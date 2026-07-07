越南救援队获颁“委内瑞拉英雄”奖章

越通社河内 —— 越通社驻委内瑞拉记者报道，当地时间7月6日上午，受委内瑞拉政府委托，总统卫队司令部中校、越南救援队协调员劳尔·塞拉诺·查孔（Raúl Serrano Chacón）主持仪式，向越南救援队颁发一等“委内瑞拉英雄”奖章，并向队内成员颁发二等“委内瑞拉英雄”奖章。



“委内瑞拉英雄”奖章是委内瑞拉政府颁发的崇高荣誉，旨在表彰越南救援队的勇敢、奉献精神和英雄主义——他们不顾危险、克服一切困难，在地震灾区为委内瑞拉人民提供支持和人道主义援助。



截至目前，尽管已是进入现场工作的第6天（即灾后超过10天），面对严重污染的废墟环境带来的巨大压力，越南救援队仍保持高昂斗志，分成多个小组，与时间赛跑，找到并移出57具遇难者遗体，同时协助当地民众转移和归还多批财产。



在搜救工作之外，越南救援队还组织看望慰问约500户失去家园、陷入困境的家庭，及时向区民转交了必需生活物资，包括超过360公斤罐头肉、100箱牛奶、近50箱方便面以及大量帐篷和防疫衣物。



越南救援队的及时到来、责任担当以及在物质和精神上的切实支持，为当地民众渡过难关增添了力量，同时也进一步深化了越南与委内瑞拉两国之间的团结和传统友谊。



此前，7月3日，委内瑞拉临时总统德尔西·罗德里格斯（Delcy Rodríguez）通过越南驻委内瑞拉大使武中美，向越共中央总书记、国家主席苏林致感谢信并授予“委内瑞拉英雄”勋章。（完）



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