☀️越通社早安咖啡（2026.7.7）

越共中央总书记、国家主席苏林与葡萄牙大使。图自越通社

越通社河内——·越共中央总书记、国家主席苏林7月6日在主席府分别接受了前来履新的葡萄牙、伊朗、蒙古国、美国、缅甸等国新任驻越特命全权大使递交的国书。阅读全文



·7月6日下午，越南政府总理、中央竞赛奖励委员会主席黎明兴在河内主持召开2026-2031年任期委员会第二次会议。阅读全文



·7月6日下午，越南国会主席陈青敏主持召开国会领导与国会各机构、国会办公厅之间的工作交班会，总结2026年上半年工作并部署下半年任务。阅读全文



·7月6日下午，越共中央政治局委员、公安部长梁三光在河内会见了来访的日本大和控股集团（Yamato Holdings）董事长长尾丰（Nagao Yutaka）。阅读全文



·由越共中央委员、越共中央政策与战略部副部长阮金山率领的越共中央政策与战略部代表团于7月6日在巴黎与法国经济、社会和环境理事会(CESE)举行工作会谈。



·越通社驻委内瑞拉记者报道，当地时间7月6日上午，受委内瑞拉政府委托，总统卫队司令部中校、越南救援队协调员劳尔·塞拉诺·查孔（Raúl Serrano Chacón）主持仪式，向越南救援队颁发一等“委内瑞拉英雄”奖章，并向队内成员颁发二等“委内瑞拉英雄”奖章。



越南承办东盟职业安全与健康网络相关活动。图自越通社

·7月7日至9日，内务部将在岘港市承办东盟职业安全与健康网络（ASEAN-OSHNET）的两项重要活动，即第13届东盟职业安全与健康网络论坛（AOC-13）以及第27届东盟职业安全与健康网络协调委员会年度会议（CBM-27）。阅读全文



·据第一太平戴维斯（Savills）越南公司专家分析，越共中央政治局2026年6月8日颁布关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，其突出亮点在于重新定位外商直接投资（FDI）在国家经济发展战略中的作用。阅读全文



·值此国子监建立950周年（1076-2026年）之际，7月5日下午，文庙-国子监科学与文化活动中心在太学前堂举办 “艺术中的国子监” 展览开幕式。阅读全文



·广治省文化体育与旅游厅代表7月6日称，太阳集团（Sun Group）旗下的太阳富国航空（Sun Phu Quoc Airways - SPA）将于2026年8月16日起，正式开通同海至金兰及同海至河内的两条航线。该航线将采用空客A320/A321客机执飞，每班平均载客量约为200人。阅读全文

设在越南西宁省的日本札幌啤酒场。图自vietstock.vn

·据共同社7月6日报道，日本札幌啤酒公司当日表示，将与丹麦啤酒巨头嘉士伯建立战略合作伙伴关系，计划在新加坡成立合资企业，从而将业务拓展至东南亚地区和香港（中国）市场。阅读全文



·世界贸易组织7月5日在瑞士日内瓦举办开放日暨总部大楼建成一百周年纪念活动。这座历史悠久的建筑目前是世贸组织总部所在地。阅读全文



·世界银行（WB）在越南2025年人均国民总收入（GNI）达到4970美元后，将越南列入中等偏上收入国家行列，反应了越南长期以来的发展努力，但也对新阶段越南经济增长模式提出了新要求。阅读全文



·对于广大农村地区妇女，特别是少数民族妇女而言，接触数字技术曾因技能有限、设备不足和心理顾虑而面临诸多困难。为缩小数字鸿沟，宣光省各级妇联组织与有关部门配合在基层开设了多期培训班，引导会员使用智能手机，安装和利用在线公共服务、数字银行、VNeID应用程序以及网络安全防护技能。阅读全文



·7月3日上午，风芽-格邦国家公园生物救护、保护与发展中心表示，该中心近日接收了两只由民众自愿移交的爪哇穿山甲（科名为Manis javanica）。



·越南国家旅游局近日援引了世界知名旅游指南品牌孤独星球(Lonely Planet)关于国际游客今夏到访越南不容错过的10大最美海滩的推荐。其中，芽庄、美奈、富国、美溪、安邦、昆山、吉婆等海滩将为游客带来难以忘怀的体验。



·新加坡与印度尼西亚7月6日一致同意加强在碳信用、跨境电力互联以及支持中小企业扩大贸易等方面的合作，继续巩固两国战略伙伴关系。阅读全文（完）