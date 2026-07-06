新加坡与印尼加强碳信用与贸易合作

越通社河内——新加坡与印度尼西亚7月6日一致同意加强在碳信用、跨境电力互联以及支持中小企业扩大贸易等方面的合作，继续巩固两国战略伙伴关系。



新加坡总理黄循财（Lawrence Wong）在雅加达举行的第二届新加坡-印尼领导人闭门会议后发表讲话，重申新加坡对印尼发展前景充满信心，并期待为共同利益扩大合作。他认为，加强合作将有助于两国提高应对外部波动的韧性，并增强新加坡、印尼以及东盟的竞争力。



在会议框架内，两国签署了根据《巴黎气候变化协定》第6条开展碳信用合作的谅解备忘录。双方将分享技术经验，建立实施机制，并确定高质量的碳信用项目。两国环境主管部门还签署了环境保护和废弃物管理领域的合作协议。



关于能源合作，黄循财总理强调必须实现供应来源多元化，并认为印尼在可再生能源方面拥有巨大潜力。两国将推动太阳能项目和跨境电力互联，朝着建设东盟共同电网的目标迈进。



双方还承诺加强供应链韧性。在联合声明中，两国经济领导人表达了对中东局势的关切，呼吁根据《联合国海洋法公约》维持停火，确保霍尔木兹海峡的航海和航空自由，同时重申维护开放市场的承诺。



在贸易领域，新加坡工商联合总会与印尼工商会签署了谅解备忘录，通过数字化转型、政策对话和企业能力建设，支持印尼中小企业扩大跨境贸易。（完）

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