来自11个国家的120名代表出席在岘港举行的第13届东盟职业安全健康网络论坛

越通社岘港——7月7日上午，第13届东盟职业安全健康网络论坛（AOC-13）在岘港市正式开幕，主题为“加强东盟职业安全健康管理数字化转型，面向东盟愿景2045”。该活动标志着越南担任2026-2027年任期东盟职业安全健康网络（ASEAN-OSHNET）主席国。



约120名代表出席论坛，来自东盟11个成员国、东盟秘书处、中国、日本以及国际劳工组织（ILO）、国际劳动监察协会（IALI）等国际组织，还有区域内和越南多家大型企业的代表。



内务部副部长高辉在论坛开幕式上致辞强调，当今东盟地区拥有超过3.5亿劳动者，是全球最具活力的生产、服务和创新中心之一。然而，伴随快速增长，该地区也正面临职业安全健康方面的重大挑战。



提到全球数字化转型蓬勃发展的背景时，副部长指出数字化转型带来了个人数据保护、AI应用伦理、平台劳动者权利保障以及缩小国家间数字鸿沟等新问题。



对越南而言，数字化转型是首要战略优先之一。在劳动领域，越南正大力推进建设国家职业安全健康数据库、在线工伤报告门户；同时研究修订《职业安全健康法》，并按照扩大覆盖范围和增加预防性支出的方向完善工伤和职业病保险基金。



岘港市人民委员会副主席陈英俊在论坛欢迎辞中表示，荣幸接待东盟和国际代表团来到岘港。岘港始终确定职业安全健康是实现可持续发展的关键因素，因为智慧城市首先必须是安全城市。



第13届东盟职业安全健康网络论坛集中讨论4大方向：制定东盟关于在职业安全健康领域应用数字化转型的共同政策框架；促进成员国之间分享良好实践；确保包容性数字化转型；制定具体建议提交东盟劳工部长会议。



论坛设有4个主要讨论环节：区域治理政策框架和战略；各国按领域的数字化转型实践；企业良好实践对话；总结并通过共同建议。



2026年是越南在东盟职业安全健康网络框架内的特殊里程碑。这是越南继2006年和2016年首次和第二次举办后第三次主办东盟职业安全健康网络论坛。论坛结束后，第27届东盟职业安全健康网络协调委员会会议将于7月8日和9日继续在岘港举行。（完）

越通社