新加坡与印尼加强碳信用与贸易合作

越通社河内——新加坡与印度尼西亚7月6日一致同意加强在碳信用、跨境电力互联以及支持中小企业扩大贸易等方面的合作，继续巩固两国战略伙伴关系。
新加坡总理黄循财（Lawrence Wong）在雅加达举行的第二届新加坡-印尼领导人闭门会议后发表讲话，重申新加坡对印尼发展前景充满信心，并期待为共同利益扩大合作。他认为，加强合作将有助于两国提高应对外部波动的韧性，并增强新加坡、印尼以及东盟的竞争力。
在会议框架内，两国签署了根据《巴黎气候变化协定》第6条开展碳信用合作的谅解备忘录。双方将分享技术经验，建立实施机制，并确定高质量的碳信用项目。两国环境主管部门还签署了环境保护和废弃物管理领域的合作协议。
关于能源合作，黄循财总理强调必须实现供应来源多元化，并认为印尼在可再生能源方面拥有巨大潜力。两国将推动太阳能项目和跨境电力互联，朝着建设东盟共同电网的目标迈进。
双方还承诺加强供应链韧性。在联合声明中，两国经济领导人表达了对中东局势的关切，呼吁根据《联合国海洋法公约》维持停火，确保霍尔木兹海峡的航海和航空自由，同时重申维护开放市场的承诺。
在贸易领域，新加坡工商联合总会与印尼工商会签署了谅解备忘录，通过数字化转型、政策对话和企业能力建设，支持印尼中小企业扩大跨境贸易。（完）
新加坡大华银行研究参与越南国际金融中心的可能性
近年来，大华银行也是帮助国际投资者寻求越南投资机会的外国金融机构之一。据该银行公布的数据，自2020年以来，大华银行的外国直接投资咨询部门已支持400多家企业在越南部署投资计划，总投资额约90亿新加坡元，创造了超过6万个就业岗位。