最生动、最具人文精神的体现，就是越南及时派遣人民军和人民公安力量赴委内瑞拉，参与2026年6月24日两次强烈地震后的国际救援行动。此次灾害造成约3500人遇难、5万多人失踪。6月28日，越南人民军迅速派出由范文巳少将率领的82人救援队，携带生命探测设备、医疗队、8只搜救犬以及近90吨医疗物资、帐篷、发电机和食品赶赴灾区。同日，越南公安部也派出由范雄阳上校率领的42人专业救援队，携带20余吨生活必需品和药品前往执行任务。



正如越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将所指出，这次跨国救援行动不仅展现了越南参与全球灾害应急救援的能力和国际信誉，更彰显显著成果，成功从废墟中救出57名地震幸存者。越南官兵在加拉加斯冒险奋战、成功实施救援的感人事迹，深深打动了当地民众和政府。当地时间7月3日晚，委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯专程前往越南救援营地慰问，并向救援人员递交感谢信，同时向搜救犬授予功绩勋章。期间，德尔西·罗德里格斯还向越共中央总书记、国家主席苏林致感谢信，并授予其“委内瑞拉英雄勋章”。



可以看到，夯实国家综合实力与积极履行国际责任相辅相成，共同勾勒出新时代越南全面、现代、专业外交的新图景。这一成果源于党对三大外交支柱——党际外交、国家外交和民间外交的统一领导，也得益于一支兼具政治素养和专业能力、始终以国家民族利益为最高使命的对外工作队伍。



具有鲜明时代特色的越南外交，必将继续引领国家从容应对各种挑战，不断提升国际地位，推动越南以更加坚定的步伐迈向民族奋发图强的新纪元，与世界强国并肩同行。（完）

