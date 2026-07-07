2026年上半年越南发现走私、贸易欺诈和假冒伪劣行为近6.8万起

越通社河内——今年上半年，走私、贸易欺诈、假冒伪劣及侵犯知识产权活动形势依然极其复杂，范围广、犯罪分子多，对生产经营、人民健康和信心造成不良影响。这是政府常务副总理，国家反走私、贸易欺诈和假冒伪劣商品指导委员会（以下简称指导委员会）主任范家足在7月7日上午召开的指导委员会2026年上半年工作总结暨下半年方向和任务全国视频会议上作出的评价。



范家足表示，越南政府、政府总理和国家指导委员会已下发多份文件指导加强打击和制止走私、贸易欺诈、假冒伪劣商品及侵犯知识产权行为的斗争，其中包括关于集中有力指导打击、制止和处理侵犯知识产权行为的第38/CĐ-TTg号通知。



公安部已指导各地公安机关打击和处理多起涉及侵犯知识产权、仿冒和假冒商品的案件。科技部、文化体育旅游部以及各部委、地方已有力处理违法行为。这彰显了党和政府在打击、遏制走私、贸易欺诈、制售假冒伪劣商品及侵犯知识产权行为方面的政治决心。



值得一提的是，范家足表示：“美方也对我们在打击制止侵犯知识产权方面的积极性和主动性给予高度评价。我们把这项工作做好了，那么美方在得出结论之前，会正确评估我们在保护知识产权斗争中的承诺、力度和经常性、持续性的指导。”

美方也对我们在打击制止侵犯知识产权方面的积极性和主动性给予高度评价。我们把这项工作做好了，那么美方在得出结论之前，会正确评估我们在保护知识产权斗争中的承诺、力度和经常性、持续性的指导。 政府常务副总理范家足

国家指导委员会的报告显示，上半年各地方各单位共发现、抓获和处理违规行为67937起（较2025年同期增长36.66%）。其中，非法买卖运输违禁品和走私品案件5220起（同比下降51.83%）；贸易和税收欺诈案件56994起（同比增长60.06%）；假冒伪劣商品和侵犯知识产权案件5723起（同比增长75.02%）。上缴国家财政总额超9.6万亿越盾（约合人民币24.7亿元），同比增长49.36%。职能部门已立案侦查1676起案件，涉及2789名嫌疑人。



越中、越老、越柬陆地边境线上走私、非法买卖运输毒品、爆炸物、外烟、洋酒、白糖、化妆品、外币、金银、日用品、冷冻畜禽产品等活动依然突出。在谅山、广宁、老街、西宁、安江等重点地区，对象继续利用便道、通道、边民往来、海关分类通关政策、伪装运输工具等手段进行走私和非法运输货物进入内地。



海上和港口航线方面，在广宁、海防、岘港、广义、胡志明市、金瓯、安江等海域和港口，走私、非法买卖运输毒品、爆炸物、外烟、白糖、酒类、汽油、柴油、煤炭、外国来源的二手商品、冷冻食品等活动突出。对象利用暂进再出、过境货物、海关分类通关政策等进行走私和贸易欺诈。



航空航线上的黄金、外币、假冒名牌商品、电子零件、毒品和违禁品走私活动仍复杂演变。犯罪嫌疑人利用托运行李、手提行李、国际快递、礼品馈赠等方式进行走私和非法跨境运输货物。



据国家指导委员会的报告，在国内，制售假冒伪劣商品、侵犯知识产权、违反商品标签规定；经营过期商品、来源不明商品；经营走私品、无票证商品、染疫畜禽产品；利用电子商务、社交网络购物、快递、邮政等方式买卖运输来源不明、假冒伪劣、侵犯知识产权的商品等犯罪和违法行为在多省市发生。



网络空间和电子商务是目前形势最为复杂的领域。对象利用Facebook、TikTok、Shopee、Telegram、直播带货等渠道大量销售走私品、假冒伪劣商品和侵犯知识产权的商品。许多嫌疑人不设固定店铺，而是租用公寓、民房作为仓储；完全在网络空间进行交易；使用非实名银行账户；雇佣技术平台配送员作为运输中介。尤其是已出现利用AI、Deepfake技术拼接医生、专家、名人图像，对功能性食品、化妆品和药品进行虚假广告的现象。（完）



