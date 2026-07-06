国际

新加坡与印尼加强碳信用与贸易合作

新加坡与印度尼西亚7月6日一致同意加强在碳信用、跨境电力互联以及支持中小企业扩大贸易等方面的合作，继续巩固两国战略伙伴关系。

印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多与新加坡总理黄循财在雅加达独立宫（Merdeka）。图自越通社
印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多与新加坡总理黄循财在雅加达独立宫（Merdeka）。图自越通社

越通社河内——新加坡与印度尼西亚7月6日一致同意加强在碳信用、跨境电力互联以及支持中小企业扩大贸易等方面的合作，继续巩固两国战略伙伴关系。

新加坡总理黄循财（Lawrence Wong）在雅加达举行的第二届新加坡-印尼领导人闭门会议后发表讲话，重申新加坡对印尼发展前景充满信心，并期待为共同利益扩大合作。他认为，加强合作将有助于两国提高应对外部波动的韧性，并增强新加坡、印尼以及东盟的竞争力。

在会议框架内，两国签署了根据《巴黎气候变化协定》第6条开展碳信用合作的谅解备忘录。双方将分享技术经验，建立实施机制，并确定高质量的碳信用项目。两国环境主管部门还签署了环境保护和废弃物管理领域的合作协议。

关于能源合作，黄循财总理强调必须实现供应来源多元化，并认为印尼在可再生能源方面拥有巨大潜力。两国将推动太阳能项目和跨境电力互联，朝着建设东盟共同电网的目标迈进。

双方还承诺加强供应链韧性。在联合声明中，两国经济领导人表达了对中东局势的关切，呼吁根据《联合国海洋法公约》维持停火，确保霍尔木兹海峡的航海和航空自由，同时重申维护开放市场的承诺。

在贸易领域，新加坡工商联合总会与印尼工商会签署了谅解备忘录，通过数字化转型、政策对话和企业能力建设，支持印尼中小企业扩大跨境贸易。（完）

守添半岛是越南国际金融中心的核心区域。图自越通社

新加坡大华银行研究参与越南国际金融中心的可能性

近年来，大华银行也是帮助国际投资者寻求越南投资机会的外国金融机构之一。据该银行公布的数据，自2020年以来，大华银行的外国直接投资咨询部门已支持400多家企业在越南部署投资计划，总投资额约90亿新加坡元，创造了超过6万个就业岗位。

越通社
#新加坡 #印尼 #碳信用 #贸易合作 印度尼西亚 新加坡
关注 VietnamPlus

相关新闻

会议现场。图自越通社

芹苴市支持新加坡企业投向工业、能源与物流领域

劳伦斯·陈指出，越来越多的新加坡企业和外国投资者看好芹苴市的投资环境。这充分体现了进一步深化芹苴市与新加坡在制造业、物流、食品加工、数字化转型、可持续发展等各个领域合作关系的共同愿望。

守添半岛是越南国际金融中心的核心区域。图自越通社

新加坡大华银行研究参与越南国际金融中心的可能性

近年来，大华银行也是帮助国际投资者寻求越南投资机会的外国金融机构之一。据该银行公布的数据，自2020年以来，大华银行的外国直接投资咨询部门已支持400多家企业在越南部署投资计划，总投资额约90亿新加坡元，创造了超过6万个就业岗位。

更多

位于马来西亚首都吉隆坡的国油双峰塔。图自越通社

马来西亚将外交政策与经济发展紧密挂钩

马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣在日前举行的第39届亚太圆桌会议（39APR）上发表讲话时表示，面对全球的不确定性，扩大贸易与投资联系是一项紧迫任务。马来西亚总理安瓦尔强调，外交政策实质上是创造就业、吸引投资以及为人民扩大机遇的工具。

马来西亚某数据中心内的超级计算机。图自Getty Images

马来西亚要构建主权云以保护国家数据

在7月2日于吉隆坡举行的第39届亚太圆桌会议上，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）强调了构建主权云计算基础设施对于保护国家安全和个人数据的迫切需要。

附图。图自政府报

泰国全力推进电子政务建设

据越通社驻曼谷记者报道，自7月1日起，泰国商业部商业发展厅（DBD）全面转向电子政务，并在“新设公司与合伙企业注册”以及“终止纸质法人信息服务”两大领域实现全流程数字化。

印度尼西亚西爪哇省德波市的一个加油站。图自越通社

印度尼西亚实施强制使用B50生物燃料政策 加强能源安全

越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚将于7月1日起正式实施强制使用B50生物燃料政策（掺混50%棕榈油基生物柴油和50%传统柴油）。这被视为一项具有转折意义的战略举措，旨在今年内彻底停止柴油进口，同时巩固能源安全并提升国家棕榈油产业的附加值。

与会代表合影。图自越通社

东盟加强与日本和韩国的科技与创新合作

越通社驻老挝记者报道，6月24日，第15届东盟—日本科技与创新合作委员会会议（AJCCST-15）和第7届东盟—韩国科技与创新合作委员会会议（AKJSTIC-7）在老挝首都万象召开。

印尼首都雅加达中心。图自越通社

印度尼西亚提出建立国际金融中心法案

越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚政府23日提出将《印度尼西亚国际金融中心（IIFC）法案》列入2026年国家立法计划。此举旨在巩固该东南亚最大经济体作为全球金融中心的竞争力，并吸引新的投资资金。

附图 图自Vietnam+

马来西亚巩固网络犯罪法律保障体系

越通社驻吉隆坡记者报道，马来西亚政府22日向国会提交了《2026年网络犯罪法案》，以取代现行关于传统计算机犯罪的法律，以适应新兴技术。

泰国总理阿努廷·参威拉军。图自 互联网

泰国政府公布新一轮国家安全战略

泰国政府刚公布新一轮国家安全战略，旨在加强对本国公民和外国游客的保护，同时加大对跨国犯罪、电话诈骗团伙和人口贩卖犯罪的打击力度。

泰国面向实现大米出口700万吨目标。图自AFP/越通社

泰国面向实现大米出口700万吨目标

越南通讯社驻曼谷记者报道，泰国商务部正与大米出口商密切配合，推动今年大米出口量提升至700万吨，其中非洲、拉丁美洲和亚洲被视为重点增长市场。

菲律宾将军桑托斯市一栋建筑在地震后遭到毁坏。图自新华社/越通社。

菲律宾地震死亡人数升至78人

菲律宾国家减灾风险管理委员会6月18日通报，6月8日发生在菲律宾南部萨兰加尼省近海的7.8级地震已造成78人死亡，另有30人失踪。

附图 图自法新社

泰国加强AI深度伪造欺诈监管

泰国反假新闻中心近日警告民众，在使用人工智能创建或编辑他人图像、声音时需谨慎，并强调某些涉及深度伪造（deepfake）技术的行为可能根据该国法律被追究刑事责任。